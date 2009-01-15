Болезни пищеварения, о которых не принято говорить

Вообще-то рассказывать о своих болячках — признак не очень хорошего тона, но есть заболевания, о которых в приличном обществе совсем не принято упоминать. Прежде всего, это проблемы с пищеварением: метеоризм, понос и запоры.

Диарея (жидкий стул). Что делать при диарее? Какая скорая помощь при диарее (лечение поноса)?

Влияние менталитета

Конечно, если подобные болезни — вечные спутники человека, то о них следует говорить, по крайней мере, со специалистами. Подобные проблемы редко становятся предметом публичных обсуждений или ток-шоу исключительно связаны с менталитетом западноевропейцев, американцев и россиян. В восточных сообществ, таких как:

Китай

Юго-Восточная Азия

Корея и другие

где люди, не слишком "испорченные" европейским воспитанием, продолжают относиться к подобным явлениям в соответствии с образом жизни своих предков.

В восточных культурах, в отличие от западных, после еды принято громко отрыгивать или выпускать газы.

Давайте вспомним, как по повелению Петра I из сочинений разных авторов, была создана компиляция "Юности честное зерцало", в которой содержались советы молодым русским дворянам. В этом руководстве европейский этикет был адаптирован к русским условиям, что способствовало распространению в России нового быта.

В частности там говорилось: "Рыгать, кашлять и подобные такие грубые действия в лице другого не чини, но всегда либо рукой закрой, или отворотя рот на сторону, или скатертью, или полотенцем прикрой, чтоб никого не коснуться, тем сгадить".

Предлагаем вашему вниманию рекомендации по предотвращению проблем с пищеварением, которыми с читателями Focus-online поделился профессор Вольфганг Круиз (Wolfgang Kruis) из Кельна.

Что такое метеоризм

У каждого человека в процессе пищеварения выделяются газы. "Вполне нормально выпускать газы по 20 раз на дню", — говорит профессор В. Круиз. При этом в нашем организме имеется 2 действенных механизма, отвечающих за этот процесс: "С одной стороны, когда в него попадает воздух, который, естественно, снова должен из него выйти. С другой стороны, наши кишечные бактерии, перерабатывая углеводы, в виде отходов выделяют эти газы".

В нашем организме, в кишках, находится квинтильоны подобных бактерий. Их количество намного превышает количество клеток всего организма. Микроорганизмы выделяют газы, прежде всего, из комплексных углеводов. В первую очередь к ним относятся:

пшеничные отруби

отруби

капуста

стручковые плоды.

Известен факт, что люди ведущие здоровый образ жизни, которые утром едят мюсли, в полдень — салат, а вечером питаются кольраби с хлебцами — особенно часто страдают от вздутий живота.

При признаках вспучивания или метеоризма лучше обратиться к врачу

Особенно неприятно, если газы не выходят наружу, а скапливаются в животе. "Такое явление принято называть метеоризмом.

Скапливающийся воздух перетягивает кишки, чем вызывает болезненные судороги, — считает Вольфганг Круиз. — Выйти газам наружу очень хорошо помогает тмин и мятное масло". Растительные вещества избавляют от вздутия живота, расщепляя газы. Похожим образом действует химическая субстанция Simethicon .

"Наряду с этим нужно избегать потреблять пищевые продукты, способствующие естественному процессу вспучивания. Лучшая профилактика против таких проблем — питаться средиземноморской кухней. В ней практически нет продуктов, которые пучат", — рекомендует доктор Вольфганг Круиз. "Исследования последних лет показали, что вздутия могут быть вызваны повреждениями кишки", — полагает профессор. У кого регулярный стул, тот выпускает меньшее количество газов.

В любом случае при признаках вспучивания или метеоризма лучше обратиться к врачу. Причиной заболевания могут быть:

желудочные колики

проблемы с поджелудочной железой.

Диарея: причины и лечение

Посещение туалета чаще трех раз в день при наличии кашицеобразного или жидкого стула называется поносом (диареей). Причины поноса могут быть:

органического характера

вызваны воспалением

вызваны вирусами.

Понос вызывается микробами, например, сальмонеллы. Они выделяют токсичные вещества, которые воздействуют на слизистую оболочку кишки. "Случается, что понос может быть вызван и не органическими причинами, например, провалом на экзаменах", — утверждает Вольфганг Круиз.

