Многие мамы предпочитают лечить ребенка без лекарств, если он простыл или заразился гриппом. При этом им хотелось бы проконсультироваться со специалистом, как это сделать эффективнее и без вреда для малыша. На вопросы читательниц отвечает врач московского медицинского центра "МИС", известный врач-фитотерапевт Александр Васильевич ПЕЧЕНЕВСКИЙ .
"Чем лучше полоскать малышу больное горло?" Надежда Бровкина, Борисоглебск
- Подходят многие травы:
отдельно или в различных сочетаниях, в зависимости от заболевания.
Важно, чтобы ребенок полоскал больное горло теплым раствором не менее 10 раз в день. Полоскать можно и настоем прополиса, добавляя в стакан теплой воды по несколько капель.
Прополис обладает одновременно:
Еще одно очень важное правило: лучше, если часть раствора, которым он полощет горло, малыш проглотит. Ведь обычное полоскание, а тем более "бульканье" во рту, не достигает гланд.
Если ребенок еще мал и не получается сделать полоскание по-настоящему, промойте ему нос полной пипеткой теплого настоя для полоскания — тогда целебная жидкость попадет в носоглотку и проникнет в глубь горла.
"Зимой, чтобы укрепить иммунитет детей, я часто даю им отвар шиповника. Как лучше его приготовить, чтобы извлечь из ягод максимальную пользу?" Галина Яценко, Киев
- Очень хорошо, что вы даете детям шиповник. Это царь ягод, в нем содержится кладезь витаминов и микроэлементов.
Шиповник лучше собирать, когда он еще оранжевый. В это время в нем содержится максимум полезных веществ. Но ни в коем случае нельзя собирать плоды шиповника в черте города. Минимум за 150-200 километров от него, хотя я все лекарственные средства собираю не ближе, чем за 500 км от Москвы.
Чтобы приготовить отвар, нужно взять примерно 150 ягод на 1 литр, залить крутым кипятком поварить 10 минут и дать настояться сутки. Затем половину отвара слить и пить по полстакана три раза в день с добавлением меда. То, что осталось, долить половинным количеством кипятка и настаивать еще. На следующий день слить весь отвар, а оставшиеся ягоды высушить.
Когда у вас накопится около килограмма таких ягод, залейте их растительным маслом. Эту смесь потомите в духовке или подержите в кастрюльке на маленьком огне часа два. Получится прекрасный лечебный продукт — масло шиповника домашнего приготовления.
Им можно смазывать порезы и ожоги, добавлять его в салаты. Вот тогда вы извлечете максимальную пользу из этих чудесных плодов. Кстати, лечебным действием обладают и цветы, и листья, и корни шиповника.
"Как можно снизить ребенку температуру, не прибегая к жаропонижающим таблеткам?" Юлия Ласкина, Санкт-Петербург
- Кроме всем известного чая с:
очень хорошо действуют влажные обертывания. Приготовьте отвар из:
намочите в нем простынку, отожмите и оберните раздетого малыша с ног до головы. Затем положите дитя на клеенку, чтобы не промочить постель, и тепло укутайте одеялом.
Для первого раза достаточно полежать полчаса, потом время можно довести до полутора и двух часов. Путь ребеночек заснет в такой обертке — не бойтесь, он не замерзнет. Наоборот, у него под одеялом будет маленькая парилка, где он отлично прогреется.
Процедуру нужно повторять дважды в день. Такое обертывание, кроме снижения температуры, позволяет:
Таким же путем можно ввести в организм горькое, противное лекарство, которое малыш отказывается пить, — сделайте ему влажное обертывание, и через кожу все необходимые вещества проникнут в организм.
Можно еще сделать ребенку травяную ванну из череды, ромашки, тысячелистника, валерьяны. 150-200 г смеси этих трав возьмите в равных соотношениях, поместите в хлопчатобумажный мешочек, залейте тремя литрами воды и варите минут 15. Настоять один час.
Затем слейте отвар в ванну с горячей водой, отожмите. Мешочек можно положить в морозилку и потом использовать для приготовления отвара еще раз. Ребенок должен провести в умеренно горячей воде (36-40 градусов) минут 20, в зависимости от своего состояния и возраста. Горячую воду нужно постепенно подливать, чтобы температура не снижалась. Затем, не вытирая его, наденьте сухое чистое белье и тут же уложите в постель.
