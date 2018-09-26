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Автор Петр Дерябин

Лекарственные растения, которые можно вырастить на даче

Здоровье » Здоровье и профилактика

Хватит тратить деньги на лекарства, которые с каждым днем ставятся дороже! Хватит из-за каждого чиха бегать по аптекам в поисках какого-то сверхъестественного лекарства, которое вам прописывают сердобольные доктора!

Лекарственный огород на даче

Давайте вспомним о том, как лечились наши предки, которые, между прочим, доживали до преклонного возраста, и перейдем с химических таблеток на природные средства, для чего у себя в саду выберем место и посадим лекарственные травы.

При выращивании лекарственных, необходим придерживаться некоторых правил:

  • Выбирайте для клумбы или грядки такое место в саду, чтобы ухаживать за ней было удобно с любой стороны;

  • Необходимо правильно распределять место для растений: чтобы высокие растения не затеняли более низкие;

  • Чтобы лекарственные травы хорошо росли, грядку лучше расположить на солнечном месте и регулярно поливать;

  • Часть лекарственных растений можно высадить прямо в горшках без дна, например, мяту — ведь корни ее способны распространяться на большой площади.

Лекарственные травы в саду

Раньше собирать дары природы, в том числе и травы, можно было без опасения в любом месте сразу за населенным пунктом. Сейчас почва загрязнена человеком настолько, что приходится в поиске чистых грибов, ягод, трав забираться в глухие дебри, где не ступала нога человека. Или выращивать их у себя в саду.

Лекарственные травы необязательно невзрачные и низкорослые, среди них попадаются высокие с красивыми цветами, например, кипрей или лаванда, так что из трав для лечения можно сделать красивую клумбу.

Но одной клумбы мало, ведь болезней у человека множество. Поэтому лучше сделать у себя в саду аптечный уголок, где клумбы будут соседствовать как друг с другом, так и с лекарственными растениями в горшочках, которые можно зимой убрать в теплое помещение. Итак, приступим.

Когда сажать и как собирать

Зверобой

Начнем с многолетнего растения с золотисто-желтыми цветками и гладкими листьями — зверобоя. Не зря сибирские травники говорили про это растение:

"Зверобой — властелин хорошего настроения!".

Зверобой активирует выработку серотонина — гормона счастья. Применение этой лекарственной травы в народной медицине не ограничено. Чего только им не лечат!

  • Болезни органов пищеварения
  • Болезни легких
  • Используют при расстройствах нервной системы
  • Масло зверобоя лечит ожоги и заживляет раны
Аптекарский огород: лекарственные растения, которые можно вырастить на даче. Лекарственные травы - Зверобой
Зверобой

Ограничения в использовании растения

Зверобой, как множество и других лечебных трав, имеет ряд противопоказаний, которые следует учитывать подбирая препараты.

Зверобой может оказать сильное негативное воздействие на организм человека, если принимать его бесконтрольно длительное время:

  1. Перед началом лечебного курса необходимо проконсультироваться со специалистом, который подберет нужную схему для каждого конкретного заболевания.
  2. Применение внутрь зверобоя категорически запрещено при беременности и лактации, так как природные яды способны нанести серьёзный вред ребёнку.
  3. Использование для наружного и местного лечения допускается при отсутствии аллергии на компоненты лечебной травы.
  4. Требуется исключить применение растения, если вы постоянно находитесь под воздействием УФ-излучения, в т. ч. при посещении солярия, так как высока вероятность покраснения, ожогов и волдырей на коже.
  5. Не рекомендуется применение растения совместно с оральными контрацептивами (нейтрализует их действие), антикоагулянтами и сердечными препаратами (снижает их эффективность), при терапии антибиотиками (их действие ослабевает), антидепрессантами (может привести к галлюцинациям, спутанности сознания, повышенной тревожности, судорогам и коме). Также стоит прекратить прием при использовании анестезии (вещества, входящие в состав растения усиливают и продляют действие обезболивающих). 
  6. Противопоказано использование травы при гипертонии.
  7. Не следует применять траву зверобоя при тяжёлой депрессии и опасных психических заболеваниях, велика вероятность развития маниакального синдрома.
  8. При серьезных патологиях печени и почек, носящие хронический характер.
  9. Трава зверобоя должна быть исключена у людей, перенесших или планирующих трансплантацию, чтобы избежать отторжения.

Семена зверобоя не закапывают, чуть вдавливают в почву осенью, а собирают весной сразу после начала цветения, причем срезают верхушки длиной 25-30 см и сразу развешивают для сушки.

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Мята

Следующее растение, которое мы сажаем в наш аптекарский уголок, — мята, белые цветки которой мягко гармонируют с ярко-желтыми соцветиями зверобоя. Мяту можно выращивать в каких угодно условиях — в тени, на солнце, она хорошо переносит засушливые периоды и дождливые дни.

