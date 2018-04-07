Наезд грузовика на людей в Мюнестере признают терактом

Власти Германии не исключают признание происшествия с грузовиком в Мюнестере терактом. Об этом говорят источники в полиции, пишет Rheinische post.

Фото: Twitter

Полиция ищет взрывчатку, район оцеплен, власти просят обходить его стороной. Сейчас известно о трех погибших и 30 пострадавших, шестеро из которых находятся в тяжелом состоянии.

Люди сидели в открытом кафе, когда в них врезался небольшой фургон. Полицейские уже подтвердили гибель водителя.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Германии в Мюнестере грузовик въехал в толпу сидевших людей. Три человека погибли.

Пострадали 30 человек, часть города, где произошло ЧП, оцеплена полицией. Официальных данных о происшествии нет.

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