Антарктида. Секретная военная база Третьего рейха хранит страшные тайны

В 1999 году произошло одно знаменательное событие, на которое, правда, почти никто, за исключением разве что специалистов, не обратил должного внимания. А случилось следующее: научно-исследовательская экспедиция обнаружила в Антарктиде вирус, к которому нет иммунитета ни у людей, ни у животных.

Но в конце концов, Антарктида далеко и вроде бы волноваться не о чем, тем более что опасный вирус находится в мерзлоте. Однако, по мнению ученых, если учесть, что земле грозит глобальное потепление, то неизвестная зараза может грозить человечеству страшной катастрофой.

Мрачные прогнозы об Антарктиде

Вот и эксперт из Нью-йоркского университета Том Стармерю разделяет мрачные прогнозы своих коллег:

"Мы не знаем, с чем человечество столкнется на Южном полюсе в ближайшее время в связи с глобальным потеплением, – заявил он, – возможно, начнется небывалая эпидемия. Защищенные протеиновой оболочкой вирусы, в вечной мерзлоте сохранив свою жизнеспособность, станут размножаться сразу, как только повысится температура окружающей среды..."

Американские ученые настолько серьезно отнеслись к находке в Антарктиде, что срочно организованная экспедиция сейчас берет пробы льда, стараясь найти как можно больше неизвестных вирусов для того, чтобы попытаться отыскать противоядие заранее. Но откуда взялась зараза в Антарктиде, где, как известно, "только льдины и пингвины" и больше никого вроде бы нет? Совершенно непонятно. Специалисты только руками разводят... Хотя теорий на этот счет несколько. Самые интересные из них мы и рассмотрим.

Виновник найден: Третий рейх

Большинство ученых склоняются к версии, что в вечной мерзлоте могли сохраниться доисторические формы жизни. Но существуют и другие теории, причем довольно интересные и не совсем обычные. Некоторое специалисты, например, во всем винят бонз Третьего рейха, которые якобы и распорядились завезти в Антарктиду тайно разработанное бактериологическое оружие. Эта теория возникла не на пустом месте. Известно, что еще в 1938 году нацисты вдруг неожиданно заинтересовались Антарктидой и в течение 1938-1939 годов осуществили две экспедиции. Сначала самолеты Третьего рейха детально сфотографировали ранее совершенно неизученную территорию, а затем сбросили там несколько тысяч металлических вымпелов со свастикой.

Вся обследованная территория получила название Новая Швабия и стала считаться частью рейха. После экспедиции капитан Ритшер доложил фельдмаршалу Герингу:

"Каждые 25 километров наши самолеты сбрасывали вымпелы. Мы покрыли зону приблизительно 8600 тысяч квадратных метров. Из них 350 тысяч квадратных метров было сфотографировано".

А в 1943 году гросс-адмирал Карл Дениц обронил весьма примечательную фразу:

"Германский подводный флот гордится тем, что на другом конце света создал для фюрера неприступную крепость".

Скорее всего, это означает, что с 1938 года по 1943-й нацисты возводили в Антарктиде секретную базу. Для транспортировки грузов использовались в основном подводные лодки из секретного соединения "Конвой Фюрера". Как пишут историки, специалисты по Третьему рейху, в самом конце войны в порту Киля с этих подлодок сняли торпедное вооружение и загрузили контейнерами с различными грузами. В Киле субмарины приняли пассажиров, чьи лица были скрыты хирургическими повязками.

