Сергей Сухинов: "Инопланетные плазмоиды подарили нам пирамиды"

Писатель-фантаст, который, помимо этого, серьёзный учёный — кандидат технических наук — Сергей Сухинов много лет изучает взаимодействие так называемых плазмоидов — гостей Земли из созвездия Ориона — с жителями нашей планеты.
Впрочем, сам писатель утверждает, что никакие орионцы на нашей планете не гости. А очень даже наоборот — создатели человеческой расы.
Читайте начало интервью:
Как Сухинов рассказал ведущему "Правды.Ру" Игорю Буккеру, у него самого было порядка 20 контактов с орионцами. Оказывается, они активно присутствуют в жизни землян и очень хотят быть услышанными.
"А иначе зачем бы им постоянно находиться поблизости от известных и имеющих влияние — необязательно политическое — людей?" — задаётся вопросом Сухинов.
— Если внимательно посмотреть на некоторые фотографии, то на них можно увидеть круги. Их 5:
Вот в таком же виде очень часто летают неземные плазменные летающие тарелки. Я десятки фотографий нашёл. Над Ватиканом они так летали, в таком же порядке.
Они — круги Ориона — часто появляются на фотографиях наших известных людей.
Я в какой-то момент начал исследовать фотографии звёзд спорта, шоу-бизнеса, бизнеса, науки — искал на них плазмоидов — орионцев. И нашёл.
Я нашел около полутысячи фотографий: Михаил Боярский, Никита Михалков, Илон Маск, Юрий Мильнер, такие футболисты как наш Артём Дзюба (к моему удивлению он оказался в зоне внимания орионцев). Конечно, Лионель Месси, Криштиану Роналду. Очень-очень много людей, которые оказались в зоне влияния. Кстати, на моих фото они тоже есть — плазмоиды.
— А что такое плазмоиды?
— Это другая форма жизни орионцев.
Они в основном присутствуют на Земле в виде людей. Поверьте: я лично их видел. Они пытаются достучаться до нас, повлиять на нашу жизнь. Например, редактируют много материалов в интернете.
Но они присутствуют ещё в виде плазмоидов. В своё время ещё Циолковский говорил о том, что цивилизации по мере их развития будут переходить из плотной материальной формы в так называемую лучисто-человеческую — то есть энергетическую. Повторюсь: предсказал Циолковский.
Такие люди, согласно его теории, не будут болеть, они будут вечно жить, они могут путешествовать по Галактике без космических кораблей.
Оказалось, что орионцы, кстати, это они создали нашу цивилизацию — я это доказал — подарили нам огромное количество знаний. Это и письменность, и пирамиды, и т. д. Они присутствуют среди нас повсеместно в виде энергетических субстанций — плазмоидов.
— А пирамиды только египетские? Есть же ещё и в Мезоамерике.
— Есть и в Мезоамерике, и в Китае очень много. На обломках космического зонда, который я нашёл в подмосковном лесу, около 50 изображений пирамид. Они (орионцы) их строили на разных, видимо, каких-то своих базах или мирах. Есть с рисунками, которые показывают, что под пирамидами находятся какие-то мощные энергетические свойства. На Луне, на Марсе они есть. Это определенные энергетические, если хотите, передатчики.
— А такое известное мегалитическое сооружение как Стоунхендж?
— Это одна из антенн, которые принимают сигнал. А пирамиды не только принимают эти сигналы, но и передают. Об этом много писали. Есть египтологи, которые верят в такую версию. Видели столбы энергетические над египетскими пирамидами великими? Это все видели, но традиционные египтологи в это дело не верят, пытаются доказать, что построили египтяне древние. Они не знали ни колеса, ни железа, тем не менее такие махины зачем-то построили.
А захоронений там никаких нет. Кстати, я написал статью, она на моём сайте есть, "Пирамиды" называется. Так вот там есть даже планы размещения этих пирамид. Что меня очень удивило… Но, правда, там не 3 пирамиды, а 2. Почему 2? Потому что в Поясе Ориона есть 3 звезды: Альнитак, Альнилам и Минтака. Обитаемые, как выясняется, только 2, Альнитак и Альнилам. А Минтака необитаемая. Поэтому и 3 пирамиды…
— Это крайняя или средняя? Я просто по названиям…
— Маленькая пирамида — Минтака — она необитаемая. И звезда соответствующая. А эта маленькая пирамида на плато Гиза — она же самая маленькая, самая примитивная, и она соответствует третьей звезде — Минтаке — которая просто для комплекта присутствует. А мощные пирамиды, Великая пирамида и Большая пирамида — это энергетическое устройство.
Орионцы в интернете опубликовали интересные их разрезы — не те, которые мы находим в книгах египтологов. И там действительно видны энергетические устройства, которые находятся под пирамидами.
Они решают, насколько я понял, исключительно важную задачу. Ведь египтяне древние верили в переселение душ.
Они верили, что их души после смерти переселятся на миры Ориона. Туда, где живёт Бог смерти Осирис.
Он выбирает людей в зависимости от того, грешны они были или не грешны. Грешные люди уходят в подземный мир, и там исчезают их души. А не грешные — переселяются на миры Ориона. В частности — через две шахты, которые идут из Великой пирамиды. Одна из них нацелена на звезду Альнитак Пояса Ориона. По ней, видимо, Фараоны и собирались переселяться.
Беседовал Игорь Буккер
К публикации подготовила Ольга Лебедева
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