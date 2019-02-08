Сотрудники роддома в Коломне обрушили потолок, надувая гимнастический мяч

В перинатальном центре Коломны обрушился навесной потолок. Двоих сотрудников учреждения госпитализировали с травмами лица. Дети и пациентки центра не пострадали.

Обрушение потолка площадью 20 квадратных метров случилось от удара гимнастического мяча в здании по адресу улица Дзержинского, 27. По информации из Главного управления МЧС по Московской области, сотрудники центра перестарались, надувая гимнастический мяч, он лопнул и отскочил в потолок, что и привело к повреждению легкой конструкции. Мяч предназначался для занятий с беременными женщинами.

Перинатальный центр в Коломне открылся осенью 2017 года. А год назад учреждение, которое считается одним из самых современных в стране, посетил президент России Владимир Путин. Стационар центра рассчитан на 150 коек, ежедневно учреждение посещает до 500 пациенток. Шестиэтажное здание официально признано соответствующим лучшим мировым стандартам.

Несколько лет назад «Правда.Ру» сообщала, что сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать вора, который прятался за навесным потолком.

Источник фото: mosreg.ru

Читайте также

В орловском перинатальном центре продолжают умирать дети

После гибели детей в перинатальном центре Брянска СК возбудил уголовное дело

Провинциальный роддом заплатит гигантский штраф за подмену детей