Понос может развиваться в тонкой или толстой кишке. Медики различают секреторный и осмолярный механизмы возникновения поноса. Между содержимым кишки и стенками кишок в процессе обмена ежедневно находится от 9 до 10 литров воды. Из них только 100 млл выделяются при испражнении.

Если вирус поразил стенки кишок, то инфицированные клетки кишки буквально перестают удерживать воду и она бесконтрольно проходит через кишку (секреторный понос). Секреторный понос, вызываемый:

холерным вибрионом

или энтеротоксинами кишечной палочки

может привести к массивной потере жидкости. В случае обнаружения в стуле избыточного количества жира речь должна идти об осмолярной диарее, связанной с нарушением кишечного пищеварения и всасывания.

Случается, что понос может быть вызван и не органическими причинами, например, провалом на экзаменах

"Как правило, любой понос заканчивается через 3 дня, если:

соблюдать диету

пить только несладкие напитки"

— успокаивает доктор Круиз.

Выраженная дегидратация может угрожать жизни больного. Терапия сводится главным образом к замещению потерянной жидкости. Это замещение может проводиться инфузионно, с помощью назначения питья, содержащего глюкозу и соли (глюкоза стимулирует всасывание натрия). Жидкость вводится из расчета 1,5 л на 1 л стула, но основным контролем является видимое наполнение сосудов кожи, слизистых оболочек.

"Эксперты Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) рекомендуют в этих случаях на 1 литр воды брать:

2,5 гр пищевой соды

1,5 гр хлорида калия (продается в аптеках)

3,5 гр поваренной соли

20 гр виноградного сахара,

говорит профессор. — Можно также порекомендовать:

подсоленный томатный сок

или соленые палочки и колу".

С оговорками Вольфганг Круиз относится к применению популярного средства против диареи — таблеткам активированного угля.

"Многие сегодня считают, что активированный уголь поглощает токсины и вследствие этого они еще дольше продолжают оставаться в кишке". В качестве первой помощи против диареи, которая застала вас в дороге, он советует применять Loperamid, который уменьшает моторику кишки.

Причины и лечение запоров

Посещение туалета реже трех раз в неделю, говорит о наличии запора. Точно также, как и незначительное количество фекалий.

По статистике, у женщин запоры встречаются в три раза чаще, чем у мужчин. Почти у всех людей бывают запоры в путешествиях, после стресса и операции. Такие запоры проходят при возвращении к привычному образу жизни и не считаются заболеванием.

Причины запоров могут самыми разными:

бедная растительными волокнами пищей

небольшие количества потребляемой жидкости

малоподвижный образ жизни.

стрессы

заболевания желудочно-кишечного тракта

неврологические болезни

и проблемы с эндокринной системой.

Тяжелые роды, анальные трещины, геморрой и операции, проведенные в нижней части живота, также могут вызывать запоры.

При запорах необходимо отказаться от препаратов, ослабляющих сокращения кишечника

В длительной перспективе против запоров помогает диета, состоящая из продуктов богатых растительной клетчаткой:

овощи

фрукты

грубый черный хлеб (иногда специально пищевые отруби)

и не меньше 2 литров жидкости в день.

При запорах необходимо отказаться от препаратов, ослабляющих сокращения кишечника (атропин, питьевая сода, алмагель, некоторые антидепрессанты). Хороший терапевтический эффект оказывают занятия танцами, плаванием и физкультурой.

"Однако все эти мероприятия не приносят мгновенного облегчения. В качестве первой неотложной помощи против запора можно воспользоваться лекарственными травами или гомеопатическими средствами, как плантаго (Подорожник ланцетный), листьями или плодами сенны (Senna alexandrina)" — советует доктор Круиз.

Сенну или александрийский лист часто критикуют за то, что она окрашивает слизистую оболочку кишки в черный цвет. "На сегодняшний день абсолютно точно известно, что так называемый синдром черной кишки не является симптомом заболевания. Кроме того, к этому лекарственному средству прибегают не настолько часто".

Применение такого слабительного средства, как бисакодил, вызывает время от времени научные споры между врачами. "Этим слабительным не стоит вовсе пренебрегать, но применять его следует нерегулярно, а целенаправленно и лишь в случае крайней необходимости. Только в этом случае риск его применения будет сведен к минимуму", — полагает эксперт доктор Круиз.

Врачи всегда напоминают: самолечение — это вредно. Поэтому регулярно проходите медицинские осмотры.

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