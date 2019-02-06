Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Гороскоп
Непознанное Эврика Силовые структуры Недвижимость Наследие Криптовалюты Авто Телебашня Интересные Новости Спорт Шоу-бизнес MoneyTimes.ru Политика Мир Общество Наука Экономика Россия Культура Politonline.ru Здоровье Yoki.ru Красота Моя семья Происшествия bigness Путешествия События недели Религия Экспертное мнение Правда ТВ Гороскоп Садоводство Зоосфера
Автор Соломон Соловьев

Беды и победы сказочных Водолеев - Гороскоп дня

Гороскоп

О прагматизме, критичности и проницательности рожденных 7 февраля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Беды и победы сказочных Водолеев - Гороскоп дня. 398467.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Никогда не полагайся на видимость, всегда принимай в расчет только факты. Лучшего правила нет", — с такой формулой прагматизма рекомендовал шагать по жизни пришедший сегодня в мир английский писатель Чарльз Диккенс.

Самый популярный англоязычный писатель при жизни, он и в наше время имеет репутацию классика мировой литературы, одного из крупнейших прозаиков XIX века. Творчество Диккенса относят к вершинам реализма, но в его романах отразились и сентиментальное, и сказочное начала.

О Формуле небес сказочных реалистов, рожденных 7 февраля, поговорим подробнее.

Водолеи, рожденные 7 февраля, обычно имеют ярко выраженные социальные пристрастия и считают правильным существование неравенства. Многие из них по натуре идеалисты, но те, кто не разделяет взглядов этих людей, нередко обвиняют их в грубости и чрезмерной практичности, даже в циничности. Рожденные сегодня сурово критикуют жизнь как таковую, но плохо представляют себе, какой она должна быть на самом деле.

Тем не менее их отчаянные усилия жить согласно сказочным идеалам, а также хрупкие надежды на то, что другие охотно последуют их примеру, не всегда реалистичны. Менее критичные люди, рожденные 7 февраля, иногда бывают наивны и простоваты, что вполне соответствует их естественному виду и юношеской манере выражать свои чувства. Они по-настоящему ценят идущую от сердца искренность и старательно культивируют в себе это качество. Они, как правило, глубоко верят в то, что Природа и Вселенная — наивысшие ценности, открытые для обожествления.

"Что если мы прибережем Ничтожество для памятников, звезд и орденов, отдадим ему чины, звания, пенсии без заслуг, а настоящее дело поручим Человеку?" — с таким сказочным предложением обращался к Вселенной герой дня сегодняшнего Чарльз Диккенс. Но Вселенная на подобные предложения обычно молчит в ответ.

Рожденный сегодня английский философ и писатель-гуманист Томас Мор в 1516 году написал книгу "Утопия", в которой показал свое понимание наилучшей системы общественного устройства на примере вымышленного островного государства.

Формула жизни Томаса Мора прекрасна в своей сути: "Я не совершил ничего дурного, я не говорил ничего дурного, я не замышляю никакого зла, но желаю всем добра. И если этого недостаточно, чтобы сохранить человеку жизнь, поистине тогда мне недолго жить".

За излишнее свободомыслие Томас Мор был обвинен в государственной измене и обезглавлен 6 июля 1535 года в Лондоне. Перед казнью он держался очень мужественно и шутил. Через 400 лет Томас Мор был канонизирован Римско-католической церковью и причислен к лику святых.

Колоритным образом осталась в памяти современников рожденная сегодня российская императрица Анна Иоанновна. Дела государственные она в большей степени поручала своему управляющему Бирону, а сама любила быть в курсе всех сплетен, личной жизни подданных, собирала вокруг себя много шутов и болтушек, которые потешали ее.

Императрица была суеверна, забавлялась стрельбой по птицам (причем, судя по отзывам современников и иностранных дипломатов, стреляла очень метко, что для русской женщины того времени было необычно), любила яркие наряды. Правление Анны Иоанновны ознаменовалось огромными расходами на увеселительные мероприятия, проведение балов и содержание двора. При ней впервые появляется ледовый городок со слонами у входа, из хоботов которых фонтаном струится горящая нефть.

Водолеи, рожденные 7 февраля, — проницательные судьи чужих характеров, прилежно изучающие мотивы человеческих поступков. Как правило, люди, чей день рождения — 7 февраля, очень тщательно выбирают друзей. Если же они возложили на себя семейные обязанности и имеют детей, то в отношениях с ними особое значение придают справедливости, всегда выслушивая мнения своих отпрысков. Рожденные 7 февраля убеждены в том, что дети могут нас многому научить и что у них обязательно должно быть счастливое детство.

