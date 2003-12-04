Что делать, если жена "запилила"?

Ситуацию комментирует психолог-консультант Международного центра практической психологии "Интеграция" в Москве Наталья Панфилова.

"Мой муж постоянно делает мне замечания: то я не так его после работы встретила, то ребенка вовремя не переодела, то лицо у меня какое-то не такое. Из-за этого мы часто ссоримся и не разговариваем по несколько дней. Можно ли с этим что-нибудь сделать?". Галина М.

"Моя жена постоянно меня пилит. Она никогда не видит то хорошее, что я стараюсь делать для нее и для нашей семьи, но зато всегда замечает каждый мой огрех. И может целый вечер мне об этом говорить. Как правило, это заканчивается тем, что я ухожу с друзьями пить пиво или езжу по ночной Москве, только бы не слушать ее занудство. Последнее время мне все меньше и меньше хочется возвращаться домой. Но я очень не хочу, чтобы моя семья разрушилась. Помогите мне". Сергей А.

Большинство людей одинаково плохо переносят различные оценки их личности другими людьми. Вот давайте сравним: сам про себя человек достаточно спокойно может сказать: "У меня отвратительный характер". Но если ему эти же слова скажет кто-то другой, обиды не избежать, даже если чисто внешне человек этого не покажет.

Кстати, можете сами за собой понаблюдать. И вы очень скоро убедитесь, насколько неприятны вам даже не слишком обидные оценки других, типа:

"Твоя яичница опять пережарилась"; "Сегодня ты думаешь только о себе"; "Ты на меня как-то не так смотришь".

Очень часто на психологической консультации люди жалуются, что не могут выносить именно таких ежедневных взаимных уколов. И строки из этих двух писем только подтверждают справедливость моих слов.

Своё недовольство необходимо высказывать, но...

Но это вовсе не означает, что дома нельзя делать замечания или просто немного критиковать друг друга. Разумеется, свое недовольство необходимо высказывать. Иначе как другой человек догадается, что вам на самом деле нравится, а что — нет. Да и вам будет легче и проще жить, если вы не станете копить обиды в себе.

Отрицательные эмоции ведь все равно выйдут наружу рано или поздно, но тогда это скорее всего будет напоминать извержение вулкана. И под его пеплом вы можете похоронить вашу взаимную теплоту и близость. Любые отношения гораздо легче не портить, чем заново восстанавливать. Эту истину знают даже дети в детском саду. Итак, что же делать? Как сделать замечание своему близкому человеку, чтобы он не воспринимал это как редкостное занудство и пилеж?

Во-первых, вы должны помнить, что другой человек наверняка не слишком толстокожий. И ваша критика вполне может заставить его замкнуться в себе или в ужасе забегать по потолку. Старайтесь не забывать об этом, когда на домашней разборке будете складывать слова в предложения.

Во-вторых, критика бывает разной. Если вы хотите избежать конфликта, старайтесь перенести акцент на свое собственное отношение к событию или к близкому человеку. Даже воспитательную фразу можно начать со слов: "Я так расстроилась, мне тебя так не хватало, я все время думала" и т. д.

Семейная ссора

В таких фразах очень много личного отношения, а это всегда смягчает любой упрек или раздражение. По возможности нужно поменьше высказывать прямого недовольства. И особенно нездорово, когда фраза начинается с имени человека, к которому вы обращаетесь, ну например: "Вася, ты опять…", "Иван, ты зачем…", "Сергей, ты всегда так…". Можно это проиллюстрировать на каком-нибудь примере. Возвращаясь к той же пережаренной яичнице, давайте рассмотрим две почти одинаковые по смыслу фразы:

"Ты опять пережариваешь яичницу". И "Я не люблю пережаренную яичницу".

В каждом из двух случаев высказано явное недовольство и заложен скрытый конфликт. Но с точностью один к ста можно предсказать, что конфликт может бурно разыграться в первом случае, поскольку фраза началась с явной личностной оценки: "Ты опять", а во втором — быстро угаснет, поскольку присутствует свое собственное восприятие, без очевидного указания на недостатки другого.

В конце концов, это может быть вашей личной трагедией, что вы не любите пережаренную яичницу, а другой человек просто об этом не знал. Теперь он об этом будет знать, и у него есть шанс исправиться. В первом случае такого шанса нет. Поскольку тема с пресловутой яичницей звучит как приговор, который обжалованию не подлежит: "Ты опять…". А на любую безапелляционность всегда очень агрессивная реакция. Можете опять же вспомнить различные случаи из своего прошлого опыта и убедиться, что это действительно так.

Люди любят всех оценивать

И еще мне хотелось бы сказать несколько слов о различных оценках. Люди любят всех оценивать: и себя, и других. Иногда один человек даже сам просит, чтобы другой дал ему оценку. Но это лишь крючок, на который нельзя попадаться.

Любая оценка никогда не способствует установлению хороших отношений. Это всегда заканчивается невысказанными обидами и затаенным недовольством. Пока человек сам не увидит свои недостатки со стороны, пока он сам про них вслух не скажет, пока он сам не решит что-то изменить в себе, говорить ему об этом чаще всего абсолютно бесполезно, а иногда даже и вредно.

Причем обычно форсированное воздействие извне, пусть даже с благородной целью открыть человеку глаза на его недостатки, чаще всего приводит к совершенно противоположному результату. Он очень быстро понимает, как можно использовать свои недостатки с явной выгодой для себя.

Например, если какую-то неинтересную домашнюю работу сделать очень плохо, то тебя скорее всего немного пожурят, но больше просить об этом не будут. Таким образом, человек очень быстро понимает, как какое-то отрицательное качество его характера помогает избежать неприятных домашних обязанностей. И вследствие этого желаемый результат достигается без лишних усилий. В психологии такой феномен назван вторичной выгодой. То есть в личных отношениях этот феномен работает следующим образом.

"Дорогая, ну что я могу поделать?"

Человек, которому сказали про его плохой характер, начинает все свои глупости и неудачи с большим удовольствием на это валить или прикрываться этим как броней. Как будто бы он сам себе выдает индульгенцию на любой поступок. Вот, например, жена просит мужа что-то не делать или как-то считаться с ее желаниями, но каждый раз слышит одну и ту же магическую фразу: "Дорогая, ну что я могу поделать? Ты же знаешь, у меня просто такой характер". Через какое-то время эта позиция становится чрезвычайно удобной, и стимул что-то изменить пропадает вообще.

В завершение этой темы мне хочется пожелать вам быть более терпимыми к своим близким, особенно в мелочах. Ведь именно из мелочей и складывается вся наша непростая жизнь.

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