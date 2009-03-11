Марихуана - наркотик или лекарство?

Марихуану традиционно относят к числу лёгких наркотиков, которые в большинстве стран запрещены. В то же время медики и фармакологи утверждают, что в ней содержатся вещества, способные излечивать серьезные недуги. Так, может, стоит использовать марихуану как лечебное средство?

Марихуана

В XIX столетии марихуана стала известна во всем мире благодаря британским военным врачам, вывезшим ее из Индии. Индийские лекари много веков изготавливали из местной конопли чудодейственное снадобье, которым лечили ревматизм и эпилепсию, а также использовали его в качестве обезболивающего.

В 1850 г. марихуана была официально включена в Фармакопею США — официальный сборник документов по контролю за качеством лекарственных препаратов. Еще бы, ведь в этом растении было обнаружено более 450 психоактивных веществ, около 400 из которых положительно влияют на здоровье. Некоторые препараты на основе марихуаны свободно продаются в американских аптеках. Иногда коноплю даже называют "аспирином XXI века".

Кстати, недавно в Лос-Анджелесе появились автоматы по продаже марихуаны. Они выдают дозы "травки" исключительно по назначению врача. Получить лекарство пациент может только после того, как автомат прочитает его идентификационную карту и сверит отпечатки пальцев.

От каких заболеваний лечат препараты из марихуаны?

Оказывается, содержащийся в ней тетрагидроканнабинол в терапевтических дозах нормализует состояние при патологиях иммунной системы, которые обычно приводят к аллергиям.

А еще он способен:

подавлять рост раковых клеток в легких,

снимать мышечные спазмы при рассеянном склерозе,

эффективен против синдрома Жиль де ла Туретта (наследственной патологии, вызывающей, в частности, явления нервного тика).

Марихуана против метастазов и рассеянного склероза

Другой ингредиент марихуаны — каннабидиол, согласно проведенным исследованиям, препятствует распространению метастазов при злокачественной опухоли молочной железы.

Метастазы. Рак груди

С весны 2005 г. в Канаде было разрешено использование препарата сативекс, в состав которого входят активные вещества марихуаны — тетрагидроканнабинол и каннабидиол. В ноябре того же года Великобритания дала разрешение на импорт этого препарата для лечения рассеянного склероза. В марте 2007 г. британская Национальная служба здравоохранения провела исследование, в результате которого выяснилось, что из 189 больных рассеянным склерозом, которым давали лекарство на основе марихуаны, у 40% наступило улучшение состояния.

Правда, эффект от применения экстракта оказался значительно слабее, чем от употребления "травки" в натуральном виде. Ученые предположили, что остальные компоненты растения усиливают действие тетрагидроканнабинола. Но полностью исследовать этот механизм пока не удалось.

Марихуана — наркотик или лекарство?

Так вредна или полезна марихуана? Медики не могут дать однозначного ответа на этот вопрос. Прежде всего, они утверждают, что концентрация активных веществ в марихуане может быть различной и зависит от:

вида растения,

местности (где оно произрастает),

сроков сбора,

условий хранения и т. д.

О побочных эффектах марихуаны

Употребление марихуаны в натуральном виде хоть и не вызывает физической зависимости, но действует на мозг, вызывая пагубное пристрастие. Согласно выводам экспертов американского Национального института по проблемам наркотической зависимости, "травка" приводит к нарушениям мозгового кровообращения, которые сохраняются даже через месяц после того, как человек перестал курить её. То есть присутствует риск нарастающего слабоумия, а также вполне возможно возникновение интоксикационных психозов: агрессивности, галлюцинаций и паранойи.

Илон Маск и марихуана

Не так давно фотография Илона Маска, курящего марихуану, разошлась в сети на мемы. Однако в интервью CBS Маск заявил, что никогда не употреблял марихуану в прямом эфире и даже не знает, как это правильно делать.

"Любой, кто смотрел подкаст, может подтвердить, что я понятия не имею, как употреблять марихуану. Я в принципе не умею это делать, честно", — сказал Маск.

Обычная сигарета безопаснее марихуаны?

Канадские ученые обнаружили, что в дыме марихуаны содержание аммиака в 20 раз больше, а синильной кислоты, оксидов азота и циклических аминов в 3-5 раз больше, чем в дыме обычной сигареты. А ведь все эти вещества являются канцерогенами! Кстати, специалисты Исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле, опросив 369 мужчин в возрасте от 18 до 44 лет с диагнозом "рак яичек", заключили, что курение марихуаны на 70% повышает риск развития этого заболевания.

рак яичек

Что касается хронических курильщиков (которые курят примерно каждый день), анализ множества исследований помог установить, что из-за постоянного употребления марихуаны возникает следующее:

появляется зависимость, которая тем выше, чем в более юном возрасте человек приобщается к "травке";

удваиваются риски психических расстройств, особенно если среди родных человека есть родственники с аналогичными расстройствами;

ухудшаются познавательные способности подростков (хотя признать причиной именно каннабис до сих пор не удается);

подростки более склонны к употреблению других запрещенных веществ;

постоянное употребление марихуаны в подростковом и молодом возрасте ослабляет интеллект, однако механизм этого ослабления до сих пор неясен, ведутся споры и о необратимости этого;

регулярное употребление каннабиса в юности удваивает риски постановки диагноза "шизофрения" у взрослых;

у хронических курильщиков повышен риск развития бронхита и инфаркта миокарда.

Значительный, крупный и особо крупный размеры марихуаны по статье 228 и ст 228.1 УК РФ:

Значительный размер — от 6 до 100 грамм.

от 6 до 100 грамм. Крупный размер марихуаны — от 100 грамм до 100 килограмм.

от 100 грамм до 100 килограмм. Особо крупный размер — более 100 кг.

Так что надежды на повсеместную легализацию наркотика вряд ли когда-нибудь оправдаются. Скорее, на рынке медицинских препаратов будет появляться все больше экстрактов и синтезированных аналогов биологически активных веществ, входящих в состав марихуаны и не имеющих опасного психотропного эффекта.

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