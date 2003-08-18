Как убрать зубной налет

"Я много курю, и время от времени на зубах появляется желтый налет. Можно ли быстро от него избавиться?" Лариса Гаевая, г. Армавир Краснодарского края

Как удалить зубной налёт и отбелить зубы в домашних условиях

На вопрос нашей читательницы мы попросили ответить врача-стоматолога московской стоматологической клиники Наталью Викторовну Солдатову.

Удаление зубного налета

— Мягкий зубной налет, как правило, желтого цвета, скапливается в основном у шеек зубов и под ними.

Сейчас эту проблему можно решить без особого труда. В большинстве стоматологических кабинетов эта процедура проводится специальными аппаратами с ультразвуковым наконечником — "Пьезон-мастер".

Удаление зубного налета происходит щадяще, не травмируя эмаль, удаляет не только мягкий зубной налет, но и твердые зубные камни, которые способны доставить еще больше неприятностей.

После удаления камней и налета зубы обрабатываются специальными пастами. Они полируют зубы, пропитывают эмаль, защищая ее от вредного воздействия слюны.

— Вы имеете в виду отбеливание зубов?

— Нет, отбеливание зубов и удаление желтого зубного налета — не совсем одно и то же. Последнее более традиционно и безопасно для вашего здоровья.

Что касается отбеливания, то оно действительно приобретает все большую популярность, но далеко не все стоматологи одобряют этот метод. Дело в том, что эта процедура производится химическими препаратами, содержащими перекись водорода и кислоты. Они "сжигают" ткани зуба, делают его хрупким, а эмаль рыхлой.

В конце концов зубы от этого портятся. Кроме того, после применения перекиси зубы приобретают белый, но далеко не всегда естественный цвет.

Лучше всего использовать специализированные зубные пасты, хотя их эффективность и безопасность различны. Они зависят от состава, формы и размера отбеливающих частиц.

Примером одной из наиболее безопасных и эффективных паст может служить Blend-a-med Multi + White.

Хорошо зарекомендовали себя на рынке и пасты Colgate. Впрочем, любую пасту, как и зубную щетку, вам должен рекомендовать врач. Он подберет именно то, что вам нужно. Сейчас мы можем говорить лишь об общих правилах.

Профилактика появления зубного налета

— И каковы они, общие правила?

— Как это ни банально, но меньше курить. Если это невозможно, то чаще посещать стоматологический кабинет для повторных сеансов профилактической гигиены.

А если уж вы решили самостоятельно прибегнуть к такой процедуре, как удаление зубного налета, то лучше всего чередовать отбеливающие пасты с пастами, содержащими фтористый препарат, и пастами с пародонтологическим эффектом.

Такое сочетание наиболее благоприятно воздействует на зубы, отбеливая их, удаляя налет и придавая блеск.

Проводить эту профилактическую процедуру полезно хотя бы раз в полгода, затем опять можно перейти на свою обычную, любимую зубную пасту. Хотя если вы заядлая курильщица и любительница кофе и крепкого чая, то думать об удалении желтого зубного налета вам придется гораздо чаще.

— И что вы можете посоветовать таким женщинам?

— Кое-что можно сделать и в домашних условиях, не прибегая к услугам стоматологов. Так, помимо каждодневной чистки зубов почаще грызите яблоки и морковь.

Возьмите себе за правило делать это ежедневно, а еще лучше несколько раз в день — это будет неплохая нагрузка для зубов, особенно после кофе и крепкого чая.

После каждого приема пищи обязательно прополаскивайте рот водой, а вот употребление сладких газированных напитков следует ограничить. Хорошо удаляет зубной налет трехпроцентный раствор перекиси водорода.

Ватные тампоны, смоченные в этом растворе, прикладывают к зубам на 3 минуты.

Можно ли чистить зубы содой?

— Один из "бабушкиных" рецептов — чистить зубы с содой. Не вредно ли это?

— Чистить зубы жесткой щеткой, используя зубной порошок и пищевую соду, можно.

Но чрезмерно содой не увлекайтесь: достаточно прибегать к этой процедуре один раз в неделю. В остальные дни пользуйтесь зубной щеткой средней жесткости, чтобы сохранить эмаль и не травмировать десну.

При соблюдении этих правил достаточно посещать стоматолога раз в полгода — только в профилактических целях для глубокой очистки полости рта. После нее зубы приобретают здоровый блеск на долгое время.

Как недавно установили врачи, укрепляет зубы и препятствует возникновению желтого налета… кукуруза. Так что почаще включайте ее в свой рацион — в виде зерен, крупы или муки.

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