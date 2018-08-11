Наглых московских полицейских посадили за арест прохожего

Два бывших сотрудника полиции столичного метрополитена получили реальные тюремные сроки. Они задержали гражданина, что сделал им замечание по поводу курения в неположенном месте.

Следствие выяснило, что ровно два года назад стражи правопорядка задержали мужчину у одной из станций метро. Выяснилось, что полицейские курили прямо у входа подземку — а это, как известно, запрещено. Проходивший мимо неравнодушный мужчина сделал нарушающим закон сотрудникам полиции замечание, на что те незамедлительно отреагировали — задержали его и доставили в отдел полиции.

Таганский районный суд Москвы вынес им обвинительный приговор. Осуждены горе-полицейские за совершение преступления, предусмотренного статьей "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия.".

Одного из бывших стражей правопорядка суд приговорил к трем годам и девяти месяцам лишения свободы, другого же — к трем с половиной годам. Также они лишены права занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как украинские полицейские пытались задержать подозреваемого. Так, один из стражей правопорядка внезапно пустился со злоумышленником в пляс.

Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ

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