Аллергия на любимые серёжки. Что делать?

"После того, как я купила новые серьги, на мочках ушей появились красные шелушащиеся пятна. Подруга сказала, что это может быть аллергия. Но разве бывает аллергия на металл?" Анна Ковалева, г. Самара

Ответил врач аллерголог-иммунолог из г. Калуги Владимир Болибок.



Такая реакция на новые украшения может быть вызвана несколькими причинами.

Во-первых, при обработке и полировке на ювелирных изделиях могут оставаться следы от составов для обработки и пайки металла. Они могут вызывать раздражение кожи. Это простой контактный дерматит. В частности, канифоль, которая иногда применяется для изготовления украшений, — сильное раздражающее вещество для кожи.

Во-вторых, в ювелирных магазинах покупательницам дают примерять украшения. И вы могли просто-напросто заразиться какой-либо инфекцией , попавшей на серьги в результате предыдущих примерок.

В-третьих, если конструкция застежки серьги не очень удачная, могло возникнуть и чисто механическое раздражение кожи, или так называемая механическая крапивница.

И, наконец, мог развиться аллергический контактный дерматит "на металл".

Некоторые металлы при контакте с кожей могут постепенно растворяться и проникать сквозь роговой слой. Потом они изменяют белки тканей настолько, что организм отказывается их воспринимать как свои собственные. В результате появляется аллергическая реакция.

Наиболее часто она бывает либо на химически активные, либо на токсичные металлы, которые не характерны для нашего организма: никель, хром, кобальт, марганец, молибден, ртуть.

Поэтому аллергия быстрее возникнет на металлическую бижутерию, чем на изделия из благородных металлов: серебра, золота, платины. Хотя бывают и такие случаи. Ведь в ювелирных изделиях драгоценные металлы используются не в чистом виде, а в сплавах с другими металлами: тем же никелем, медью, молибденом.

О содержании благородного металла в изделии говорит его проба — серьги 586-й пробы содержат только 58,6% золота, а остальное может быть все, что угодно. Это секрет той фирмы, которая эти серьги изготовила. А если проба 378 или 103? Скорее это — металлическое украшение с добавкой золота, которое вполне может быть причиной раздражения кожи.

Надо учитывать, что аллергия на металл появляется не сразу после того, как вы стали носить новые украшения. Может пройти две, три недели, а то и больше, прежде чем появится раздражение. Исчезает оно так же медленно, как и начинается: неприятные ощущения могут сохраняться в течение 3-4 недель.

Как лечить аллергию на металл

Основное лечение — прекратить контакт металла с кожей. То есть нужно просто снять серьги и подождать недельку-другую, пока все пройдет. Чтобы воспаление прошло быстрее, применяются мази "Полькортолон", "Адвантан", преднизолоновая, гидрокортизоновая. Они относятся к сильнодействующим препаратам, поэтому наносить их нужно тонким слоем на место воспаления не более двух-трех раз в день. Курс лечения не должен превышать 7 дней.

Сейчас один из лучших препаратов, применяемых для выведения токсинов при лечении аллергии — биологически активная добавка "Фитосорбовит-Плюс". Она выводит соли тяжелых металлов и других токсинов из кишечника и благодаря экстрактам лекарственных трав снимает отек и воспаление кожи.

фитотерапия

"Фитосорбовит-Плюс" выпускается в виде порошка. Одну чайную ложку препарата нужно развести в 0,5-1 стакане воды и принимать утром перед едой в течение 10-15 дней. Для усиления эффекта можно принимать по чайной ложке 2-3 раза в день: перед завтраком, обедом и ужином. "Фитосорбовит-Плюс" не следует пить беременным женщинам без предварительной консультации врача.

Хорошо помогает гомеопатический препарат "Лимфомиозот". Его принимают по 10 капель три раза в день после еды. Курс лечения может длиться до 30 дней.

Других эффективных средств лечения аллергии такого типа нет. Обычные противоаллергические средства типа супрастина или тавегила при контактном аллергическом дерматите не помогают.

Что делать с "аллергенными" драгоценностями?

Это как раз тот случай, когда красота вредит здоровью. В дальнейшем вы, конечно, сможете надевать эти серьги, но не более чем на несколько часов. Например, вы идете в гости или на вечеринку, и для создания стильного образа вам не хватает именно этих украшений. Надевайте их и чувствуйте себя королевой. Но помните, такие выходы не должны быть чаще одного раза в неделю.

Тест на аллергию

Если вы сомневаетесь, какое именно украшение является причиной аллергии, сделайте пробу. Некоторое время, пока не исчезнут все неприятные ощущения, не носите никаких украшений. Потом возьмите подозреваемый предмет — одну серьгу или звено от браслета — и прикрепите его к коже предплечья на трое суток. На ночь эту повязку снимать не надо. Если ваши подозрения подтвердятся, то трех суток как раз хватит на то, чтобы аллергия возникла снова.

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