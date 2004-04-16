Домашние рецепты лечения позвоночника

Лечение позвоночника состоит в устранении патологий,

которые можно разделить на три группы:

Анатомические:

искривление (сколиоз, кифоз, лордоз),

подвывыхи,

смещения позвонков.

Дегенеративно-дистрофические:

остеохондроз,

спондилез,

болезнь Бехтерева,

протрузия диска,

межпозвонковая грыжа.

Воспалительные:

шейный,

грудной,

поясничный радикулиты.

Наиболее характерный симптом, при котором требуется лечение позвоночника —

боли в спине (дорсалгия),

боли в пояснице (люмбалгия),

боль в шее (цервикалгия).

Растирки для лечения позвоночника

Растирка из цветков сирени

Состав:

Сирень (цветы),

водка.

1 стакан цветков настоять на 0,5 л водки 7 — 10 дней. Растирать болевую область.

Растирка из красного перца

Состав:

Подсолнечное масло,

красный перец,

керосин.

Смешать 250 г подсолнечного масла, 250 г керосина и 5 — 10 стручков красного перца, перемолотого в мясорубке. Настаивать в теплом месте 9 дней. Ежедневно хорошо взбалтывать. Втирать в болевую область на ночь. Утром надеть теплое белье.

Наружное и внутрь для лечения позвоночника

1,5 стак. сока редьки смешать с 1 стак. чистого меда и с 0,5 стак. водки. Добавить 1 ст. ложку соли и все хорошо перемешать. Смесью растирать болевую область, а также можно принимать по 1 рюмке перед сном.

Аппликации для лечения позвоночника

Аппликации — весьма эффективная лечебная процедура. Они рефлекторно действуют на биологически активные точки и зоны, нормализуют энергетический баланс в организме и работу нервно-мышечных элементов двигательных сегментов позвоночника.

Лечение аппликациями позвоночника — это всегда курс лечения. Обычно нужно от 5 до 10 процедур. Какое количество нужно именно вам, определите по принципу:

"Кладу пока болит и еще один раз".

Важным достоинством приведенных ниже аппликаций народных средств является их высокая эффективность при отсутствии токсичности, простота применения и возможность использования в домашних условиях.

Керосиново-мыльная аппликация

Аппликатор — кусок мягкой холщовой ткани, без синтетики, смачивают керосином, отжимают. Аппликатор должен быть влажным, но керосин с него течь не должен. Одну из его сторон намыливают хозяйственным мылом до образования блестящего мыльного слоя.

Аппликатор укладывают на спину "керосиновой стороной" (ненамыленной) на зону боли. Мыльный слой способствует тому, что при накладывании на спину керосин не испаряется, а всасывается кожей спины. Сверху его закрывают клеенкой, затем слоем ваты и завязывают платком или полотенцем. Лежать нужно на спине от 30 минут до 3 часов. Больной должен испытывать лишь легкое жжение и тепло. Выполните 3 — 5 таких процедур с перерывами в 1 — 4 дня в зависимости от состояния кожи.

Алоэ-медовая аппликация для позвоночника

Смешать 50 г сока алоэ (1 часть), 100 г меда (2 части) и 150 г водки (3 части). Применять в виде компресса на ночь.

Лечебные ванны при лечении позвоночника

Хороший эффект дают травяные ванны - один из самых древних способов оздоровления. Приятная ароматная ванна, которую легко приготовить, быстро снимает усталость, успокаивает нервную систему, омолаживает, очищает кожу, улучшает сон и обменные процессы в организме и, самое главное, у больных остеохондрозом снимает боль и напряжение мышц. Ванна оказывает хорошее лечебное действие лишь в том случае, когда используется в виде курса лечения — не менее 10 — 15 ванн, через 1 — 2 дня.

Ромашка (стебли с цветками) . 300 г цветков залить 5 л кипятка, настоять 2 часа, процедить, влить в ванну. Общие ванны.

. 300 г цветков залить 5 л кипятка, настоять 2 часа, процедить, влить в ванну. Общие ванны. Шалфей (листья) . 200 г листьев шалфея залить 5 л кипятка, настоять 2 часа, влить в ванну с температурой воды 34оС. Постепенно снизить ее до 20 оС. Общие ванны.

. 200 г листьев шалфея залить 5 л кипятка, настоять 2 часа, влить в ванну с температурой воды 34оС. Постепенно снизить ее до 20 оС. Общие ванны. Хвоя (хвойный экстракт), поваренная (морская) соль. 150 г экстракта и 2 — 2,5 кг соли на одну ванну. Общие ванны.

