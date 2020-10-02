Сергей Сухинов: "Инопланетные плазмоиды подарили нам пирамиды"

Писатель-фантаст, который, помимо этого, серьёзный учёный — кандидат технических наук — Сергей Сухинов много лет изучает взаимодействие так называемых плазмоидов — гостей Земли из созвездия Ориона — с жителями нашей планеты.

Впрочем, сам писатель утверждает, что никакие орионцы на нашей планете не гости. А очень даже наоборот — создатели человеческой расы.

Читайте начало интервью:

Как Сухинов рассказал ведущему "Правды.Ру" Игорю Буккеру, у него самого было порядка 20 контактов с орионцами. Оказывается, они активно присутствуют в жизни землян и очень хотят быть услышанными.

"А иначе зачем бы им постоянно находиться поблизости от известных и имеющих влияние — необязательно политическое — людей?" — задаётся вопросом Сухинов.

Орионцев можно увидеть на фото "звёзд"

— Если внимательно посмотреть на некоторые фотографии, то на них можно увидеть круги. Их 5:

три круга расположены по схеме звезд Пояса Ориона,

два — входят в эту систему, но они существуют как бы отдельно.

Вот в таком же виде очень часто летают неземные плазменные летающие тарелки. Я десятки фотографий нашёл. Над Ватиканом они так летали, в таком же порядке.

Они — круги Ориона — часто появляются на фотографиях наших известных людей.

Я в какой-то момент начал исследовать фотографии звёзд спорта, шоу-бизнеса, бизнеса, науки — искал на них плазмоидов — орионцев. И нашёл.

Я нашел около полутысячи фотографий: Михаил Боярский, Никита Михалков, Илон Маск, Юрий Мильнер, такие футболисты как наш Артём Дзюба (к моему удивлению он оказался в зоне внимания орионцев). Конечно, Лионель Месси, Криштиану Роналду. Очень-очень много людей, которые оказались в зоне влияния. Кстати, на моих фото они тоже есть — плазмоиды.

— А что такое плазмоиды?

— Это другая форма жизни орионцев.

Они в основном присутствуют на Земле в виде людей. Поверьте: я лично их видел. Они пытаются достучаться до нас, повлиять на нашу жизнь. Например, редактируют много материалов в интернете.

Но они присутствуют ещё в виде плазмоидов. В своё время ещё Циолковский говорил о том, что цивилизации по мере их развития будут переходить из плотной материальной формы в так называемую лучисто-человеческую — то есть энергетическую. Повторюсь: предсказал Циолковский.

Такие люди, согласно его теории, не будут болеть, они будут вечно жить, они могут путешествовать по Галактике без космических кораблей.

Пирамиды — путь на Орион

Оказалось, что орионцы, кстати, это они создали нашу цивилизацию — я это доказал — подарили нам огромное количество знаний. Это и письменность, и пирамиды, и т. д. Они присутствуют среди нас повсеместно в виде энергетических субстанций — плазмоидов.

— А пирамиды только египетские? Есть же ещё и в Мезоамерике.

— Есть и в Мезоамерике, и в Китае очень много. На обломках космического зонда, который я нашёл в подмосковном лесу, около 50 изображений пирамид. Они (орионцы) их строили на разных, видимо, каких-то своих базах или мирах. Есть с рисунками, которые показывают, что под пирамидами находятся какие-то мощные энергетические свойства. На Луне, на Марсе они есть. Это определенные энергетические, если хотите, передатчики.

— А такое известное мегалитическое сооружение как Стоунхендж?

— Это одна из антенн, которые принимают сигнал. А пирамиды не только принимают эти сигналы, но и передают. Об этом много писали. Есть египтологи, которые верят в такую версию. Видели столбы энергетические над египетскими пирамидами великими? Это все видели, но традиционные египтологи в это дело не верят, пытаются доказать, что построили египтяне древние. Они не знали ни колеса, ни железа, тем не менее такие махины зачем-то построили.

А захоронений там никаких нет. Кстати, я написал статью, она на моём сайте есть, "Пирамиды" называется. Так вот там есть даже планы размещения этих пирамид. Что меня очень удивило… Но, правда, там не 3 пирамиды, а 2. Почему 2? Потому что в Поясе Ориона есть 3 звезды: Альнитак, Альнилам и Минтака. Обитаемые, как выясняется, только 2, Альнитак и Альнилам. А Минтака необитаемая. Поэтому и 3 пирамиды…

— Это крайняя или средняя? Я просто по названиям…

— Маленькая пирамида — Минтака — она необитаемая. И звезда соответствующая. А эта маленькая пирамида на плато Гиза — она же самая маленькая, самая примитивная, и она соответствует третьей звезде — Минтаке — которая просто для комплекта присутствует. А мощные пирамиды, Великая пирамида и Большая пирамида — это энергетическое устройство.

Орионцы в интернете опубликовали интересные их разрезы — не те, которые мы находим в книгах египтологов. И там действительно видны энергетические устройства, которые находятся под пирамидами.

Они решают, насколько я понял, исключительно важную задачу. Ведь египтяне древние верили в переселение душ.

Они верили, что их души после смерти переселятся на миры Ориона. Туда, где живёт Бог смерти Осирис.

Он выбирает людей в зависимости от того, грешны они были или не грешны. Грешные люди уходят в подземный мир, и там исчезают их души. А не грешные — переселяются на миры Ориона. В частности — через две шахты, которые идут из Великой пирамиды. Одна из них нацелена на звезду Альнитак Пояса Ориона. По ней, видимо, Фараоны и собирались переселяться.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Ольга Лебедева