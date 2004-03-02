Эфирный шампунь: что это такое и как его использовать

Новый шампунь опять не подошел? Не спешите дарить его кому-то из подруг и покупать себе другой — любое средство для волос можно сделать подходящим, если обогатить его эфирными маслами. Как это осуществить, рассказала ароматерапевт московского центра красоты "Ла Модела" Галина Жукова.

Даже шампунь, который предназначен для вашего типа волос, бывает, не оправдывает ожиданий. Не дарит волосам желаемый объем или делает их недостаточно мягкими, шелковистыми. Претензии к шампуню могут быть разные. Ох, немало времени и денег приходится потратить, чтобы найти то, что нужно.

Но зачем мучиться, если можно воспользоваться эфирными маслами. Они могут спасти не только неподходящий шампунь, но и бальзам, маску, тоник для волос. Не повредят эфирные масла и тем средствам, которые вас устраивают, — они обогатят препараты, сделают их более действенными.

Но все эти чудеса произойдут, только если эфирные масла в композиции подобраны верно. Кроме того, неграмотное соотношение масел может не лучшим образом повлиять на самочувствие. Поэтому человеку, не сведущему в ароматерапии, стоит пользоваться только композициями, составленными профессионалом.

Рецепты эфирных шампуней

Подберите себе подходящий рецепт из тех, что приведены ниже. В этих композициях все масла сбалансированы так, что стабилизируют давление и не вызывают побочных эффектов.

Для стимуляции роста волос

В 100 мл шампуня добавьте 2 капли масла розмарина, 4 — лимона и 7 — эвкалипта. В бальзам, который вы используете после мытья волос, хорошо добавить масло герани. Соотношение должно быть таким — на 25 мл бальзама — 1 капля эфирного масла.

Для устранения перхоти

В 100 мл шампуня введите по 5 капель масел лаванды, герани и сандалового дерева. А в 25 мл бальзама стоит добавить 10 капель вечерней примулы, 1 — тимьяна, 1- мускатного шалфея. Можно еще ввести 3 капли масла жожоба.

Для восстановления окрашенных волос

На 100 мл шампуня возьмите 1 каплю масла герани, 1 — лимона, 2 — лаванды, 2 — эвкалипта.

Удастся быстрее улучшить структуру окрашенных волос, если обогатить маслами и бальзам. На 200 мл готового бальзама — 20 капель масла герани. Для устранения излишней сальности кожи головы. Если добавить в 250 мл шампуня 6 капель масла тимьяна, 7 — эвкалипта, 3 — лаванды, 4 — розмарина, вы получите средство, которое регулирует работу сальных желез. (Этот шампунь в отличие от всех остальных нужно держать на волосах не больше 1-2 минут.) В 25 мл бальзама разведите 1 каплю эфирного масла ромашки.

шампунь и эфирные масла

Для снятия шелушения, раздражения при сухой коже головы

На 250 г шампуня — 2 капли масла лаванды, 5 — розмарина, 1 — герани. Кроме того, такой шампунь активно стимулирует рост волос. Бальзам для сухой, сверхчувствительной кожи готовится так: на 25 мл бальзама — 1 капля масла эвкалипта.

Для повышения прочности и эластичности ломких волос

В 100 мл шампуня введите сначала растительные, не эфирные масла — половину столовой ложки масла жожоба и 2 капли вечерней примулы. А затем добавьте 2 капли эфирного масла лаванды.

Для комбинированных волос — жирных у корней, сухих на кончиках. Шампунь готовим так — по 2 капли эфирных масел лаванды, розмарина и розового дерева вводим в 10 мл шампуня.

А рецептура бальзама такова — 6 капель эфирного масла сандала на 100 мл бальзама.

Для секущихся кончиков волос

Заботу о решении этой проблемы стоит возложить только на бальзам.

В 100 мл бальзама — 5-6 капель эфирного масла герани. Мы не сказали о нюансах приготовления и применения эфирного шампуня, бальзама, маски.

Если шампунь прозрачный, после введения в него эфирных масел он может помутнеть. Ничего страшного в этом нет. Энергично взбалтывайте бутылку с шампунем в течение 5-10 минут — чтобы масла равномерно распределились по моющему средству. Если перемешали хорошо — шампунь должен снова стать прозрачным. После того как вы ввели эфирные масла в шампунь, бальзам или маску — срок годности этих средств сокращается до месяца.

Шампунь, обогащенный эфирными маслами, нужно держать на волосах 5-7 минут — и при этом массировать кожу головы. А эфирные бальзамы и маски стоит смывать через 15 минут после нанесения.

"Женское здоровье"

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