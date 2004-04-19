Как затормозить развитие варикозной болезни, если у вас есть к ней предрасположенность? Советует кандидат медицинских наук, хирург высшей категории, руководитель отделения сосудистой хирургии московской больницы Владимир Николаевич ЗОЛКИН.
— Передается ли варикозное расширение вен по наследству?
— Да, безусловно.
Примерно у 70 процентов пациентов, страдающих этим заболеванием, такие же проблемы были и у мам, и у бабушек. По женской линии этот недуг передается особенно часто.
Почему это происходит, никто толком пока еще не объяснил. Если среди женщин этим заболеванием страдает каждая пятая жительница нашей планеты, то среди мужчин — лишь каждый пятнадцатый. Наиболее часто появление признаков варикозного расширения вен у женщин наблюдается в периоды гормональных перестроек:
— Существуют ли профессиональные факторы риска этого заболевания?
— Да. Этим страдают люди, профессии которых заставляют их "целыми днями стоять на ногах". Таких людей не так уж и мало. В группы риска мы относим:
— Сидячий образ жизни или работы тоже, наверное, не лучший вариант для нормальной деятельности кровеносной системы?
— Действительно, при постоянном сидении вены часто пережаты, особенно если женщина любит сидеть "нога на ногу".
Так что в группы риска смело можно включить:
Очень часто на нездоровые вены жалуются люди тучные.
— Чем вызвана эта болезнь?
— В ногах, вдоль мышц, пролегает разветвленная система сосудов. Преодолевая силу земного притяжения, они возвращают кровь к сердцу. Работающие мышцы, сжимая вены, служат для этой системы как бы насосами.
Если мы не слишком активно работаем мышцами, то вены начинают "лениться", их стенки теряют упругость, клапаны провисают и перестают выполнять свои обязанности. Тогда-то мы и ощущаем первые признаки варикозной болезни.
— Каковы эти признаки?
— Чувство очень сильной усталости в ногах — первый сигнал о неблагополучии венозной системы. Следом за тяжестью в ногах вас начнут беспокоить их онемение, судороги. А потом вы обнаружите на коже малосимпатичные "узоры", варикозные звездочки, узелки. Какое-то время варикозные узелки, появившись, могут не причинять вам никакого беспокойства. Однако через некоторое время их количество начнет увеличиваться, и справиться с болезнью станет куда труднее, чем на раннем ее этапе.
— А можно ли принять меры, чтобы эта болезнь далее не развивалась?
— Если говорить о профилактике, то многим входящим в группу риска в значительной степени бороться с этой бедой помогает специальное белье. Отправляясь в операционную, я, например, надеваю компрессионные гольфы, а когда многочасовая операция заканчивается, снимаю их.
Очень рекомендую пользоваться такими гольфами или колготами и продавцам, и учителям, и профессорам — всем, кто работает стоя.
— Знатоки утверждают, что при долгом стоянии очень полезно переминаться с ноги на ногу. Помогает ли это?
— Безусловно. Не надо упускать никакой возможности, чтобы взбодрить ноги. Например, поплясать, поприседать, пройтись. Словом, дать нагрузку на ноги.
— А что делать женщине, если и ноги ноют по вечерам, и варикозные звездочки уже начинают "прорисовываться"?
— Прежде всего, обратить внимание на свою обувь. Она должна быть очень удобная и непременно с невысокими каблуками — не выше 5-6 сантиметров.
Многие специалисты рекомендуют людям, входящим в группы риска, как можно меньше пользоваться лифтом, а подниматься по лестнице пешком — это прекрасно стимулирует работу венозной системы.
Если ваша работа носит сидячий характер, то очень полезно по 15-20 раз делать простейшие, казалось бы, упражнения:
Всем своим пациенткам я настоятельно рекомендую плавание, и полагаю, что ничего лучшего для профилактики варикозной болезни не существует. Во время плавания работают все группы мышц, и это просто идеально.
Очень полезен велосипед, прекрасно активизирующий мышцы ног. Весьма полезны и такие виды спорта, как:
А вот силовые и боевые единоборства, тяжелую атлетику, да и таскание слишком тяжелых сумок с рынка домой таким людям я бы категорически запретил.
По вечерам людям, входящим в группы риска, желательно делать легкий массаж — от пальцев ног и вверх, по ходу венозного оттока. Массировать ноги нужно жестким полотенцем. Ступню массируют сильно, колени и бедра — слабее. Массаж следует продолжать до покраснения кожи, затем смазать кожу массажным кремом или растительным маслом.
Желательны и водные процедуры, однако каждому пациенту их следует подбирать индивидуально. Во всяком случае, полезнее ополаскивать ноги прохладной водой и не увлекаться горячими ваннами.
И еще один совет: во время отдыха и сна лежать так, чтобы ноги были подняты примерно на 15 сантиметров выше уровня сердца.
— Можно ли для укрепления вен принимать какие-то лекарства?
— Могу назвать вам два из них.
Читайте также:
Какие лекарства от варикоза наиболее действенны?
Как современная медицина лечит варикоз
Елена Малышева рассказала о своих сыновьях, которые переехали жить в США.