"Вероятно, большинство ныне живущих людей происходит из семей рабов", — к такому выводу пришел рожденный сегодня австрийский психолог и мыслитель Альфред Адлер. Герой дня сегодняшнего создал систему индивидуальной психологии. Его счастливое детство и собственный жизненный путь, возможно, явились важным подспорьем в создании концепции индивидуальной теории личности. Формула Альфреда Адлера гласит: "Имея конкретную цель, человек чувствует себя в состоянии преодолеть любые проблемы, так как в нем живет его будущий успех."

Водолеи сегодняшнего дня никогда не проявляют жестокости к слабым и незащищенным. В большинстве своем рожденные 7 февраля настроены категорически против насилия, навязчивых маниакальных привычек и реакционных тенденций, губительных для человеческой натуры.

Им не так легко убедить других в своей правоте. Зачастую они встречают упорное сопротивление со стороны более практичных и менее идеалистических личностей, которые чувствуют, что статус-кво далеко не безупречен и его надо заменить.

Хотя люди, чей день рождения — 7 февраля, и свободолюбивы, но ограничивают себя тем, что не раскрывают существующих проблем, делая предложения и позволяя окружающим самостоятельно принимать решения. Многие из них прекрасно осознают, что если они будут упорно навязывать свою точку зрения другим, то им, скорее всего, придется встретить отказ и открытую враждебность.

Люди этого дня не любят страданий. Ценящие непосредственность, они хотят видеть и других такими же, даже если те не разделяют их точку зрения.

Рожденные сегодня реалисты-сказочники оставили более чем реальный след в пространстве своими свершениями и достижениями. Советский авиаконструктор Олег Антонов запустил в небо несколько десятков летательных аппаратов, среди которых транспортные самолеты "Руслан" и "Антей" и пассажирский Ан-24.

Написал свои сказочно-реалистические картины русский художник-передвижник Владимир Маковский. "За мощное и выразительное искусство повествования и за редкое умение с сатирой и юмором создавать новые типы и характеры" первым среди американских писателей получил Нобелевскую премию по литературе рожденный сегодня Синклер Льюис.

Изучал влияние изменений активности Солнца на земные организмы основоположник гелиобиологии философ Александр Чижевский. И рисовал замечательные мультфильмы советский художник Владимир Тарасов.

А закончим мы Формулу небес 7 февраля блестящим наблюдением нобелевского лауреата Синклера Льюиса: "Главная наша беда в том, что у нас чуть ли не каждый начинает свой разговор словами: "Главная наша беда в том, что…"

На фото: Чарльз Диккенс

Читайте все публикации рубрики "Формула небес"

Мода на заменители молока может привести к эпидемии остеопороза Мода на заменители молока может привести к эпидемии остеопороза

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика
Темы Водолей февраль 7 февраля астролог гороскоп астрология знак Зодиака астропрогноз Формула небес день рождения астропсихоаналитика
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Беды и победы сказочных Водолеев - Гороскоп дня
Недвижимость
Могут ли выселить из неприватизированной квартиры
Недвижимость
Кто имеет право на обязательную долю наследства
Новости Все >
Нелегкая это работа - тащить Навального из болота
Мода на заменители молока может привести к эпидемии остеопороза
Арктика может остаться без рыбы
В Госдуме предложили сохранить стипендию студентам-троечникам
Епископ УПЦ пожаловался американским конгрессменам на притеснения
В России необходимо создать прозрачный строительный рынок — Путин﻿
Россия значительно увеличила торговлю с Украиной
Шестиэтажный жилой дом в Стамбуле рухнул без видимых причин
В Вашингтоне назвали ракетный арсенал Китая "соответствующим ДРСМД"
Дом детства Трампа продается за $2,9 млн﻿
Читательский топ
Ракетный крейсер США снова столкнулся с сухогрузом
Иран пригрозил Израилю войной из-за Сирии
Лукашенко снова едет к Путину обсуждать судьбу Белоруссии
Русский граф, американец и цыган в одном лице
Отец Децла опроверг результаты экспертизы с отсутствием наркотиков
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
В российской армии появятся "Сотники" в экзоскелетах

Для российской армии разрабатывают новейший экзоскелет "Сотник", в который войдут элементы вооружения третьего поколения, чтобы увеличить боевую мощь армии.

В российской армии появятся "Сотники" в экзоскелетах
США резко раскритиковали Россию за ограничения импорта
Экономика
США резко раскритиковали Россию за ограничения импорта
Политика. Новости и аналитика
Соцсети обсуждают побагровевшего Рогозина на отчете у Путина
Точка зрения
Противостояние в Венесуэле — это борьба за Крым
Экономика
США резко раскритиковали Россию за ограничения импорта

Представители Соединенных Штатов Америки заявили, что в случае необходимости готовы пойти на "принудительные меры".

