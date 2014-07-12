Пакет с марихуаной обнаружили у напавшего на прихожан храма в Москве

У жителя Липецка Ефима Ефимова, который напал на прихожан храма Святителя Николая в Москве, обнаружили при себе пакет с марихуаной. Об этом сообщил "Московский комсомолец" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Ефимов приехал в Москву 2,5 года назад и устроился на стройку, недалеко от храма. Он работал вахтовым методом. Во время своего нападения он использовал необычный охотничий нож с закругленным на конце лезвием. Также источник сообщил, что при задержании нападавший выглядел адекватным.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Минздраве РФ заявляли о недопустимости легализации марихуаны.

Замминистра здравоохранения Дмитрий Костенников раскритиковал легализацию марихуаны в США, и подчеркнул, что для России это неприемлемо.

Легализация марихуаны в медицинских или любых других целях на сегодняшний день в России невозможна, считает заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников, таким облазом он прокомментировал проводимую в США кампанию в поддержку легализации легких наркотиков.

Продажа марихуаны разрешена в 23 штатах США, причем в двух из них - Колорадо и Вашингтоне - не только в медицинских, но и в рекреационных целях.

"Сейчас мы такой возможности для России не видим. С одной стороны, возможно, у нас не так распространено курение марихуаны, как в Соединенных Штатах. С другой стороны, вред этого наркотика очевиден. Несмотря на то, что его преподносят как "легкий", он тем не менее, во многих случаях является первым шагом к употреблению более тяжелых наркотиков, воспитывает и подпитывает наркокультуру. Деньги от продажи марихуаны идут на дальнейшее развитие наркорынка", - приводит слова чиновника ИТАР-ТАСС.

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