Тантрический прогноз на 2022 год: как подружиться с тигром

Неуклонно приближается тот момент, когда нам с вами предстоит проститься с металлическим быком и оседлать водяного тигра. Удержаться верхом на тигре — задача, пожалуй, ещё более дерзновенная, чем подружиться с быком.

Специалисты в области тантризма и предсказаний Адинатх и Сиддхешвари Джайадхар поделились с читателями Pravda.Ru прогнозом, который поможет не только подружиться с тигром, но и с его помощью изящными и мощными тигриными прыжками приблизиться к осуществлению своей мечты.

Любая работа по достижению мечты начинается с диагностики текущей ситуации. Если чётко осознавать,

что происходит внутри нас и в нашем окружении;

какие тенденции помогают, а какие вредят;

кто нам враг, кто друг, а кто просто нейтральный попутчик,

то мы можем с высокой точностью прогнозировать грядущие события, приближая к себе мечту.

Это даёт нам возможность осознанно предпринимать действия для предотвращения возможных неудач и эффективного достижения целей. Многие древние традиции имеют свои оракулы — системы прогнозирования будущего. В северной традиции это руны, в западном оккультизме — таро. Древняя индийская магическая система абхичара, которую представляют эксперты, имеет свой оракул. Это оракул Шри Матрика.

Каков же прогноз Шри Матрики на 2022 год?

Здоровье

Тигр — олицетворение дикой природы и естественности, Вода здесь лишь ещё больше проявляет и подчёркивает эти характеристики.

В сфере здоровья в 2022 году будет продолжаться тенденция отрыва людей от естественной и здоровой жизни. Чем дальше человек уходит от сил природного естества, тем слабее и болезненнее он становится. Этой тенденции нужно сопротивляться. Нужно помнить, что мы являемся частью биосферы планеты, что природа определила для людей оптимальный образ жизни и оптимальные диеты.

Нужно стараться:

следовать здоровому образу жизни,

бывать на природе,

укреплять себя физическими упражнениями,

есть здоровую пищу.

Надо сказать, что 2021 год является для человечества годом завершения важных процессов, годом выплат кармических долгов. В течение 2022 года государства преодолеют большую часть экономических, политических и культурных проблем, связанных с коронавирусом:

"Возвращаемся мы к исходному положению, по пути мы находим, что когда-то оставили. Что мы хотели, достигли. Можем расслабиться. Налегке мы отдыхаем, больше нет тяжкого груза".

Семья

Тигры — животные, в основном ведущие одиночный образ жизни. Эта тенденция корректируется присутствием аспекта воды, которая олицетворяет собой принцип соединения, объединения.

В 2022 году будет продолжаться тенденция

к ослаблению семейных связей,

ухудшению взаимоотношений между родственниками

и разводам.

Многие люди будут искать себе пару не для создания семьи на всю жизнь. При семейных конфликтах они будут настроены на разрыв, а не на улучшение взаимоотношений.

В старые времена родственники держались друг за друга, в частности потому, что вместе было легче

добывать пропитание,

защищаться от врагов,

воспитывать потомство.

Сегодня полиция и армия защищают от врагов, а уровень экономики позволяет даже матери-одиночке жить и растить дитя. Многие люди теряют ощущение принадлежности к семье, роду, усиливается разрыв между поколениями. Это приводит к семейным ссорам и распаду семей.

Но человек-то создан природой для семейного счастья! Чтобы победить негативную тенденцию, нам надо чаще осознавать единство с родичами. Надо помнить о том, мы не только являемся уникальными отдельными личностями, но мы также являемся частью семьи, рода, биосферы, а семья наша — единый организм.

Конфликты и войны

Тигр — хищник, опасный и своенравный, но аспект воды сглаживает эти качества, смягчая агрессию умом.

В 2022 году на планете будут по-прежнему происходить локальные военные конфликты, такова уж природа нынешних людей. Однако силы Вселенной по-прежнему оберегают людей от военного суицида.

Перемены

Тигр быстр и порой непредсказуем. Вода же вносит аспект осторожности и гибкости.

Люди гонятся за выгодой и наслаждениями, и в одни периоды времени жизнь посылает им больше ясных жизненных ориентиров, а в другие периоды — меньше. 2022 год не богат на ясно видимые ориентиры.

Гоняясь во тьме неопределённости за выгодой и наслаждениями, люди будут склонны "путать божий дар с яичницей", а дорогу к благу — с дорогой к беде.

Для противостояния этой тенденции не совершайте рискованных экспериментов во имя новых наслаждений, оставайтесь верны вашим вкусам и предпочтениям.

Действовать или не действовать — анализируйте трижды, чтобы не пожалеть — четырежды.

Профессия

В 2022 году в человечестве будет наблюдаться уменьшение вдохновения, ослабление креативности и чувства хорошего вкуса, в первую очередь в сферах визуального творчества.

Также год Водяного Тигра не благоволит к профессиям, связанным с

перемещением людей и грузов,

с агрикультурой,

с жилищным строительством,

с производством одежды и товаров для дома.

В то же время год благоприятен для:

преподавателей,

изобретателей,

химиков-синтезаторов,

архитекторов,

специалистов в области IT,

работников энергетической отрасли,

профессиональных магов и колдунов,

психологов и психотерапевтов.

В 2022 году деструктивные силы, мешающие жизненным планам, будут резко усиливаться при падении духа и раздражении.

В год Водного Тигра капризная гневливость и малодушие очень быстро ведут к катастрофам.

Ни в коем случае не падайте духом, любой ценой храните спокойствие, воодушевляйте себя!

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.