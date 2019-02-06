Завуч казанской школы угрожала детям пустить их "на колбасу"

Прокуратура Татарстана проверяет информацию об оскорблениях и угрозах в адрес учеников школы № 143 со стороны завуча. По сообщениям СМИ, педагог публично обещала ребенку "засунуть телефон в одно место" и даже грозила "пустить на колбасу" целый класс за плохую успеваемость.

Предметом проверки надзорного ведомства стал аудиофайл с записью брани педагога, размещенный в сети. На завуча в прокуратуру пожаловались родители школьников.

— В случае установления фактов нарушения педагогом должностных обязанностей на него будет возложено дисциплинарное взыскание в соответствии с Трудовым кодексом РФ, — передает ТАСС слова представителя управления образования Казани.

Жалобы за действия педагога возникали и ранее. Так, один из родителей рассказал "КП", что завуч заставила его сына весь урок простоять возле парты, а после того, как на это пожаловались директору, ребенок попал в немилость и стал подвергаться систематическим нареканиям.

Чтобы избежать аудио и видеофиксации своих неэтичных поступков завуч перед началом каждого урока заставляла детей сдавать ей телефоны.

Случаи грубости и жестокости учителей по отношению к детям в последнее время все чаще получают широкую огласку. В конце января "Правда.Ру" сообщала, как в Подмосковье учительница физкультуры устроила групповое избиение первоклассника, а в Улан-Удэ учитель ОБЖ заставил учеников весь урок просидеть в противогазах. Эти события побудили законодателей предложить систему штрафов для педагогов, замеченных в агрессии.

Источник фото: school127.perm.ru

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