Перцовый пластырь для позвоночника

Перцовый пластырь применяется как отвлекающее, обезболивающее средство при

радикулитах,

невралгиях,

миозитах,

люмбаго

и других формах остеохондроза.

Противопоказаниями к применению перцового пластыря являются заболевания кожи. Не накладывается он и на родимые пятна, так же как и иглоиппликатор.

Лечение позвоночника. Основные заболевания

Комплексное лечение методами тибетской медицины позволяет достичь выраженных, долговременных, стойких результатов и значительного улучшения самочувствия и работоспособности при таких болезнях, как:

Остеохондроз (шейный, грудной, поясничный) - это дистрофическое изменение межпозвоночных дисков, сопровождаемое уменьшением зазора между позвонками, ухудшением подвижности спины, болями.

- это дистрофическое изменение межпозвоночных дисков, сопровождаемое уменьшением зазора между позвонками, ухудшением подвижности спины, болями. Спондилез - это хроническое заболевание вследствие дистрофических изменений в позвоночнике с образованием костных разрастаний по краям позвонков.

- это хроническое заболевание вследствие дистрофических изменений в позвоночнике с образованием костных разрастаний по краям позвонков. Болезнь Бехтерева - это воспалительно-дистрофическое заболевание позвоночных сочленений и межпозвонковых суставов с их постепенным обездвиживанием. Лечение позвоночника при остеохондрозе, спондилезе, болезни Бехтерева позволяет устранить воспалительные процессы, замедлить, остановить, обратить вспять дистрофические изменения позвоночных структур, надежно устранить боли в спине, шее и пояснице, значительно улучшить подвижность спины, восстановить функции межпозвонковых дисков и суставов, предотвратить осложнения, улучшить питание и состояние нервных тканей спинного мозга и его ответвлений.

- это воспалительно-дистрофическое заболевание позвоночных сочленений и межпозвонковых суставов с их постепенным обездвиживанием. Лечение позвоночника при остеохондрозе, спондилезе, болезни Бехтерева позволяет устранить воспалительные процессы, замедлить, остановить, обратить вспять дистрофические изменения позвоночных структур, надежно устранить боли в спине, шее и пояснице, значительно улучшить подвижность спины, восстановить функции межпозвонковых дисков и суставов, предотвратить осложнения, улучшить питание и состояние нервных тканей спинного мозга и его ответвлений. Межпозвонковая грыжа — это выпадение ядра диска с разрывом фиброзного кольца и разрушением структуры диска.

— это выпадение ядра диска с разрывом фиброзного кольца и разрушением структуры диска. Протрузия диска - это выпирание, или пролапс, межпозвонкового диска за пределы позвоночного столба. Лечение позвоночника при межпозвонковой грыже или протрузии диска проводится с целью уменьшения или устранения пролапса диска, восстановления структуры и функций дисков, устранения болей в спине, шее, пояснице, онемения конечностей, улучшения подвижности спины и двигательной активности в целом, предотвращения осложнений (парезов, параличей), восстановления физической работоспособности и улучшения качества жизни.

- это выпирание, или пролапс, межпозвонкового диска за пределы позвоночного столба. Лечение позвоночника при межпозвонковой грыже или протрузии диска проводится с целью уменьшения или устранения пролапса диска, восстановления структуры и функций дисков, устранения болей в спине, шее, пояснице, онемения конечностей, улучшения подвижности спины и двигательной активности в целом, предотвращения осложнений (парезов, параличей), восстановления физической работоспособности и улучшения качества жизни. Сколиоз - боковое S-образное или С-образное искривление позвоночника.

- боковое S-образное или С-образное искривление позвоночника. Лордоз - патологическое искривление в поясничном и шейном отделах выпуклостью вперед.

- патологическое искривление в поясничном и шейном отделах выпуклостью вперед. Кифоз - это патологическое искривление в грудном отделе выпуклостью назад. Лечение позвоночника при сколиозе, кифозе, лордозе имеет целью уменьшить патологическое искривление, улучшить осанку, походку, устранить асимметричность тела при сколиозе, остановить развитие заболевания, предотвратить его осложнения, улучшить подвижность спины, устранить мышечные спазмы и боли, повысить физическую работоспособность и качество жизни.

- это патологическое искривление в грудном отделе выпуклостью назад. Лечение позвоночника при сколиозе, кифозе, лордозе имеет целью уменьшить патологическое искривление, улучшить осанку, походку, устранить асимметричность тела при сколиозе, остановить развитие заболевания, предотвратить его осложнения, улучшить подвижность спины, устранить мышечные спазмы и боли, повысить физическую работоспособность и качество жизни. Болевые синдромы - радикулит, люмбаго, ишиас.

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