Марихуану традиционно относят к числу лёгких наркотиков, которые в большинстве стран запрещены. В то же время медики и фармакологи утверждают, что в ней содержатся вещества, способные излечивать серьезные недуги. Так, может, стоит использовать марихуану как лечебное средство?
В XIX столетии марихуана стала известна во всем мире благодаря британским военным врачам, вывезшим ее из Индии. Индийские лекари много веков изготавливали из местной конопли чудодейственное снадобье, которым лечили ревматизм и эпилепсию, а также использовали его в качестве обезболивающего.
В 1850 г. марихуана была официально включена в Фармакопею США — официальный сборник документов по контролю за качеством лекарственных препаратов. Еще бы, ведь в этом растении было обнаружено более 450 психоактивных веществ, около 400 из которых положительно влияют на здоровье. Некоторые препараты на основе марихуаны свободно продаются в американских аптеках. Иногда коноплю даже называют "аспирином XXI века".
Кстати, недавно в Лос-Анджелесе появились автоматы по продаже марихуаны. Они выдают дозы "травки" исключительно по назначению врача. Получить лекарство пациент может только после того, как автомат прочитает его идентификационную карту и сверит отпечатки пальцев.
Оказывается, содержащийся в ней тетрагидроканнабинол в терапевтических дозах нормализует состояние при патологиях иммунной системы, которые обычно приводят к аллергиям.
А еще он способен:
Другой ингредиент марихуаны — каннабидиол, согласно проведенным исследованиям, препятствует распространению метастазов при злокачественной опухоли молочной железы.
С весны 2005 г. в Канаде было разрешено использование препарата сативекс, в состав которого входят активные вещества марихуаны — тетрагидроканнабинол и каннабидиол. В ноябре того же года Великобритания дала разрешение на импорт этого препарата для лечения рассеянного склероза. В марте 2007 г. британская Национальная служба здравоохранения провела исследование, в результате которого выяснилось, что из 189 больных рассеянным склерозом, которым давали лекарство на основе марихуаны, у 40% наступило улучшение состояния.
Правда, эффект от применения экстракта оказался значительно слабее, чем от употребления "травки" в натуральном виде. Ученые предположили, что остальные компоненты растения усиливают действие тетрагидроканнабинола. Но полностью исследовать этот механизм пока не удалось.
Так вредна или полезна марихуана? Медики не могут дать однозначного ответа на этот вопрос. Прежде всего, они утверждают, что концентрация активных веществ в марихуане может быть различной и зависит от:
Употребление марихуаны в натуральном виде хоть и не вызывает физической зависимости, но действует на мозг, вызывая пагубное пристрастие. Согласно выводам экспертов американского Национального института по проблемам наркотической зависимости, "травка" приводит к нарушениям мозгового кровообращения, которые сохраняются даже через месяц после того, как человек перестал курить её. То есть присутствует риск нарастающего слабоумия, а также вполне возможно возникновение интоксикационных психозов: агрессивности, галлюцинаций и паранойи.
Не так давно фотография Илона Маска, курящего марихуану, разошлась в сети на мемы. Однако в интервью CBS Маск заявил, что никогда не употреблял марихуану в прямом эфире и даже не знает, как это правильно делать.
"Любой, кто смотрел подкаст, может подтвердить, что я понятия не имею, как употреблять марихуану. Я в принципе не умею это делать, честно", — сказал Маск.
Канадские ученые обнаружили, что в дыме марихуаны содержание аммиака в 20 раз больше, а синильной кислоты, оксидов азота и циклических аминов в 3-5 раз больше, чем в дыме обычной сигареты. А ведь все эти вещества являются канцерогенами! Кстати, специалисты Исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле, опросив 369 мужчин в возрасте от 18 до 44 лет с диагнозом "рак яичек", заключили, что курение марихуаны на 70% повышает риск развития этого заболевания.
Что касается хронических курильщиков (которые курят примерно каждый день), анализ множества исследований помог установить, что из-за постоянного употребления марихуаны возникает следующее:
Значительный, крупный и особо крупный размеры марихуаны по статье 228 и ст 228.1 УК РФ:
Так что надежды на повсеместную легализацию наркотика вряд ли когда-нибудь оправдаются. Скорее, на рынке медицинских препаратов будет появляться все больше экстрактов и синтезированных аналогов биологически активных веществ, входящих в состав марихуаны и не имеющих опасного психотропного эффекта.
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