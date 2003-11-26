Мед против насморка. Как лечить ребенка без лекарств

Многие мамы предпочитают лечить ребенка без лекарств, если он простыл или заразился гриппом. При этом им хотелось бы проконсультироваться со специалистом, как это сделать эффективнее и без вреда для малыша. На вопросы читательниц отвечает врач московского медицинского центра "МИС", известный врач-фитотерапевт Александр Васильевич ПЕЧЕНЕВСКИЙ .

Народные средства от кашля у детей 2-3 года

Какие травы помогут вылечить больное горло

"Чем лучше полоскать малышу больное горло?" Надежда Бровкина, Борисоглебск

- Подходят многие травы:

ромашка

зверобой

календула

тысячелистник

шалфей

отдельно или в различных сочетаниях, в зависимости от заболевания.

Важно, чтобы ребенок полоскал больное горло теплым раствором не менее 10 раз в день. Полоскать можно и настоем прополиса, добавляя в стакан теплой воды по несколько капель.

Прополис обладает одновременно:

и антибактериальным

и противовоспалительным действием.

Еще одно очень важное правило: лучше, если часть раствора, которым он полощет горло, малыш проглотит. Ведь обычное полоскание, а тем более "бульканье" во рту, не достигает гланд.

Если ребенок еще мал и не получается сделать полоскание по-настоящему, промойте ему нос полной пипеткой теплого настоя для полоскания — тогда целебная жидкость попадет в носоглотку и проникнет в глубь горла.

"Зимой, чтобы укрепить иммунитет детей, я часто даю им отвар шиповника. Как лучше его приготовить, чтобы извлечь из ягод максимальную пользу?" Галина Яценко, Киев

- Очень хорошо, что вы даете детям шиповник. Это царь ягод, в нем содержится кладезь витаминов и микроэлементов.

Шиповник лучше собирать, когда он еще оранжевый. В это время в нем содержится максимум полезных веществ. Но ни в коем случае нельзя собирать плоды шиповника в черте города. Минимум за 150-200 километров от него, хотя я все лекарственные средства собираю не ближе, чем за 500 км от Москвы.

Чтобы приготовить отвар, нужно взять примерно 150 ягод на 1 литр, залить крутым кипятком поварить 10 минут и дать настояться сутки. Затем половину отвара слить и пить по полстакана три раза в день с добавлением меда. То, что осталось, долить половинным количеством кипятка и настаивать еще. На следующий день слить весь отвар, а оставшиеся ягоды высушить.

Когда у вас накопится около килограмма таких ягод, залейте их растительным маслом. Эту смесь потомите в духовке или подержите в кастрюльке на маленьком огне часа два. Получится прекрасный лечебный продукт — масло шиповника домашнего приготовления.

Им можно смазывать порезы и ожоги, добавлять его в салаты. Вот тогда вы извлечете максимальную пользу из этих чудесных плодов. Кстати, лечебным действием обладают и цветы, и листья, и корни шиповника.

"Как можно снизить ребенку температуру, не прибегая к жаропонижающим таблеткам?" Юлия Ласкина, Санкт-Петербург

- Кроме всем известного чая с:

малиной

липовым цветом

медом

очень хорошо действуют влажные обертывания. Приготовьте отвар из:

цветков бузины

листьев березы

листьев подорожника

ромашки

эвкалипа

календулы

намочите в нем простынку, отожмите и оберните раздетого малыша с ног до головы. Затем положите дитя на клеенку, чтобы не промочить постель, и тепло укутайте одеялом.

Для первого раза достаточно полежать полчаса, потом время можно довести до полутора и двух часов. Путь ребеночек заснет в такой обертке — не бойтесь, он не замерзнет. Наоборот, у него под одеялом будет маленькая парилка, где он отлично прогреется.

Процедуру нужно повторять дважды в день. Такое обертывание, кроме снижения температуры, позволяет:

разгрузить почки

снизить интоксикацию организма, от которой всегда страдают дети при инфекционных заболеваниях.

Важно, чтобы ребенок полоскал больное горло теплым раствором не менее 10 раз в день

Таким же путем можно ввести в организм горькое, противное лекарство, которое малыш отказывается пить, — сделайте ему влажное обертывание, и через кожу все необходимые вещества проникнут в организм.

Можно еще сделать ребенку травяную ванну из череды, ромашки, тысячелистника, валерьяны. 150-200 г смеси этих трав возьмите в равных соотношениях, поместите в хлопчатобумажный мешочек, залейте тремя литрами воды и варите минут 15. Настоять один час.

Затем слейте отвар в ванну с горячей водой, отожмите. Мешочек можно положить в морозилку и потом использовать для приготовления отвара еще раз. Ребенок должен провести в умеренно горячей воде (36-40 градусов) минут 20, в зависимости от своего состояния и возраста. Горячую воду нужно постепенно подливать, чтобы температура не снижалась. Затем, не вытирая его, наденьте сухое чистое белье и тут же уложите в постель.

