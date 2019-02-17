Всегда открытое людям сердце - Гороскоп дня

О сверхчувствительности, бойцовских качествах, прямоте, реалистичности, честности и спокойствии рожденных 17 февраля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Когда что-то понимаешь, то жить становится легче. А когда что-то почувствуешь — то тяжелее. Но почему-то всегда хочется почувствовать, а не понять", — так свою формулу познания мира подметил для себя рожденный сегодня замечательный российский драматург Евгений Гришковец (фото).

О думах и чувствах героев дня поговорим подробнее.

Необыкновенно чувствительные личности, Водолеи, родившиеся 17 февраля, на раннем этапе своей жизни создают вокруг себя удивительный климат повышенной опасности и готовы к борьбе со всем миром. Их внутреннее содержание полностью соответствует внешнему проявлению бойцовских качеств. Они могут начать отстаивать себя с первых же шагов.

Некоторые из рожденных 17 февраля одерживают победы, другие терпят поражения. Однако в любом случае они никогда не будут сидеть сложа руки. Достигнув определенного успеха, герои дня снова ринутся в бой и будут бороться со всем миром невзирая на то, что в один прекрасный день эта борьба может обернуться против них самих. Вот почему эти люди так часто попадают в крайне неприятные ситуации, из которых трудно найти достойный выход.

Рожденный сегодня писатель и поэт-романтик Густаво Адольфо Беккер прожил недолгую жизнь, но оставил яркий след в истории испанской литературы, открыв своим творчеством новые горизонты для последующих поколений испанских литераторов. Большинство критиков называют Беккера вторым по популярности и значимости представителем испанской литературы после Сервантеса. Последователен Беккер и в своей сверхчувствительной Формуле небес.

Неужели сердце плачет

И страдать ему дано?

Слава богу! Это значит, —

Не мертво еще оно!

Опасаясь критики в свой адрес или негативного восприятия, рожденные 17 февраля очень часто начинают понимать, что обладают сверхчувствительной натурой, вряд ли способной помочь им выжить, а скорее наоборот. Конечно, среди них встречаются и такие, кто не будет обращать внимания на косые взгляды со стороны окружающих. Чувствуя свою правоту, люди, чей день рождения — 17 февраля, не остановятся ни перед чем, отстаивая истину пусть даже с применением грубой физической силы.

К сожалению, рожденные 17 февраля поддаются одинаковому влиянию как со стороны добра, так и зла. Если в критическую минуту рядом с ними не окажется человека, способного подсказать, чему следует отдать предпочтение в первую очередь, рожденные в этот день могут сделать неправильный выбор и потом сами же будут посыпать себе голову пеплом. Их мягкость со временем может смениться желчностью, которая вряд ли поможет им в разрешении проблем, затрудняющих продвижение вперед.

Такой неправильный выбор сделал однажды рожденный сегодня легендарный морской офицер лейтенант Петр Шмидт. Проводя регулярные курсы терапии своей сверхчувствительной натуры и борясь с неврастенией, герой дня в 1905 году стал руководителем восстания матросов на корабле "Очаков" в Севастополе. Петр Шмидт самовольно присвоил себе чин капитана второго ранга действительной службы и предпринял целый ряд наступательных действий как на море, так и в самом Севастополе, пытаясь захватить суда и арсеналы, арестовать офицеров и т. д. Но активных действий флот под руководством Шмидта не предпринял. На следующий день мятеж был подавлен, а Петр Шмидт расстрелян.

Водолеи, рожденные 17 февраля, всегда открыты для любви. Но из-за своей прямоты они часто остаются в одиночестве. Наиболее утонченные личности позволяют своим внутренним импульсам развиваться в нужном направлении, используя их не только в личной жизни, но и в работе. Таким образом чувства этих людей трансформируются в позитивную энергию, которая помогает преодолевать им сложности жизненного пути.

Позитивная энергия рожденного сегодня английского предпринимателя Уильяма Кэдбери позволила ему с честью продолжить шоколадное дело, основанное его дедом. Именно Уильям Кэдбери ввел в эксплуатацию первый логотип Сadbury, основанный на собственной подписи, который остается фирменным стилем всемирно известной шоколадной компании на протяжении уже почти ста лет.

Закономерно, что, обладая природной сверхчувствительностью, герои дня сегодняшнего сделали много полезных открытий в сфере естественных наук.

Основоположник клинико-анатомического метода диагностики французский врач Рене Лаэннек вошел в историю изобретателем стетоскопа. Уже более 200 лет этим прибором для выслушивания звуков в организме медики диагностируют заболевания сердца, сосудов, легких, бронхов и кишечника.

Рожденный сегодня русский химик-органик Федор Бейльштейн стал первым составителем и издателем широко известного справочника по органической химии ("Справочник Бейльштейна"). Справочник содержал информацию о 1500 соединениях и был высоко оценен учеными как в России, так и в Западной Европе, став настольной книгой для каждого химика. В разговорной речи справочник и сегодня называют просто "Бейльштейн".

Советский врач микробиолог и эпидемиолог Николай Гамалея остался в истории создателем и активным популяризатором метода прививки. Он первый разработал и применил на практике план мероприятий по борьбе с эпидемиями на местах. Ученому принадлежит открытие противохолерной вакцины, которая спасла жизнь десяткам тысячам людей.

Основным достижением рожденного сегодня английского биолога Роналда Эйлмера Фишера стало соединение математических методов менделеевской генетики с дарвиновской теорией естественного отбора. Эта концепция легла в основу популяционной генетики и современной синтетической теории эволюции. Современники называли Фишера "величайшим биологом, подобным Дарвину".

Водолеи дня сегодняшнего весьма реалистичны, честны и спокойны, что позволяет им заниматься созерцанием, когда другие суетятся. Окружающие, кстати, нередко ошибаются, принимая их спокойствие за пассивность или своего рода шоковое состояние.

Рожденные 17 февраля глубоко верят в то, что в каждое действие следует вкладывать сердце. Для них по-настоящему важны общечеловеческие ценности. Если посмотреть объективно, то рожденные в этот день не так уж сложны в общении. Большинство из них очень восприимчивы к проблемам окружающих их людей.

Сегодня пришла в наш мир советская поэтесса Агния Барто, на стихах которой выросло уже несколько поколений. Ее формулой открытого и сверхчувствительного сердца мы закончим сегодня.

Дарю тебе сердце на листике белом,

Дарю тебе сердце, что хочешь с ним делай.

Гуляй, где угодно, ходи с ним повсюду,

Рисуй что захочешь, сердиться не буду.

Но лучше на нем рисовать не учись ты,

Пускай мое сердце останется чистым.

На фото: Агния Барто

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