которые можно разделить на три группы:
Наиболее характерный симптом, при котором требуется лечение позвоночника —
Состав:
1 стакан цветков настоять на 0,5 л водки 7 — 10 дней. Растирать болевую область.
Состав:
Смешать 250 г подсолнечного масла, 250 г керосина и 5 — 10 стручков красного перца, перемолотого в мясорубке. Настаивать в теплом месте 9 дней. Ежедневно хорошо взбалтывать. Втирать в болевую область на ночь. Утром надеть теплое белье.
1,5 стак. сока редьки смешать с 1 стак. чистого меда и с 0,5 стак. водки. Добавить 1 ст. ложку соли и все хорошо перемешать. Смесью растирать болевую область, а также можно принимать по 1 рюмке перед сном.
Аппликации — весьма эффективная лечебная процедура. Они рефлекторно действуют на биологически активные точки и зоны, нормализуют энергетический баланс в организме и работу нервно-мышечных элементов двигательных сегментов позвоночника.
Лечение аппликациями позвоночника — это всегда курс лечения. Обычно нужно от 5 до 10 процедур. Какое количество нужно именно вам, определите по принципу:
"Кладу пока болит и еще один раз".
Важным достоинством приведенных ниже аппликаций народных средств является их высокая эффективность при отсутствии токсичности, простота применения и возможность использования в домашних условиях.
Аппликатор — кусок мягкой холщовой ткани, без синтетики, смачивают керосином, отжимают. Аппликатор должен быть влажным, но керосин с него течь не должен. Одну из его сторон намыливают хозяйственным мылом до образования блестящего мыльного слоя.
Аппликатор укладывают на спину "керосиновой стороной" (ненамыленной) на зону боли. Мыльный слой способствует тому, что при накладывании на спину керосин не испаряется, а всасывается кожей спины. Сверху его закрывают клеенкой, затем слоем ваты и завязывают платком или полотенцем. Лежать нужно на спине от 30 минут до 3 часов. Больной должен испытывать лишь легкое жжение и тепло. Выполните 3 — 5 таких процедур с перерывами в 1 — 4 дня в зависимости от состояния кожи.
Смешать 50 г сока алоэ (1 часть), 100 г меда (2 части) и 150 г водки (3 части). Применять в виде компресса на ночь.
Хороший эффект дают травяные ванны - один из самых древних способов оздоровления. Приятная ароматная ванна, которую легко приготовить, быстро снимает усталость, успокаивает нервную систему, омолаживает, очищает кожу, улучшает сон и обменные процессы в организме и, самое главное, у больных остеохондрозом снимает боль и напряжение мышц. Ванна оказывает хорошее лечебное действие лишь в том случае, когда используется в виде курса лечения — не менее 10 — 15 ванн, через 1 — 2 дня.
Перцовый пластырь применяется как отвлекающее, обезболивающее средство при
Противопоказаниями к применению перцового пластыря являются заболевания кожи. Не накладывается он и на родимые пятна, так же как и иглоиппликатор.
Комплексное лечение методами тибетской медицины позволяет достичь выраженных, долговременных, стойких результатов и значительного улучшения самочувствия и работоспособности при таких болезнях, как:
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Острый панкреатит сегодня уверенно отвоевывает все новые и новые позиции, и уже вышел на третье место среди хирургических заболеваний после аппендицита и холецистита. Откуда берется эта напасть и что делать, если вас скрутил внезапный приступ?