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Автор Петр Дерябин

Почему новорождённый не спит ночью

Здоровье » Акушерство и гинекология » Мать и дитя

Нередко случается, что грудной ребенок плохо спит ночью. Он-то отоспится днем. А вот родителей это совсем не устраивает, а иногда и вовсе выбивает из колеи. О том, как создать малышу нормальный режим, рассказывает патронажная медсестра Елена Давыденко.

Почему новорождённый не спит ночью

Как избежать проблем со сном у новорождённых

Если женщина еще только ждет ребенка, у нее есть шанс избежать подобной проблемы. Определенный режим сна и отдыха формируется у малыша уже в материнской утробе, в последние два месяца беременности.

Если потенциальная мама имеет обыкновение лишь за полночь отправляться в постель, то и ребенок рождается с привычкой поздно засыпать. Многие дамы, несмотря на свое "интересное" положение, весьма активны и деятельны, некоторые из них работают едва ли не до самых родов. При таком положении вещей им вряд ли удается сделать свою жизнь спокойной и размеренной.

У женщин, которые во время беременности:

  • живут неторопливо,
  • без суеты,
  • стараются больше отдыхать и рано ложатся спать,

малыши, как правило, спят, почти не нарушая родительский покой. Правда, это не относится к любительницам ночных трапез. Ведь некоторым из будущих мам свойственна и такая причуда. Почувствовав голод среди ночи, они тут же спешат его утолить.

В результате малыш приспосабливается к тому, что питание поступает во внеурочное время. Привыкает вместе с ним получать дополнительную энергию, что прибавляет ему активности. Так что лучше потерпеть. Ну, в крайнем случае, слегка "заморить червячка": попить немного воды или пососать маленький сухарик.

Молодых родителей частенько подводит убеждение, что новорожденные дети должны спать сутками напролет. А это далеко не всегда соответствует действительности. Ребенок не может спать больше 8-9 часов подряд, а некоторые и до этого не дотягивают. Если малыша уложили в 8 вечера, а в 4 или в 5 он уже проснулся, то это естественно. Хоть маме и кажется, что еще ночь на дворе.

В первые месяцы жизни детишки просыпаются ночью также от голода. Обычно младенцы требуют кормления каждые три часа. Если только в родильном доме не приучили их к более длительным интервалам. Поэтому они не могут выдерживать долгий ночной перерыв в питании.

Некоторые при этом так кричат, что их нельзя успокоить иначе, как только накормив. Совершенно недопустимо доводить ребенка до истерики, выдерживая характер, с целью отучить от "плохой", по маминому мнению, привычки есть по ночам. Ребенок ведь настаивает не от вредности. Просто такова его физиологическая потребность. И вообще, в течение первого года жизни надо растить свое чадо в самой что ни на есть спокойной обстановке и не испытывать понапрасну его нервную систему.

Надо заметить, что когда мамочка кормит ночью грудью, это приносит пользу не только ребенку, но и ей самой. В этот момент:

  • гормональный фон женщины выравнивается,
  • вырабатываются особые гормоны, которые успокаивающе действуют на обоих.

Благодаря этому ни мамин сон, ни сон ребенка не прерывается уже до самого утра. А эмоциональная связь, которая устанавливается между ней и малышом, когда он сосет грудь, обостряет ее интуицию.

У некоторых детей потребность в ночном кормлении сохраняется долго. Но если малыш со временем выдерживает все больший и больший перерыв в еде, то уже к третьему месяцу можно попытаться исключить ночное кормление. При условии, что сам кроха против этого "не возражает". Только вот после отмены его количество молока начинает неуклонно уменьшаться, и постепенно оно вовсе перестает поступать.

Разумеется, бывают и другие причины плохого сна ребенка. Но прежде чем сетовать на то, что малыша невозможно уложить спать в положенное время, пусть мама ответит на вопрос: когда она сама привыкла ложиться?

