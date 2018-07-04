92-летняя американка убила сына из-за дома престарелых

92-летняя американка Анна Мэй Блессинг застрелила своего 72-летнего сына из-за того, что тот хотел отправить ее в дом престарелых. Преступление произошло в городе Фаунтин-Хиллс.

Фото: MARICOPA COUNTY SHERIFFS OFFICE

Конфликт "отцов и детей" длился какое-то время. Сын пожилой женщины заявил, что хочет, чтобы его мать жила в доме престарелых, так как с ней стало трудно находиться под одной крышей. Он вместе со своей подругой содержал пожилую женщину.

Такой расклад бабушку не устроил. И она предпочла "решить" проблему радикально. В кармане халата она спрятала пистолет, купленный в 1970 году, и направилась в спальню к сыну, где он находился со своей спутницей. После небольшой перепалки Блессинг достала пистолет и сделала два выстрела в область шеи и челюсть сына.

Далее она направила оружие на 57-летнюю женщину. Однако той удалось выбить револьвер из рук старушки. Тогда пожилая леди достала второй пистолет, который, как сказала полиции, ей подарил муж также в 70-х. Эта попытка Блессинг расправиться с женщиной также не закончилась успехом, та снова выбила оружие из рук и смогла убежать.

Полицейские застали старушку качающейся в кресле в ее комнате. Сотрудникам правоохранительных органов преступница сказала, что ее нужно усыпить за то, что она сделала. Блессинг предъявлено обвинение в убийстве первой степени, нападении при отягчающих обстоятельствах и незаконном лишении свободы. Залог установлен в размере 500 тысяч долларов.