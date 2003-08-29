Как правильно выбрать компрессионный трикотаж?

"Каждый вечер одно и то же: ноги словно чугунные. Хотя сильно выпирающих вен я нигде не вижу. Знаю, что есть специальный компрессионный трикотаж. Может быть, он мне поможет?" Надежда Кутергина, Ижевск

Компрессионный трикотаж - как выбрать правильно?

Советует заведующий отделением хирургии Центральной поликлиники Литфонда Москвы флеболог Артем Александрович КРАВЦОВ.

Симптомы венозной недостаточности

Если вы чувствуете:

тяжесть

распирание

жар в ногах

или у вас появились ночные судороги в икроножных мышцах

то это первые признаки хронической венозной недостаточности. Даже если нет каких-то видимых изменений на коже ног, вы действительно можете начать применять компрессионные изделия. Лучшим средством для профилактики хронической венозной недостаточности является постоянное использование компрессионных:

гольфов

чулок

колгот.

Компрессионные колготы равномерно распределяют давление по ноге.

Принцип действия компрессионного трикотажа

Волокна в компрессионных изделиях распределены так, чтобы максимально нормализовать, ускорить венозный отток. Это предохраняет от образования тромбов.

Эластическая компрессия создает дополнительный каркас для больных вен, предотвращая их растяжение, расширение. Компрессионные изделия равномерно распределяют давление по ноге.

Максимальное на щиколотке, оно постепенно ослабевает по направлению вверх. Это создает:

оптимальные условия для оттока крови

разгружает больные вены.

Если у вас уже есть на ногах отеки, такой трикотаж поможет предотвратить дальнейшее их развитие. Кроме этого, компрессионные изделия защищают кожу от различных повреждений. Такие чулки и колготы хорошо фиксируются на ноге и в течение всего дня лечат ваши ноги.

Какой трикотаж выбрать?

Вы должны знать, что существует несколько степеней компрессии. Каждая применяется при определенной форме венозной недостаточности. Сила давления в таких изделиях измеряется в миллиметрах ртутного столба, а не в ДЕНах, как в обычных чулочных изделиях. Какая степень компрессии должна быть именно у вас, определяет врач. Мы же расскажем, кому какая компрессия рекомендуется.

Широко применяется профилактическая степень компрессии — для тех, кто просто входит в группу риска. Может быть, вам лучше начать именно с нее. Она улучшает кровообращение, устраняет ночные судороги, снимает усталость ног. Это самая легкая степень компрессии.

Этот трикотаж будет иметь распределенное давление 12-17 мм рт. ст. Такие колготы выпускаются и для беременных. Компрессия в 18-22 мм рт. ст. подойдет тем, у кого:

начальная форма варикозной болезни

наследственная предрасположенность

или тем, кто занимается тяжелым физическим трудом.

Широко применяется профилактическая степень компрессии — для тех, кто просто входит в группу риска

Такие чулки и колготы носят спустя 6 месяцев после склеротерапии и хирургического лечения. Они:

снимают отеки ног

снижают нагрузку на сердце.

Эластическую компрессию 23-32 мм рт. ст. лучше использовать при подготовке к операции и сразу после нее.

Хорошо помогают такие изделия при сильных отеках на ногах и тромбофлебитах. Экстрасильную компрессию — 32-46 мм рт. ст. — назначают тому, у кого есть более серьезные расстройства работы сосудистых клапанов, тромбоз глубоких вен.

Вы должны помнить, что лечебный эффект компрессионной терапии достигается при постоянном ношении эластичных изделий в течение всего дня:

от подъема с кровати

до отхода ко сну.

Через 6 месяцев ношения чулочного трикотажа вы должны прийти к врачу, чтобы он оценил ваше состояние и решил увеличить или уменьшить дозу давления.

Чулочный трикотаж бывает с антибактериальным составом, обладающим противогрибковой активностью. Он выдерживает до 100 стирок. И при соприкосновении с кожей гипоаллергенен.

Когда вы покупаете компрессионные изделия, внимательно посмотрите, сертифицированы ли они в России. На сегодняшний день в России прошли сертификацию компрессионные изделия:

"Sigvaris" (Швейцария)

"Medi" (Германия)

"Relaxan" (Италия)

"Ita-med" (США)

"Venoteks".

Если вы неправильно подберете компрессию, такое изделие не улучшит ваше состояние, а иногда может и навредить. Не забывайте, что предупредить болезнь или лечить ранние стадии намного легче.

При венозной недостаточности вам могут предложить магнитотерапию. Вам назначат 8-15 сеансов, на которые нужно приходить каждый день. Также помогает пневмомассаж. На больную ногу надевают герметичный одно- или многокамерный чулок. И специальный компрессор в течение 5-10 минут закачивает в камеры чулка воздух, создавая давление до 120 мм рт. ст., после этого воздух выпускается.

Такие циклы можно повторять в течение 45-60 минут. Пневмомассаж:

уменьшает отек

и улучшает кровообращение в ногах.

Также при венозной недостаточности:

Никогда не сидите нога на ногу

Держите в норме свой вес

Если приходится долго стоять, постоянно переносите свой вес с одной ноги на другую

Не носите сильно стягивающее, сжимающее белье и одежду

Ешьте богатую клетчаткой пищу и свежие овощи. Запоры способствуют развитию варикозной болезни

При длительных переездах, перелетах каждые 35-45 минут разминайте ноги

Тренируйте ноги. При длительном сидении делайте круговые движения поочередно правой и левой ступней по часовой стрелке и против.

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