кормление грудью
У некоторых детей потребность в ночном кормлении сохраняется надолго

Дело в том, что лишь меньшая часть детишек наследует биоритмы, свойственные папе, в основном их внутренние часы работают так же, как у мам. Так что, если у мамы на ночь глядя просыпается жажда деятельности, то нет ничего удивительного в том, что и ее "кровиночка" предпочитает ночные бдения.

Причины плохого сна младенца

Причиной плохого ночного сна порой становятся:

  • травяные
  • или соломенные матрацы.

Причем никто не оспаривает их ценность с ортопедической точки зрения. Только вот шумят они сильно: когда малыш шевелится, содержимое матраса шуршит и беспокоит его. Стоит постелить обыкновенный ватный, и ребенок прекрасно спит.

Одноразовые подгузники, безусловно, удобны во всех отношениях. Но и они могут создать проблему, если их на ночь одевают ребенку. Даже специальные, ночные.

Во время сна человеческое тело выделяет больше тепла, и в мокрых подгузниках создается повышенная температура. От перегрева ребенок начинает беспокоиться и окончательно просыпается. Одноразовый подгузник лучше одевать лишь на первые 3-4 часа сна. А, скажем, перед тем, как мама сама собирается ложится спать, освободить от него малыша.

Казалось бы, устранены все неприятные для младенца моменты, связанные с погрешностями в уходе. Но ребенок по-прежнему не спит ночами. Попробуйте более внимательно понаблюдать за ним. Может быть, его мучают кишечные колики.

В этих случаях малыш просыпается и плачет до тех пор, пока его не поднимут вертикально или не помассируют животик. Так он освобождается от газов, и ему становится легче. Но если уж он при этом проснулся, то может и совсем разгуляться, зато днем возьмет свое.

Новорожденный ребенок
 

Когда колики раз от разу повторяются по ночам, это уже не случайно. Обязательно надо показать ребенка педиатру, чтобы начать лечение под его руководством. Нельзя пропускать и проблемы неврологического характера, которые нарушают детский сон. Если маме что-то кажется странным в поведении малыша или в его движениях, значит, надо обратиться к невропатологу.

Обычно после 2-3 месяцев детишки уже перестают путать день с ночью. Но бывает, что эта проблема возникает снова, когда вроде бы критический период давно позади, в 5-7 месяцев. Здесь уже родители сталкиваются с ситуацией эмоционального плана.

Так нередко проявляется привязанность к отцу, который работает и поэтому бывает дома, лишь когда малыш спит. Иногда сквозь дрему ребенок вдруг слышит папин голос или, случайно открыв глаза, видит его поблизости.

Сон сразу же пропадает, и ребенок начинает требовать общения с отцом. Только взрослые не всегда его понимают. Тем временем у него уже входит в привычку просыпаться ночами. Ведь он знает, что в это время папа где-то рядом, и всячески старается привлечь его внимание. Если отец немного посидит у кроватки малыша, поговорит с ним и успокоит, то, возможно, проблема отпадет сама собой.

Новорожденный ребенок

С аналогичными трудностями сталкиваются порой и работающие мамы.

Когда ребенок целый день сидит с няней, он ведет себя совершенно спокойно, спит и бодрствует, когда положено. Но как только в доме появляется мама, о режиме можно забыть. Пусть он ее не видит и даже не слышит, но интуитивная связь с ней настолько сильна, что он всегда ощущает ее присутствие и не желает спать.

Если ребенок большую часть ночи бодрствует, не старайтесь специально создавать ему условия для того, чтобы он подольше поспал днем. А ведь именно так и делают в некоторых семьях. Среди дня зашторены все окна, взрослые ходят буквально на цыпочках. Ребенок, наконец, заснул! Гораздо разумнее перевести малыша на правильный режим, чем постоянно подстраиваться под него. Но делать это надо очень мягко, постепенно, укладывая его каждый вечер на 20-30 минут позже предыдущего.

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Ребенок не спит ночью. Что делать?
Куратор: Елена Андреева
Темы сон педиатр ребенок младенец беременность кишечные колики
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