Командиром одной из субмарин "U-530" был Вильгельм Бернхард. 13 апреля 1945 года подлодка вышла из Киля. Достигнув берегов Антарктиды, 16 человек из команды соорудили ледяную пещеру и уложили ящики, содержащие якобы реликвии Третьего рейха, в том числе документы и личные вещи Гитлера. Эта операция носила кодовое название "Валькирия-2". По ее завершении, а именно 10 июля 1945 года "U-530" открыто вошла в аргентинский порт Мар-дель-Плата, где и сдалась властям. Также существует предположение, что вторая субмарина из этого соединения – "U-977" под командованием Гейнца Шеффера – перевезла в Новую Швабию прах Гитлера и Евы Браун. Повторив известный путь "U-530" с заходом в Антарктиду,

17 августа 1945 г. лодка также прибыла в Мар-дель-Плату. Но версия Вильгельма Бернхарда и Гейнца Шеффера по поводу того, что делали подводные лодки у берегов Антарктиды (якобы перевозили реликвии), которую оба этих капитана изложили на допросах агентам американской и британской спецслужб, представляется сомнительной. Вряд ли такая серьезная операция могла иметь целью всего лишь доставку реликвий и документов Третьего рейха. Через много лет спецслужбы изъяли конфиденциальное письмо капитана Шеффера своему товарищу, капитану Вильгельму Бернхарду, который очевидно собирался издать мемуары.

Это послание датировано 1 июня 1983 годом и содержит следующие строки:

"Дорогой Вилли, я размышлял о том, стоит ли издавать твою рукопись, касающуюся "U-530". Все три лодки ("U-977", "U-530" и "U-465"), участвовавшие в той операции, теперь мирно спят на дне Атлантики. Может быть, лучше не будить их? Подумай об этом, старый товарищ! Подумай также о том, в каком свете предстанет моя книга (Гейнц Шеффер после войны написал книгу под названием "U-977" – В.Н.) после рассказанного тобой? Мы все дали клятву хранить тайну, мы не сделали ничего неправильного и лишь выполняли приказы, сражаясь за нашу любимую Германию, за ее выживание. Поэтому подумай еще раз: а может быть, лучше представить все как выдумку? Чего ты добьешься, когда скажешь правду о нашей миссии? И кто пострадает из-за твоих откровений? Подумай об этом!.."

Даже через 40 лет после событий Гейнц настойчиво просил Бернхарда не говорить правду! Может быть, подлодки из "Конвоя фюрера" возили на шестой континент что-то более опасное, нежели документы? Вдруг то самое бактериологическое оружие, следы которого в виде неизвестных вирусов и были обнаружены в прошлом году в вечной мерзлоте?

Вирус на Землю попал с метеорита

А вот еще одна теория происхождения смертельного вируса, также заслуживающая внимания. Некоторые ученые полагают, что вирус попал на Землю "на борту" какого-нибудь метеорита. В 1997 году аавтоматическая станция "Галилео" передала на Землю фотографии Европы – одного из 16 спутников Юпитера, крупнейшей планеты Солнечной системы. Тогда ученые заявили, что, судя по полученным свидетельствам, на окраине Солнечной системы может существовать огромный океан жидкой воды. А совсем недавно, после тщательного анализа фотографий Европы, ученые пришли к выводу, что подледниковая среда на спутнике Юпитера может быть весьма схожей с той, что существует под 4-километровой толщей льда почти в самом центре Антарктиды. В этом регионе было открыто озеро, которое получило название Восток, по имени Российской антарктической станции "Восток", которая там располагается. В сообщении Национального научного фонда США говорится:

"Антарктическое подледниковое озеро имеет те же основные граничные условия, что и океан подо льдом на Европе".

Комментируя это сообщение, океанограф из университета штата Вашингтон Джон Дилейни, отметил, что "уверен в существовании жизни в океане Европы". А член-корреспондент РАН, член Международной комиссии по научному исследованию Антарктики Игорь Зотиков сказал:

"Не исключено, что под ледяным панцирем Европы также существуют озера, даже подледниковое море, и озеро Восток – прямой земной аналог того, что существует на Европе. Оно может содержать неизвестные ученым микробные формы жизни".

Так что, вполне возможно, что обнаруженный в Антарктиде вирус залетел к нам из глубин Космоса, может быть, даже со спутника Юпитера – планеты Европа. Но, как бы там ни было, ученые всерьез озабочены этой находкой и срочно ищут вакцину. Не дай Бог, мерзлота растает, и зараза начнет распространяться по миру.