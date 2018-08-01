Авиакатастрофа без погибших: в Мексике рухнул авиалайнер

В штате Дуранго в Мексике разбился самолет с сотней пассажиров на борту и четырьмя членами экипажа. К счастью, обошлось без погибших. Но пострадали аж 85 человек. Двое из них находятся в больнице в критическом состоянии.

Фото: соцсети

Сообщается, что самолет упал буквально сразу после того, как оторвался от взлетной полосы. Причина — ужасные погодные условия. Сильный ветер не позволил воздушному судну набрать необходимую высоту. Самолет рухнул на землю горизонтально, и это спасло всех, кто находился на борту — им удалось выбраться из него до того, как авиалайнер полностью охватило огнем. Если бы этого не случилось, все было бы гораздо печальнее.

Все до единого, кто находился на борту злополучного рейса, находятся в местных больницах. Один из тех, кто находится в критическом состоянии — пилот самолета. Мужчина получил серьезные ожоги.

Ранее "Правда.Ру" писала об еще одном чрезвычайном происшествии с воздушным судном на территории Южной Америки. Борт авиакомпании American Airlines совершил тогда вынужденную посадку в Аргентине. Причина довольно распространенная — разгерметизация салона.

Разгерметизация самолета представляет собой нарушение целостности воздушного судна. В результате этого может происходить падение уровня кислорода внутри салона.

Читайте также:

2 июля 2002 года в небе над Германией столкнулись…