США резко раскритиковали Россию за ограничения импорта
Каким будет для нас год Свиньи
События недели
Каким будет для нас год Свиньи
Прибалтика
Спецслужбы Литвы объявили Россию главной угрозой
Экономика
В Госдуме предложили магазинам бесплатно раздавать "просрочку" бедным
Советское наследие
﻿Неизвестный Сталинград: взгляд из окопов

Сталинградская битва - самое масштабное сражение Второй мировой войны, яркое свидетельство героизма советского народа… Издано столько книг, снято столько лент, что кажется, все о ней известно. Но "Правда.Ру" разыскала некоторые факты о грандиозном сражении, которые нечасто упоминались в широкой прессе. Итак, неизвестная Сталинградская битва...

﻿Неизвестный Сталинград: взгляд из окопов
В России сообщили о разработке пушки для "Арматы"
Военные новости
В России сообщили о разработке пушки для "Арматы"
Российское наследие
Тайная канцелярия Петра I: слово и дело
Военные новости
Экзоскелет для армии России: "дуракоустойчив" и надежен
Соломон Соловьев Беды и победы сказочных Водолеев - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Получится ли у Трампа выиграть гонку вооружений 2.0 Любовь Степушова Александр Артамонов Президент Ливана Мишель Аун. Штрихи к портрету Александр Артамонов
Комментарии
Россия значительно увеличила торговлю с Украиной
Слишком дешево: Эстония хочет ввести пошлины на электроэнергию из России
Россия значительно увеличила торговлю с Украиной
Нелегкая это работа - тащить Навального из болота
В российской армии появятся "Сотники" в экзоскелетах
Арктика может остаться без рыбы
Арктика может остаться без рыбы
Иран пригрозил Израилю войной из-за Сирии
В Вашингтоне назвали ракетный арсенал Китая "соответствующим ДРСМД"
Армения: элита новая, проблемы старые
В Вашингтоне назвали ракетный арсенал Китая "соответствующим ДРСМД"
Иран пригрозил Израилю войной из-за Сирии
Слишком дешево: Эстония хочет ввести пошлины на электроэнергию из России
Россия значительно увеличила торговлю с Украиной
Арктика может остаться без рыбы
В Госдуме предложили магазинам бесплатно раздавать "просрочку" бедным
Ксения Петербургская: подвиг любви и преданности
Сирия пригрозила Израилю ударом по аэропорту Тель-Авива
Каким будет для нас год Свиньи
Каким будет для нас год Свиньи
Ракетный крейсер США снова столкнулся с сухогрузом
История и современность Все >
Луи Пастер: интересные факты о его открытиях
Луи Пастер: интересные факты о его открытиях
Чем живут микрогосударства
Чем живут микрогосударства
В России испытают "умные" мины, которые отличают солдат от гражданских
В России испытают "умные" мины, которые отличают солдат от гражданских
Получится ли у Трампа выиграть гонку вооружений 2.0
Получится ли у Трампа выиграть гонку вооружений 2.0
Столичная полиция получила более 500 писем о "минировании"
Столичная полиция получила более 500 писем о "минировании"
Иран пригрозил Израилю войной из-за Сирии
Иран пригрозил Израилю войной из-за Сирии
ГИБДД Москвы дадут спорткары для задержания "мажоров-стритрейсеров"
ГИБДД Москвы дадут спорткары для задержания "мажоров-стритрейсеров"
Смертельная схватка: как студенты и жители Оксфорда сошлись друг с другом в бою
Смертельная схватка: как студенты и жители Оксфорда сошлись друг с другом в бою
Даже Тэтчер была против: почему СССР так легко согласился на объединение Германии
Даже Тэтчер была против: почему СССР так легко согласился на объединение Германии
В России распространяется корь и грипп H1N1
В России распространяется корь и грипп H1N1
Школьный учебник запретили из-за крамолы и непатриотичности
Школьный учебник запретили из-за крамолы и непатриотичности
Женское Все >
Севооборот: Что после чего сажать нельзя
Севооборот: Что после чего сажать нельзя
Защищаем зимой сад от мышей и зайцев
Защищаем зимой сад от мышей и зайцев
Русская зима: закаливаем розы
Русская зима: закаливаем розы
Пора сажать семена на рассаду. Какие и как?
Пора сажать семена на рассаду. Какие и как?
Снег в теплицу- хороший урожай осенью
Снег в теплицу- хороший урожай осенью
Депрессия: симптомы, диагностика, лечение
Депрессия: симптомы, диагностика, лечение
Японские исследователи разработали новый метод лечения бесплодия
Японские исследователи разработали новый метод лечения бесплодия
Интимная пластика: виды и опасность процедуры
Интимная пластика: виды и опасность процедуры
Валерия про концерте в Хабаровске
Валерия про концерте в Хабаровске
Неряшливость Меган Маркл обернулась против нее
Неряшливость Меган Маркл обернулась против нее
Детей хотели пустить "на колбасу"
Детей хотели пустить "на колбасу"
Если пришла домой к парню обрати на это внимание
Если пришла домой к парню обрати на это внимание
Как правильно начать утро
Как правильно начать утро
Почему нельзя есть на ночь тем, кто следит за фигурой
Почему нельзя есть на ночь тем, кто следит за фигурой
Мужское Все >
У школьников Кузбасса были голодные обмороки
У школьников Кузбасса были голодные обмороки
Ловим линя
Ловим линя
Уборка дома после торжества
Уборка дома после торжества
Как сделать детскую уютной
Как сделать детскую уютной
Кухня в оттенках шоколада
Кухня в оттенках шоколада
Пледы в интерьере
Пледы в интерьере
Как создать уют в спальне без больших затрат
Как создать уют в спальне без больших затрат
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Овсяная запеканка с черникой
Овсяная запеканка с черникой
Президентом Украины станет шоумен?
Точка зрения
Президентом Украины станет шоумен?
Москва ждет крылатую ракету из США?
Точка зрения
Москва ждет крылатую ракету из США?
Белград уверовал, что Путин остановит наступление албанцев
Точка зрения
Белград уверовал, что Путин остановит наступление албанцев
Кто такие "Желтые жилеты"
Точка зрения
Кто такие "Желтые жилеты"
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Точка зрения
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Интересы
Ксения Петербургская: подвиг любви и преданности
Ксения Петербургская: подвиг любви и преданности
Патриарх Иов - сын "смутного" времени
Патриарх Иов - сын "смутного" времени
Аквариумистика: почему этим полезно заняться
Аквариумистика: почему этим полезно заняться
В британском зоопарке можно назвать тараканов именами бывших возлюбленных
В британском зоопарке можно назвать тараканов именами бывших возлюбленных
Морские свинки: как ухаживать
Морские свинки: как ухаживать
Кто умнее - хозяева кошек или хозяева собак?
Кто умнее - хозяева кошек или хозяева собак?
Приручаем морскую свинку
Приручаем морскую свинку
Сколько же обитателей живет в океанах?
Сколько же обитателей живет в океанах?
Ученые создали самый совершенный протез руки
Ученые создали самый совершенный протез руки
Adidas выпустит коллекцию кроссовок, которые посвящены "Игре престолов"
Adidas выпустит коллекцию кроссовок, которые посвящены "Игре престолов"
В Дубае начали строить небоскреб высотой 550 метров
В Дубае начали строить небоскреб высотой 550 метров
Хирурги удаляют кисты яичников, которые в 80% случаев исчезают без операции
Хирурги удаляют кисты яичников, которые в 80% случаев исчезают без операции
Неожиданное потепление в феврале выведет животных из спячки
Неожиданное потепление в феврале выведет животных из спячки
Пустить детей "на колбасу" пообещала завуч казанской школы
Пустить детей "на колбасу" пообещала завуч казанской школы
Дети, которые становятся серийными убийцами: работа доктора Бухановского
Дети, которые становятся серийными убийцами: работа доктора Бухановского
США и Канада. Новости и аналитика
Как российским компаниям обойти санкции США по Сирии - эксперт

