Авиакатастрофа без погибших: в Мексике рухнул авиалайнер

В штате Дуранго в Мексике разбился самолет с сотней пассажиров на борту и четырьмя членами экипажа. К счастью, обошлось без погибших. Но пострадали аж 85 человек. Двое из них находятся в больнице в критическом состоянии.
Сообщается, что самолет упал буквально сразу после того, как оторвался от взлетной полосы. Причина — ужасные погодные условия. Сильный ветер не позволил воздушному судну набрать необходимую высоту. Самолет рухнул на землю горизонтально, и это спасло всех, кто находился на борту — им удалось выбраться из него до того, как авиалайнер полностью охватило огнем. Если бы этого не случилось, все было бы гораздо печальнее.
Все до единого, кто находился на борту злополучного рейса, находятся в местных больницах. Один из тех, кто находится в критическом состоянии — пилот самолета. Мужчина получил серьезные ожоги.
Ранее "Правда.Ру" писала об еще одном чрезвычайном происшествии с воздушным судном на территории Южной Америки. Борт авиакомпании American Airlines совершил тогда вынужденную посадку в Аргентине. Причина довольно распространенная — разгерметизация салона.
Разгерметизация самолета представляет собой нарушение целостности воздушного судна. В результате этого может происходить падение уровня кислорода внутри салона.
Читайте также:
2 июля 2002 года в небе над Германией столкнулись…
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Не расплатившись до конца с собственным внешним долгом, Российская Федерация прощает долги всем остальным.
После "обретения независимости" на Украине появилось много доморощенных историков, пересматривающих, а чаще переписывающих и придумывающих историю страны.
В Китае ввели политику "только кремация", направленную на сохранение земель. В частности, провинция Цзянси наложила запрет на традиционные ритуалы погребения. У нарушителей отнимают готовые гробы.
История затворничества главного редактора портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа может завершиться в скором времени и не в пользу опального австралийца.