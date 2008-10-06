Чтение книг помогает избавиться от лишнего веса

Согласно исследованиям американских ученых, чтение книг не только помогает в повышении самооценки, но и приводит к снижению веса.

Чтение книг снижает вес?

Нам много раз говорили о том, что чтение полезно, но никогда о том, в чем именно заключается его польза. Ученые из Университета Дьюка выяснили, что чтение может быть использовано для похудения. Экспериментальная группа включала 31 страдающую ожирением девочку в возрасте от 9 до 13 лет. Все они участвовали в Программе здорового образа жизни детской больницы Дьюка, предусматривающую для пациентов помощь не только медикаментозную, но и:

в составлении диет

и адаптации в обществе.

Девочкам предложили для чтения роман под названием "Спасительное Озеро", рассказывающий о девочке с:

избытком веса

низкой самооценкой

и чувством одиночества

испытывающей унижения в связи с ее внешностью. Другая группа из тридцати трех девочек читала книгу под названием "Шарлотта в Париже", где нет подобного персонажа. Еще семнадцать девочек не читали ничего. По истечении месяца все девочки, которые читали книги, потеряли вес. При этом читавшие "Спасительное Озеро" превзошли в этом показателе прочих. Их индекс массы тела снизился почти в два раза больше, чем в группе, читавшей "Шарлотту".

При этом вес ничего не читавших девочек остался практически без изменений. Напомним, что индекс массы тела (ИМТ) равняется массе в килограммах разделенной на рост в метрах, возведенный в квадрат. Оптимальное его значение для взрослого человека находится в промежутке от двадцати до двадцати пяти.

Для девочек в указанном возрасте оно равняется значениям между шестнадцатью и девятнадцатью."Идея заключалась в том, чтобы найти способ мотивировать девочек", — говорит педиатр и директор Программы, доктор Сара Армстронг. — "Спасительное озеро" было идеальным инструментом для этого. Здесь есть персонаж, с которым девочки могут соотнести себя и которому могут подражать".

С развитием сюжета книги ее героиня учится принимать решения, ведущие к более здоровому образу жизни, находит тех, кто может помочь ей в этом."Она понимает, что может стать более здоровой и эффект "я тоже могу это сделать" оказывает большее влияние на девочек", — утверждает доктор Армстронг.

Но также она замечает, что действие книги лишь дополнило проводимое в клинике лечение. И главным является не то, что роман оказал незначительный эффект на вес девочек, но его помощь в повышении самооценки. Конечно же, и чтение само по себе весьма полезно для потери калорий. Более одной пятой части их расходуется на работу мозга и чем более загружен он, тем больше энергии требует для себя.

Немного есть занятий, которые могут сравниться в этом с чтением. Девочки от девяти до тринадцати очень быстро увеличивают ИМТ, что может привести к печальным последствиям в старшем возрасте. Существует очень мало способов помочь им.

Чтение само по себе весьма полезно для потери калорий

Учитывая, что большинство медицинских препаратов, предназначенных для снижения веса, не могут приниматься детьми младше пятнадцати лет и хирургическое вмешательство представляется невозможным, малейшие положительные результаты признаются значительными. Практически, в распоряжении врачей остаются только программы здорового образа жизни, действие которых нередко почти незаметно или непредсказуемо. И здесь та помощь, которую могут оказать книги будет весьма существенной.

Главное показать ребенку на примере, пусть даже и вымышленном, саму возможность изменения и улучшения. Не стоит также исключать и возможности того, что подобные методики могут быть эффективны и в других возрастных группах.

Те, кто обеспокоен лишним весом могут постараться вспомнить адрес ближайшего книжного магазина.

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