Сергей Сухинов: "Инопланетный разум — часть нашей реальности"

Потусторонние силы — одна из любимейших тем писателей-фантастов. Количество вероятных сюжетов здесь ограничивается лишь фантазией автора. Но мало кто знает, что не все истории придуманы.

Писатель-фантаст Сергей Сухинов, во всяком случае, утверждает, что "сверхъестественное" частенько вмешивается в его реальность. Как именно это бывает, он рассказал журналисту "Правды.Ру" Игорю Буккеру.

— Разного рода "паранормальности" вмешиваются в мою жизнь уже, наверное, лет 20. Или даже больше.

С чего всё началось

А началось всё года с 1984 года, когда я защитил кандидатскую диссертацию в МАИ на тему обломков летательных аппаратов, ракет.

Я в том же году 8 июня пошёл в лес здесь, где я живу — а я живу в посёлке Мечниково, это где Истра впадает в Москву-реку, Рублёвка, Николина Гора, вот такие вот элитные места — за грибами, чтобы немножко отдохнуть от своей защиты диссертации, и попал в страшный ураган. Был один из самых крупных ураганов в Подмосковье 8 июня 1984 года. Там есть урочище, высохшее болото с маленьким берёзками. Там раньше всего появляются подберёзовики, я туда и пошёл. Вдруг началось нечто жуткое:

налетел ураган,

деревья падали, как спички,

лил страшный дождь.

И молнии били буквально рядом со мной в землю. А потом вдруг резко небо очистилось.

Это явление называют глаз урагана. В этом момент, как говорят, наступает контакт с небом. Я об этом не раз читал, но у меня это случилось впервые. Небо очистилось, и я вдруг увидел, как из неба падает метеорит крупный, взрывается у меня над головой (метров 200 надо мной). Я стою уже на краю дымящейся воронки, которая быстро заполняется водой. Такое у меня было видение. Я в него поверил, поскольку я и писатель-фантаст, и ученый. Я начал искать эти камни. Обломки должны были где-то быть, я уверен, что они были. Много лет искал.

Но нашёл первый камень только в 1995 году, 11 лет спустя. Этот камень, который я уже много раз показывал на телевидении, первой обломок. Я его выкопал из земли. У него гладкая опора.

— Сергей, а что мешало 11 лет до этого? Вы, наверное, предпринимали какие-то действия?

— Я ходил за грибами каждый год в это самое урочище, и ни одного камня там не было. Там торфяное болото, склон леса, ни одного камня вообще не было. Мне просто повезло в 1995 году, потому что там выкопали глубокую траншею метра 3 глубиной, чтобы потоки воды со склонов не размывали грунтовую дорогу. И вот на отвале земли в начале октября, когда трава пожухла, я увидел кусочек серого камня. Он торчал из земли. Ни один человек в мире его не стал бы выкапывать. Я его выкопал, увидел, что это гладкая оплавленная часть — металлическая голова. Это изображение лица человека, юноши с волнистыми волосами. Вот этот первый камень оказался для меня камнем — основанием моей новой, другой жизни, где пошли чудеса и приключения. Правда, исследовать я начал только в 2009 году, спустя много лет.

До этого я занимался писательством. У меня 45 книг, я — лауреат многих премий, в частности — Государственной премии в области культуры.

Невероятно, но — факт

В 2009 году у меня случился сильный диабет, я почти ослеп и не мог писать очередную книгу — просто ничего не видел на экране. Очки были +4,5, но я почти ничего не видел даже с ними. Врачи сказали: "Ну, всё, ты зрение потеряешь". Я тогда вспомнил вдруг почему-то про этот камень. Он у меня лежал в подвале дома. Достал его, положил перед монитором…

Через 2 недели я поехал в Москву. Ко мне подсела в маршрутке мой врач Валентина Николаевна. А я сижу, читаю книгу, никаких очков нет. Увидев меня, она вздрогнула: "Сергей Степанович, где же ваши очки?" Я сказал: "Я их выбросил". "Как? Это невозможно! Эти изменения необратимы в глазах".

Но оказалось, обратимы. После открытия падения метеорита это было первое моё необычное приключение. А потом их было очень много.

Первая встреча с орионцами

В частности — в Голицыно, где я в этом году отдыхал. У меня там дача старая. И ещё 2016 году я пошёл за грибами, тоже в начале июня, грибов не было совершенно нигде, но интересно было погулять по лесу. Я нашёл там очень симпатичную полянку, это метров 200 от Минского шоссе. И вдруг увидел, стоит 6 подосиновиков, прямо как показательное выступление. Нигде грибов нет, а тут — они. Я обычно фотографирую красивые грибы. И здесь сфотографировал, но зачем-то и всю поляну с двух ракурсов. Потом пришёл домой, залил фотографии в компьютер и буквально ахнул. Оказалось, что я сфотографировал какой-то объект, похожий на стрекозу, светящийся, сантиметров 20 длиной. У неё тонкие крылья. На нём три шарика. Похоже на стрекозу, похоже на самолёт.

— Не на дрон похоже, Сергей Семёнович?

Плазменный если только дрон. Потом эта штука облетела поляну, и на второй фотографии я уже видел на фоне дерева на другом конце. Она превратилась в какое-то очень странное насекомое с толстым брюшком, тоже странные хвостики у неё появились. То есть она трансформировалась.

Я об этом написал статью, которую опубликовал журнал "Чудеса и приключения", и две эти фотографии.

Я уже задумался. Я никогда не фотографировал поляну. Зачем мне? Грибы я фотографировал, пожалуйста. А зачем я сделал эти две фотографии? И как же так получилось, что именно в этот момент их и надо было сделать?

И я тогда понял, что я находился под контролем этих сил, которые плазменный дрон создали. Они уже наверняка знали о моих исследованиях. К тому моменту у меня уже было около 20 статей и выступления почти на всех телеканалах. Открытие обломков инопланетного зонда-астероида, о котором я уже много-много раз говорил и писал, создал теперь огромный сайт внеземные-цивилизации.рф с 80 статьями. Выяснилось, что дрон был создан теми же существами, которые создали зонд. Это люди из Пояса Ориона. Такие же люди, как и мы. Я нашел более 12 тысяч их рисунков рельефных на обломках зонда. Их уже не 1, а 110. 110 обломков я нашёл.

Так получилось, что я защитил диссертацию на тему обломков летательных аппаратов. Земных, правда. А потом начал исследовать обломки инопланетного летательного аппарата.

Они стучат, а мы не слышим

И с той поры, наверное, около 20 контактов у нас было с орионцами. Они присутствуют в интернете. Очень активно присутствуют. Они стучатся во все двери. Мы не слышим, мы не видим, а не видеть и не слышать вроде бы невозможно это дело.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Ольга Лебедева