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Автор Ирина Гусакова

Прогноз на 16 июня: У Стрельца и Рыб будут проблемы на работе, а Льву улыбнется удача

Гороскоп

Сегодняшний день, по мнению Ганеши, бога мудрости и благополучия в индуизме, — полон приятных сюрпризов, но многие все же не застрахованы от проблем на работе. Каким же будет гороскоп на сегодня для знаков зодиака — расскажут подробнее астрологи.

знаки Зодиака
 

Астрологический прогноз на 16 июня

Овен

Сегодня вы чрезвычайно возбуждены, готовы на подвиги. Направьте свою энергию в полезное русло. Ганеша говорит, что сейчас время работать, а не строить планы, ведь сегодня можно выполнить очень сложные задачи. Так что работайте, а вечеринками побалуете себя позже.

Телец

Этот день обещает быть похожим на любой другой. Вы, как обычно, начнете с домашних дел, а затем погрузитесь в напряженный рабочий график. Вечером вы могли бы, наконец, встретиться со своими любимыми, близкими друзьями и прекрасно провести время вместе. Это было бы хорошим завершением дня.

Близнецы

Есть вероятность, что сегодня в вашей личной жизни будут взлеты и падения, предупреждает Ганеша. Но главное — проявлять заботу о близких. Вероятно, вы будете рисковать в денежных делах. Не теряйте голову и верьте в себя.

Рак

Вы сегодня будете чрезвычайно нетерпеливы и полны энтузиазма, предвещает Ганеша. На работе ваши эмоции будут превалировать над здравым смыслом. Однако в течение дня все изменится к лучшему.

Лев

Обычно люди ищут удачу, но сегодня это не про вас. По словам Ганеши, госпожа Удача идет к вам сама, так что вы можете быть уверены в хорошем дне. Ожидайте хороших новостей из-за границы во второй половине дня. Также это хороший день, чтобы вечером выразить свою любовь своей второй половинке. Весь день дела будут идти своим чередом, а ночью вы будете спать как младенец.

Дева

Ганеша предупреждает, что сегодня ваша личная жизнь будет неспокойной. Главное — проявлять заботу о близких.

Весы

Дарвиновское наследие "игры в превосходство" сегодня принимает для вас новый оборот. Сегодня день феноменального карьерного роста, вы будете практически незаменимы в офисе. Ловите удачу за хвост.

Скорпион

Ждите накала страстей в любовных связях. Ганеша предсказывает, что многие из вас получат предложения руки и сердца.

Стрелец

Сегодня вас будут волновать экономические вопросы. Ваше обычно приподнятое настроение будет омрачено мелкими, незначительными проблемами на работе. Но старайтесь сохранять приподнятое настроение и не прячьтесь от проблем.

Козерог

Если вы запланировали запуск нового продукта сегодня, то подождите некоторое время, говорит Ганеша. В ваших интересах отложить запуск до конца дня. Но если вы упорно следуете плану, будьте готовы столкнуться с разочарованиями, потому что результат может оказаться не таким многообещающим, как вы предполагали. Находясь в схватке, вы успешно противостоите угрозам, исходящим от ваших противников, и получите признание своих сторонников.

Водолей

Ваше честолюбие сегодня превалирует, вы будете проявлять настойчивость и властность. Если вы перегнете палку, то на следующий день будете об этом жалеть. Не принимайте радикальных решений.

Рыбы

Хотя никакие серьезные проблемы не должны нарушать ваше душевное спокойствие, вы все равно столкнетесь с незначительными раздражителями на рабочем месте сегодня. Отложите начало долгосрочных проектов на более подходящее время.

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