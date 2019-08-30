Девять причин, почему часто появляются синяки

Появление синяков объясняется внутренним кровоизлиянием. При ударе или ушибе видны характерные пятна синего цвета. Любое прикосновение к синяку вызывает боль и дискомфорт.

Причины появления синяков

Эксперты провели анализ причин частых появлений синяков. Врачи обычно называют синяк гематомой. Принцип появления синих пятен связан с разрывом капилляров. В результате начинается кровоизлияние, после чего образуется характерное пятно. Цвет синяка приобретается за счет гемоглобина.

Через определенный период гемоглобин разрушается, в результате чего получается билирубин и биливердин. Отсюда цвет синяка меняется на желто-красный или желто-зеленый цвета. Их появление означает скорое выздоровление.

Синяки и степени травмы

Врачи различают синяки по степени травмы. От этого же показателя зависит и скорость восстановления:

Незначительный ущерб. Простая травма, не вызывающая боли. Обычно появляется в бытовых условиях, поэтому человек чаще всего ее не замечает. Полное восстановление занимает от 2 до 4 дней.

Ощутимая травма. Появляется значительная боль. Человек помнит причину появления синяка. Обычно при такой травме мышцы находятся в поврежденном состоянии. Восстановление длится до двух недель.

Серьезная травма. Могут быть повреждены сухожилия. Ощущается сильная боль. Восстановление занимает до одного месяца.

Специалисты заявляют, что скорость восстановления капилляров зависит от наличия хронических болезней и состояния сосудов. Таким образом, точно определить срок заживления гематомы невозможно.

Как видно из классификации синяков, они могут появляться даже по случайной причине. При этом характерные пятна начинают возникать регулярно. Такое явление может означать повреждение сосуда.

Причины появления постоянных синяков

Первая причина появления постоянных синяков - возрастные изменения. Чем выше возраст человека, тем слабее сосуды, поэтому возможно повышенное количество разрывов сосудов. Отсюда синяки будут появляться чаще.

Вторая причина - силовые нагрузки. Это может быть связано как с ручным трудом, так и со спортивными упражнениями. Чем чаще применяются силовые нагрузки, тем больше вероятность разрыва капилляров.

Следующая причина - это побочные эффекты лекарств. Дело в том, что препараты могут разжижать кровь, в результате чего снижается их свертываемость. К таким лекарствам относятся антидепрессанты, анальгетики, антикоагулянты.

Синяки также способны образовываться при недостатке питательных веществ. Чаще всего это связано с дефицитом витаминов Р, С и К. Первый отвечает за синтез коллагена, укрепляющий стенки сосудов. Витамин С - за твердость сосудов, а витамин К - за свертываемость крови.

Для восполнения витамина Р рекомендуется включить в рацион яблоки, чеснок и тыкву, для витамина С - цитрусовые фрукты, а для витамина К - рыбу и орехи.

Врачи также утверждают, что частое появления синяков может быть вызвано гормональными сбоями. При нехватке эстрогена стенки сосудов становятся слабыми, что приводит к возникновению синяков.

Частые синяки также можно отметить у людей, имеющих заболевания крови и сосудов: варикоз, тромбоцитопения, гемофилия и другие. При этом периодичное появление синяков может быть симптомом болезни сосудов и крови.

По мнению экспертов, частое появление синяков считается первым признаком сахарного диабета. Также частые гематомы могут говорить о заболеваниях печени, поскольку именно внутри органа содержатся вещества для свертываемости крови. В редких случаях постоянные синяки свидетельствуют об онкологических заболеваниях.

Фото: mononews.gr

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