Наезд грузовика на людей в Мюнестере признают терактом

Власти Германии не исключают признание происшествия с грузовиком в Мюнестере терактом. Об этом говорят источники в полиции, пишет Rheinische post.
Полиция ищет взрывчатку, район оцеплен, власти просят обходить его стороной. Сейчас известно о трех погибших и 30 пострадавших, шестеро из которых находятся в тяжелом состоянии.
Люди сидели в открытом кафе, когда в них врезался небольшой фургон. Полицейские уже подтвердили гибель водителя.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Германии в Мюнестере грузовик въехал в толпу сидевших людей. Три человека погибли.
Пострадали 30 человек, часть города, где произошло ЧП, оцеплена полицией. Официальных данных о происшествии нет.
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