" Во время зимних простуд моего сына постоянно мучит насморк. Обычные средства не помогают. Посоветуйте что-нибудь оригинальное." Лидия Федоркина, Томск
- Попробуйте промывать нос раствором меда: на чайную ложку меда 5 чайных ложечек воды. Мед лучше покупать у пасечников, а не на рынке, причем берите цветочный. Закапывать медовый раствор нужно так: положите малыша на спинку, запрокиньте голову и закапайте по 5-7 капель в каждую ноздрю. Потом пусть он полежит немного, чтобы лекарство как следует просочилось в носоглотку.
Испытанное средство от насморка — хорошо пропарить ноги перед сном. Причем можно это делать не только в растворе горчицы и соли, но и взять ветки сосны или березы, запарить в ведре с водой и через некоторое время погрузить ноги в этот отвар. Ветки лучше запасти заранее, летом на даче или во время лесных прогулок.
"Я предпочитаю не водить ребенка к врачам и, если он простудился, лечу его растительными средствами. Но иногда все-таки бывают сомнения — не принесет ли вреда какой-нибудь травяной сбор?" Лариса Милютина, Архангельск
- Лечение природными средствами вовсе не предполагает отказа от врачебной помощи. Многие мамы совершенно справедливо решают, что лучше лечить ребенка дома:
Опять же на поход к врачу нужно время. Поэтому не бойтесь лечить ребенка самостоятельно, хотя лучше делать это под руководством знакомого врача, который знает ребенка:
Травяные сборы тоже нужно составлять грамотно, руководствуясь справочниками по фитотерапии, а не рассказами соседки. Но в любом случае лечение травами для малышей предпочтительнее, ведь вреда от них значительно меньше, чем от синтетических лекарственных средств.
Травы можно давать детям в разных видах: не только пить отвары и настои, но и:
Тогда действие трав будет многообразным и всесторонним. Можно заморозить травяной отвар и протирать лицо кубиком целебного льда, если есть какие-то раздражения на коже.
В целом ваше желание лечить ребенка природными средствами можно только приветствовать. Но лечение малыша будет гораздо более эффективным, если вы заинтересуетесь этим по-настоящему и будете лечить ребенка в контакте со специалистами.
"Какими натуральными средствами можно поддержать иммунитет ребенка во время зимних простуд и эпидемий гриппа, чтобы он поменьше болел?" Екатерина Волкова, Москва
- Можно проводить "подпитку" соками. Те соки, которые продаются в магазине, менее эффективны, поскольку проходят термическую обработку, во время которой разрушаются многие ценные вещества. Лучше делать сок самим.
В осеннюю пору, когда много свежих и хорошо созревших фруктов и ягод, отожмите из них сок и заморозьте в морозилке, в пластиковой бутылочке. У нас в семье издавна применяется такой рецепт: свежевыжатый сок разводится медом в соотношении 1:1. Такой сок не портится, полезные вещества надолго сохраняются.
Если опоздали с заготовкой соков осенью, можно сделать свежий сок из клюквы, которая в изобилии продается на рынках зимой. В собранной после заморозков клюкве содержится максимум полезных соединений. Этот сок нужно давать ребенку, но соблюдая осторожность — кислая среда иногда плохо переносится нежным детским желудком. Безопаснее употреблять его с чаем.
Можно приготовить сок из брусники, калины. Если ребенок не любит чистый сок — заморозьте его в виде кубиков и утром бросьте пару кубиков в чай. Или добавьте в творог, в кашу. Малышу так будет интереснее есть завтрак: что там такое появилось красное на белом? Хорош также сок из капусты.
Великолепно действует на иммунитет и сок из граната, его лучше пить натощак. Хорошо делать свежевыжатые соки из овощей, причем из тех, которые ребенок не любит или не сможет есть в сыром виде, например, из:
Количество сока, которое нужно давать малышу ежедневно, зависит от возраста. Условно говоря, ребенку 10 лет рекомендуется пить стакан неразбавленного сока в день в течение двух недель, ребенку помладше — меньше, подростку — больше. Такой режим сокотерапии обеспечит хорошую витаминную подпитку и окажет благотворное действие на иммунитет.
"Какой травяной сбор лучше давать ребенку, если он простудился, а также для профилактики простуды?" Анна Емельянова, Лакинск
- Возьмите:
в равных соотношениях. Если какого-то из этих растений нет, то ничего страшного. Залейте столовую ложку сбора 0,5 литра крутого кипятка и поварите минут пять. Дайте настояться 30 минут и поите ребенка по полстакана три раза в день за 15 минут до еды, добавляя мед. Для профилактики достаточно одного полстакана отвара в день.
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