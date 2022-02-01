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Автор Тимур Гривас

Бронислав Виногродский: 2022 год будет мягким и достаточно неплохим

Гороскоп

Первого февраля наступает китайский Новый год. Что принесёт нам год Тигра, в чём принципиальное отличие 2022 года от двух предыдущих лет, как правильно встретить китайский Новый год, чтобы сбылись все желания, а также о том, какие блюда обязательно должны быть на столе, рассказал Pravda.Ru китаевед, блогер Бронислав Виногродский.

Бронислав Виногродский: 2022 год будет мягким и достаточно неплохим

Новый год — праздник весны

— Бронислав, почему китайский Новый год в дословном переводе означает "праздник весны"?

— Потому что по китайскому традиционному календарю второе новолуние после зимнего солнцестояния как раз и есть начало весны. Китай большей частью находится южнее, и там уже в это время есть признаки весны. Новый год обычно совпадает с цветением первых растений. Это с одной стороны. С другой стороны, отсчёт года идёт от зимнего солнцестояния, когда начинается прибавление света. Это начало месяца со знаком Тигра — месяц инь. Это и есть праздник весны.

— Почему китайцы в Новый год облачаются в красное?

— Красный цвет вообще считается праздничным. Это стихия огня, Солнца. После зимы всем хочется тепла. Все китайцы верят в фэн-шуй. Следовательно, если красного добавляешь, то и тебе добавляется энергия.

— Насколько китайский Новый год популярен в других странах?

— Там, где китайцев много, обязательно празднуют:

  • в Малайзии,
  • Индонезии,
  • Японии,
  • Корее,
  • Вьетнаме,
  • Камбодже.

Сама процедура празднования несложная. Основной миф, что бог очага, домовой за неделю до Нового года отправляется на небо посещать верховных духов, которым он сообщает, как семья жила в течение года, что она хорошо делала, что — плохо, за что её нужно наказывать. И в первую ночь, в новолуние, возвращаются все духи в сопровождении бога очага и инспектируют дом. Поэтому в доме должно быть чисто убрано, на столе должна быть красота, должен быть мир, покой и радость.

Это семейный праздник. Потом, уже встретив Новый год, выходят гулять. Так же, как в России считается, что Новый год — это семейный праздник, стараются все в семье праздновать.

— У нас считается: как Новый год встретишь, так его и проведёшь. Что для китайцев значит "правильно" встретить Новый год?

— Праздник — это точная точка во времени. Второе новолуние после зимнего солнцестояния астрономически всегда в одно и то же время происходит. Плавает наш григорианский календарь, он неточен. Поэтому в этом году китайский Новый год выпадает с 31 января на 1 февраля. Он где-то с середины января до середины февраля может плавать по западному календарю.

Правильно встретить — это значит, чтобы был достаток в доме, не оставалось никаких долгов под Новый год, на столе были традиционные блюда, было радостно и спокойно на душе, ничего плохого в это время не происходило, было чисто, красиво, уютно, тепло и богато.

— Китайцы — современные люди или они больше склонны верить в традиции, соблюдать их?

— Насчёт "современных людей" я бы не горячился. Совершенно необязательно современные люди не соблюдают традиции.

Современные люди — это не те, которые живут, как в Британии или Америке. Это наши иллюзии, причём довольно смешные и детские.

Китайцы могут пользоваться самыми современными гаджетами, майнить крипту в огромных количествах и одновременно обязательно праздновать все традиционные праздники. Это никоим образом не противоречит одно другому.

В России было несколько сломов когнитивных парадигм, когда ломались все представления о том, как надо жить. Новое поколение объявляло всё старое мракобесным. Китайцы гораздо легче эти переходы проходят и чтут преданно все традиционные праздники.

Хорошее начало

— Символ этого года — Тигр. Значит, год будет агрессивным?

— Тигр в Китае является символом агрессии, Запада. Но знак символического животного, которым является Тигр, не является агрессивным. Этот знак соответствует стихии и энергии Дерева. Если 12 лет взять в качестве круга в 12 месяцев, то в этом году год Тигра совпадает ещё и с месяцем Тигра. Это значит начало весеннего круга. Предыдущие три года была зима на планете, завершался предыдущий 12-летний цикл, а сейчас начинается новый 12-летний круг. В 12-летнем круге тоже идёт рост. В этом нет агрессивности.

— Книга перемен что нам сулит по поводу 2022 года?

— Есть разные способы гадания по Книге перемен на этот год. В принципе, этот год собирается быть достаточно мягким и неплохим. Это время, когда начнутся опять открытия. В предыдущие два года:

  • все закрывались,
  • визы не давали,
  • самолёты перестали летать.

А в этом году начнутся опять открытия. Это хороший год для начала нового цикла на 12 лет.

— Какие блюда стоит готовить на этот праздник?

— Главное блюдо, которое должно быть на столе в Новый год, — это пельмени, потому что по-китайски "пельмени" (цзяоцзы) означает "то, что меняет", то есть наступает новый цикл. Должны быть блюда, которые несут благую символику. Курица должна быть на столе, потому что звучит как "счастье" по-китайски. Мандарины должны быть, которые означают "счастье", "благое дело". Должны быть яблоки, потому что означают "мир и покой". Гранат означает "хорошие дети должны рождаться у людей". Капуста должна быть, потому что означает "богатство". Должен быть красивый стол.

Блюдо №1 — это пельмени. Их лепят на Новый год, и все радуются. В России есть обычай — в пельмени закладывают монетку и гадают: кому досталось с монеткой, тот будет богатым. Этот обычай идёт из Китая. Так же как и пельмени сами пришли к нам из Китая.

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Редактор: Марина Севастьянова
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