" Во время зимних простуд моего сына постоянно мучит насморк. Обычные средства не помогают. Посоветуйте что-нибудь оригинальное." Лидия Федоркина, Томск

- Попробуйте промывать нос раствором меда: на чайную ложку меда 5 чайных ложечек воды. Мед лучше покупать у пасечников, а не на рынке, причем берите цветочный. Закапывать медовый раствор нужно так: положите малыша на спинку, запрокиньте голову и закапайте по 5-7 капель в каждую ноздрю. Потом пусть он полежит немного, чтобы лекарство как следует просочилось в носоглотку.

Испытанное средство от насморка — хорошо пропарить ноги перед сном. Причем можно это делать не только в растворе горчицы и соли, но и взять ветки сосны или березы, запарить в ведре с водой и через некоторое время погрузить ноги в этот отвар. Ветки лучше запасти заранее, летом на даче или во время лесных прогулок.

Фитотерапия в лечении детских болезней

"Я предпочитаю не водить ребенка к врачам и, если он простудился, лечу его растительными средствами. Но иногда все-таки бывают сомнения — не принесет ли вреда какой-нибудь травяной сбор?" Лариса Милютина, Архангельск

- Лечение природными средствами вовсе не предполагает отказа от врачебной помощи. Многие мамы совершенно справедливо решают, что лучше лечить ребенка дома:

он не заразится по дороге

его не продует в очереди в поликлинике.

Травяные сборы тоже нужно составлять грамотно, руководствуясь справочниками по фитотерапии

Опять же на поход к врачу нужно время. Поэтому не бойтесь лечить ребенка самостоятельно, хотя лучше делать это под руководством знакомого врача, который знает ребенка:

и с ним можно посоветоваться по телефону

или вызвать его на дом.

Травяные сборы тоже нужно составлять грамотно, руководствуясь справочниками по фитотерапии, а не рассказами соседки. Но в любом случае лечение травами для малышей предпочтительнее, ведь вреда от них значительно меньше, чем от синтетических лекарственных средств.

Травы можно давать детям в разных видах: не только пить отвары и настои, но и:

умываться ими

делать клизмы

купать ребенка в травяной ванне.

Тогда действие трав будет многообразным и всесторонним. Можно заморозить травяной отвар и протирать лицо кубиком целебного льда, если есть какие-то раздражения на коже.

В целом ваше желание лечить ребенка природными средствами можно только приветствовать. Но лечение малыша будет гораздо более эффективным, если вы заинтересуетесь этим по-настоящему и будете лечить ребенка в контакте со специалистами.

"Какими натуральными средствами можно поддержать иммунитет ребенка во время зимних простуд и эпидемий гриппа, чтобы он поменьше болел?" Екатерина Волкова, Москва

- Можно проводить "подпитку" соками. Те соки, которые продаются в магазине, менее эффективны, поскольку проходят термическую обработку, во время которой разрушаются многие ценные вещества. Лучше делать сок самим.

В осеннюю пору, когда много свежих и хорошо созревших фруктов и ягод, отожмите из них сок и заморозьте в морозилке, в пластиковой бутылочке. У нас в семье издавна применяется такой рецепт: свежевыжатый сок разводится медом в соотношении 1:1. Такой сок не портится, полезные вещества надолго сохраняются.

Если опоздали с заготовкой соков осенью, можно сделать свежий сок из клюквы, которая в изобилии продается на рынках зимой. В собранной после заморозков клюкве содержится максимум полезных соединений. Этот сок нужно давать ребенку, но соблюдая осторожность — кислая среда иногда плохо переносится нежным детским желудком. Безопаснее употреблять его с чаем.

Можно приготовить сок из брусники, калины. Если ребенок не любит чистый сок — заморозьте его в виде кубиков и утром бросьте пару кубиков в чай. Или добавьте в творог, в кашу. Малышу так будет интереснее есть завтрак: что там такое появилось красное на белом? Хорош также сок из капусты.

Великолепно действует на иммунитет и сок из граната, его лучше пить натощак. Хорошо делать свежевыжатые соки из овощей, причем из тех, которые ребенок не любит или не сможет есть в сыром виде, например, из:

моркови

розового картофеля

свеклы

тыквы.

Количество сока, которое нужно давать малышу ежедневно, зависит от возраста. Условно говоря, ребенку 10 лет рекомендуется пить стакан неразбавленного сока в день в течение двух недель, ребенку помладше — меньше, подростку — больше. Такой режим сокотерапии обеспечит хорошую витаминную подпитку и окажет благотворное действие на иммунитет.

"Какой травяной сбор лучше давать ребенку, если он простудился, а также для профилактики простуды?" Анна Емельянова, Лакинск

- Возьмите:

цветы липы

лист земляники

крапиву

веточки черной смородины и облепихи

траву зверобоя

корень девясила

березовый лист

календулу

подорожник

чернобыльник

семена укропа

шалфей

мяту

дущицу

лист ежевики

шиповник

в равных соотношениях. Если какого-то из этих растений нет, то ничего страшного. Залейте столовую ложку сбора 0,5 литра крутого кипятка и поварите минут пять. Дайте настояться 30 минут и поите ребенка по полстакана три раза в день за 15 минут до еды, добавляя мед. Для профилактики достаточно одного полстакана отвара в день.

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