Аптекарский огород: лекарственные растения, которые можно вырастить на даче. 392399.jpeg
Мята

Лечебные и тонизирующие свойства мяты были известны еще с античных времен, когда столы обрызгивали соком этой травы, чтобы сделать беседу более оживленной. Мята пригодится при:

  • спазмах желудка,
  • настоем из нее хорошо запивать жирную пищу,
  • при стрессе — свежие листья, положенные на лоб, успокаивают головную боль

Мяту собирают примерно на середине цветения. Ее раскладывают на бумаге и сушат, а хранят готовую траву в плотно закрытых сосудах.

Сегодня специалисты единогласны — мята, а именно листья и стебли растения, собранные перед началом и во время цветения, это мощное лекарственное средство от многих расстройств и болезней.

При всех полезных свойствах, мята имеет и противопоказания.

Первое и главное предостережение — это существование индивидуальной непереносимости веществ в составе растительного сырья и препаратов из него.

Также специалисты рекомендуют:

  • аккуратно использовать мяту при пониженном давлении. Мята может еще больше снизить давление и ухудшить ваше самочувствие,
  • крайне осторожно используйте мяту при сосудистых заболевания. Мята снижает тонус сосудов и ток крови. Не исключены обострения варикозной болезни,
  • при повышенной кислотности, обострениях гастрита или при язвенной болезни также не рекомендуется употреблять мяту
  • педиатры не советуют давать мятный чай, отвар и другие травяные средства детям до трехлетнего возраста

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Календула

Высокие растения с желтыми цветками солнечной календулы украсят ваш аптекарский уголок. Календула или, как ее называют в народе, ноготки, любит солнечное открытое пространство. Высевают ее осенью прямо в грунт.

Аптекарский огород: лекарственные растения, которые можно вырастить на даче. Календула
Календула

Календула применяется при лечении:

  • гастрита,
  • женских заболеваний,
  • при сильном сердцебиении,
  • как лечебное средство при порезах и ушибах.

Совет фитотерапевта: веснушки и пигментные пятна на руках выводят смесью сока календулы, лимона, красной смородины и миндального масла, который наносится дважды в день.

Противопоказания к применению календулы

Использовать сушеные цветки и траву ноготков запрещено:

  • при индивидуальной непереносимости растения,
  • пониженном давлении,
  • брадикардии.

Беременные женщины могут применять отвары календулы только для полосканий больного горла, прием целебного средства внутрь или же в виде ванночек может спровоцировать выкидыш.

Собирают полностью раскрытые цветки календулы несколько раз за лето. Сушат собранный цвет, раскладывая на бумаге в помещениях или в тени на улице.

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Сбор лекарственных трав

К сбору лекарственных трав необходимо подойти очень ответственно, поскольку у всех разный период заготовки.

Если сроки сбора трав не соблюдены, то и эффект от лечения такими снадобьями будет не велик.

В таблице перечислены сроки сбора растений, которые наиболее часто встречаются в вашем саду:

Название Сырье Месяцы Полезные свойства
Аир корневища март, апрель, сентябрь, октябрь, ноябрь улучшает деятельность желудка, снижает кислотность желудочного сока, облегчает колики
Зверобой трава июнь, июль улучшает работу желудочно-кишечного тракта, борется с заболеваниями нервной системы, нормализует менструальный цикл
Клевер цветки, трава май, июнь, июль, август дает отхаркивающий эффект, устраняет болевые ощущения, несет в себе противовоспалительные свойства
Крапива листья, корни для листьев - май, июнь, июль; корни - сентябрь, октябрь, ноябрь  лечит геморрой, останавливает кровотечения, нормализует обмен веществ, используется в лечении ревматизма и анемии
Мать-и-мачеха цветки, листья цветки - март, апрель; листья - июнь, июль снимает воспаления, несет в себе желчегонные свойства
Подорожник трава, листья июнь, июль, август снимает воспаления, устраняет болевые ощущения
Ромашка цветки май, июнь, июль, август снимает воспаления, успокаивает нервную систему, устраняет болевые ощущения, борется с аллергией, несет в себе слабительные и мочегонные свойства
Чистотел трава апрель, май, июнь успокаивает нервную систему, снимает воспаления, убивает вредные бактерии, несет в себе противосудорожные и противовоспалительные свойства

Фитотерапия — отличная альтернатива лекарствам и таблеткам. И если правильно использовать лекарственные растения, то большая часть Вашей аптечки, останется нетронутой.

Мы с вами начали процесс заполнения нашего аптекарского уголка. Ухода за лекарственными растениями требуется не больше, чем за обычными садовыми культурами. Чем еще заполнить сад, вам предстоит решать самим.

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Темы дача мята травы зверобой календула аптекарский огород лекарственные травы лекарственные растения
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