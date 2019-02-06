Беды и победы сказочных Водолеев - Гороскоп дня

О прагматизме, критичности и проницательности рожденных 7 февраля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Никогда не полагайся на видимость, всегда принимай в расчет только факты. Лучшего правила нет", — с такой формулой прагматизма рекомендовал шагать по жизни пришедший сегодня в мир английский писатель Чарльз Диккенс.

Самый популярный англоязычный писатель при жизни, он и в наше время имеет репутацию классика мировой литературы, одного из крупнейших прозаиков XIX века. Творчество Диккенса относят к вершинам реализма, но в его романах отразились и сентиментальное, и сказочное начала.

О Формуле небес сказочных реалистов, рожденных 7 февраля, поговорим подробнее.

Водолеи, рожденные 7 февраля, обычно имеют ярко выраженные социальные пристрастия и считают правильным существование неравенства. Многие из них по натуре идеалисты, но те, кто не разделяет взглядов этих людей, нередко обвиняют их в грубости и чрезмерной практичности, даже в циничности. Рожденные сегодня сурово критикуют жизнь как таковую, но плохо представляют себе, какой она должна быть на самом деле.

Тем не менее их отчаянные усилия жить согласно сказочным идеалам, а также хрупкие надежды на то, что другие охотно последуют их примеру, не всегда реалистичны. Менее критичные люди, рожденные 7 февраля, иногда бывают наивны и простоваты, что вполне соответствует их естественному виду и юношеской манере выражать свои чувства. Они по-настоящему ценят идущую от сердца искренность и старательно культивируют в себе это качество. Они, как правило, глубоко верят в то, что Природа и Вселенная — наивысшие ценности, открытые для обожествления.

"Что если мы прибережем Ничтожество для памятников, звезд и орденов, отдадим ему чины, звания, пенсии без заслуг, а настоящее дело поручим Человеку?" — с таким сказочным предложением обращался к Вселенной герой дня сегодняшнего Чарльз Диккенс. Но Вселенная на подобные предложения обычно молчит в ответ.

Рожденный сегодня английский философ и писатель-гуманист Томас Мор в 1516 году написал книгу "Утопия", в которой показал свое понимание наилучшей системы общественного устройства на примере вымышленного островного государства.

Формула жизни Томаса Мора прекрасна в своей сути: "Я не совершил ничего дурного, я не говорил ничего дурного, я не замышляю никакого зла, но желаю всем добра. И если этого недостаточно, чтобы сохранить человеку жизнь, поистине тогда мне недолго жить".

За излишнее свободомыслие Томас Мор был обвинен в государственной измене и обезглавлен 6 июля 1535 года в Лондоне. Перед казнью он держался очень мужественно и шутил. Через 400 лет Томас Мор был канонизирован Римско-католической церковью и причислен к лику святых.

Колоритным образом осталась в памяти современников рожденная сегодня российская императрица Анна Иоанновна. Дела государственные она в большей степени поручала своему управляющему Бирону, а сама любила быть в курсе всех сплетен, личной жизни подданных, собирала вокруг себя много шутов и болтушек, которые потешали ее.

Императрица была суеверна, забавлялась стрельбой по птицам (причем, судя по отзывам современников и иностранных дипломатов, стреляла очень метко, что для русской женщины того времени было необычно), любила яркие наряды. Правление Анны Иоанновны ознаменовалось огромными расходами на увеселительные мероприятия, проведение балов и содержание двора. При ней впервые появляется ледовый городок со слонами у входа, из хоботов которых фонтаном струится горящая нефть.

Водолеи, рожденные 7 февраля, — проницательные судьи чужих характеров, прилежно изучающие мотивы человеческих поступков. Как правило, люди, чей день рождения — 7 февраля, очень тщательно выбирают друзей. Если же они возложили на себя семейные обязанности и имеют детей, то в отношениях с ними особое значение придают справедливости, всегда выслушивая мнения своих отпрысков. Рожденные 7 февраля убеждены в том, что дети могут нас многому научить и что у них обязательно должно быть счастливое детство.

"Вероятно, большинство ныне живущих людей происходит из семей рабов", — к такому выводу пришел рожденный сегодня австрийский психолог и мыслитель Альфред Адлер. Герой дня сегодняшнего создал систему индивидуальной психологии. Его счастливое детство и собственный жизненный путь, возможно, явились важным подспорьем в создании концепции индивидуальной теории личности. Формула Альфреда Адлера гласит: "Имея конкретную цель, человек чувствует себя в состоянии преодолеть любые проблемы, так как в нем живет его будущий успех."

Водолеи сегодняшнего дня никогда не проявляют жестокости к слабым и незащищенным. В большинстве своем рожденные 7 февраля настроены категорически против насилия, навязчивых маниакальных привычек и реакционных тенденций, губительных для человеческой натуры.

Им не так легко убедить других в своей правоте. Зачастую они встречают упорное сопротивление со стороны более практичных и менее идеалистических личностей, которые чувствуют, что статус-кво далеко не безупречен и его надо заменить.

Хотя люди, чей день рождения — 7 февраля, и свободолюбивы, но ограничивают себя тем, что не раскрывают существующих проблем, делая предложения и позволяя окружающим самостоятельно принимать решения. Многие из них прекрасно осознают, что если они будут упорно навязывать свою точку зрения другим, то им, скорее всего, придется встретить отказ и открытую враждебность.

Люди этого дня не любят страданий. Ценящие непосредственность, они хотят видеть и других такими же, даже если те не разделяют их точку зрения.

Рожденные сегодня реалисты-сказочники оставили более чем реальный след в пространстве своими свершениями и достижениями. Советский авиаконструктор Олег Антонов запустил в небо несколько десятков летательных аппаратов, среди которых транспортные самолеты "Руслан" и "Антей" и пассажирский Ан-24.

Написал свои сказочно-реалистические картины русский художник-передвижник Владимир Маковский. "За мощное и выразительное искусство повествования и за редкое умение с сатирой и юмором создавать новые типы и характеры" первым среди американских писателей получил Нобелевскую премию по литературе рожденный сегодня Синклер Льюис.

Изучал влияние изменений активности Солнца на земные организмы основоположник гелиобиологии философ Александр Чижевский. И рисовал замечательные мультфильмы советский художник Владимир Тарасов.

А закончим мы Формулу небес 7 февраля блестящим наблюдением нобелевского лауреата Синклера Льюиса: "Главная наша беда в том, что у нас чуть ли не каждый начинает свой разговор словами: "Главная наша беда в том, что…"

На фото: Чарльз Диккенс

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