Как обойти санкции США, наложенные на российские компании, торгующие с Сирией, "Правде.Ру" рассказал Дмитрий Абзалов.

Как российским компаниям обойти санкции США по Сирии - эксперт
Гибридная война: 10 ложных утверждений о Венесуэле
Южная Америка
Гибридная война: 10 ложных утверждений о Венесуэле
Рим осмелел. Ждем блокирования антироссийских санкций?
Евросоюз
Рим осмелел. Ждем блокирования антироссийских санкций?
В Багдаде не спокойно: Трамп втягивает Ирак в войну
Ближний Восток
В Багдаде не спокойно: Трамп втягивает Ирак в войну
Трамп: "Россия безнаказанно нарушала договор об РСМД слишком долго"
США и Канада. Новости и аналитика
Трамп: "Россия безнаказанно нарушала договор об РСМД слишком долго"
Россия и Сербия: кто кого бросил?
Балканы
Россия и Сербия: кто кого бросил?
Переобулся в воздухе: Гуайдо стал лояльным к Москве
Южная Америка
Переобулся в воздухе: Гуайдо стал лояльным к Москве
На Украине стартовал большой политический карнавал
Новости Украины
На Украине стартовал большой политический карнавал
Япония и Курилы - вещи несовместные
Дальний Восток
Япония и Курилы - вещи несовместные
Поможет ли Россия Сербии?
Балканы
Поможет ли Россия Сербии?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