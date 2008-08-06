Истина и мифотворчество и о волосах, шампунях, подмышках и краске

Волосы в тех или иных местах есть у всех, у кого-то больше, у кого-то меньше, кому-то обилие волос в радость, кому-то доставляют проблемы, а кто-то с грустью расстается с последними остатками некогда густой шевелюры. А вокруг наших волос пышным цветом расцветает мифотворчество о том, что их лучше брить, стричь, мыть, не мыть, красить, не красить и т. п. Пора с этими слухами разобраться.

Миф первый. Если брить волосы под мышками, будешь меньше потеть

Потеть будете так же, но запах от этого будет не таким сильным. Волосы очень хорошо удерживают пот и запахи вообще, поэтому если их сбрить, запах уменьшится.

Миф второй. Если женщина бреет волосы на ногах, они становятся жёстче и быстрее растут

Правда и то, и другое. Видимо, это связано с защитной реакцией организма. Волосы защищают кожу от бактерий и микробов. Когда вы сбриваете волосы, это настораживает организм, и он начинает работать в усиленном режиме на случай новой опасности.

Миф третий. Каждый день мыть голову вредно

Да. Оптимальный вариант — два раза в неделю. Конечно, если волосы загрязняются чаще, не надо терпеть зуд и дискомфорт. Но если голова становится грязной, а волосы сальными уже на следующий день после мытья, возможно, имеет место какое-то заболевание. Его нужно лечить, а не "вымывать".

Научного подтверждения этому факту нет. Скорее всего это зависит от конкретных особенностей организма каждого человека. Но так как фактор густоты передается по наследству, если предки были тонковолосыми, брей-не брей, толстая коса не вырастет.

Миф пятый. Если подрезать кончики, волосы растут быстрее

Растут не быстрее, но выглядят здоровее. Потому что кончики забирают у волоса большую часть питательных веществ. От этого волосы выглядят безжизненными и блеклыми. Если кончики срезать, питание восстановится и волосы "оживут".

Миф шестой. Шампуни от перхоти — рекламный трюк, а не лечение

Любой шампунь от перхоти имеет временный эффект. Кроме того, кому-то они помогают, кому-то — нет. Волосы привыкают к определенному шампуню, и если один из них сначала вам помогал, то неожиданно он может перестать приносить желаемый эффект. Поэтому лучше пользоваться шампунем от перхоти нерегулярно.

Исчез с головы "снег" — нужно сделать перерыв. Вообще перхоть и себорея — это признак сбоя внутри организма. Возможно, что одним шампунем вам не обойтись и нужно обратиться к специалисту-трихологу. Перхоть представляет собой грибок, который живет на коже головы. Но как только появляется благоприятная среда (например, жирная себорея), он начинает усиленно размножаться, появляется перхоть.

Кроме того, каждая клетка проходит определенный цикл развития, который длится 28 дней. Перхоть появляется, когда цикл укорачивается в 2-3 раза. А белые чешуйки в волосах — это кусочки отмерших клеток.

шампунь и эфирные масла

Шампуни от перхоти помогут в том случае, если:

1) очищают кожу головы от чрезмерного количества сала;

2) снижают количество грибка на коже головы до нормы;

3) нормализуют скорость деления клеток.

Миф седьмой. Краска для волос делает волосы более послушными, придаёт им блеск

Только первое время. Через две недели блеск сойдет, а входящие в состав краски химические вещества скажутся на волосах отрицательно. Они станут более ломкими и подверженными воздействию окружающей среды. Чем чаще вы краситесь даже хорошими красками, тем больше ослабляете волосы.

Миф восьмой. Волосы привыкают к шампуню

Правда. К любому химическому составу, особенно к лечебному, волосы привыкают. Например, если регулярно пользоваться шампунем, регулирующим выработку кожного сала на голове, в конце концов, организм "раскусит" воздействующую на него лечебную формулу и выработает новую защитную реакцию. И шампунь просто перестанет вам помогать. Примерно раз в три месяца желательно менять шампунь, а потом можно возвращаться к прежнему.

Миф девятый. Если волосы выщипывать, они будут расти тоньше и медленнее

Правда. Каждый раз выщипывая волосы, вы наносите волосяной луковице сильную травму. После этого волос должен долго восстанавливаться, а в какой-то момент он может вообще прекратить свой рост.

Миф десятый. Горячим феном сушить волосы вредно, нужно сушить прохладным

Да. Фен вообще не полезен волосам. Каждый волос имеет защитную оболочку, которая предохраняет его от химических и физических воздействий, потери влаги и кислорода. Горячий воздух разрушает эту оболочку (так же действуют на волосы и термобигуди). Холодный воздух принесет меньше вреда, хотя и он тоже для волос не полезен.

Благодарим за помощь в подготовке материала врача-трихолога, кандидата медицинских наук Марию Чирченко.

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