Надо ли лечить невротика?

Казалось бы, почему бы и не лечить? Но на практике сплошь и рядом бродят по поликлиниками люди, которые годами лечатся от язвенной болезни, гастритов, мигреней, несварений… Причем лечатся совершенно безуспешно. Оно и понятно, поскольку вылечить невроз, лежащий в основе этих соматических заболеваний, может только психотерапевт.

Пессимисты болеют чаще

Хронический стресс, страхи и злость держат некоторые части нашего тела в постоянном напряжении, а это приводит к повреждению и внутренних органов. Недаром позитивные люди, живущие в гармонии с собой и с миром, болеют куда реже пессимистов. Иногда достаточно изменить окружение человека, его диету, а главное, образ мыслей и жизни — и физические недомогания отступают.

Невроз и мифы о нём

Невроз — это приобретенный когда-то, а потом закрепленный в подсознании способ реагирования на опасную или трудную ситуацию. Человеку легче зациклиться на физических симптомах — головной боли, желудочных или сердечных коликах, чем признаться, что причина дискомфорта лежит в эмоциональной сфере и именно там ее надо решать.

Сложность в лечении неврозов еще в том, что они проявляются очень по-разному. Кто-то мучается бесцельностью существования и беспомощностью в жизни. Кто-то — от навязчивых страхов и бессонниц. А кто-то все свое время посвящает поискам у себя неизлечимой болезни и походам по врачам. И все это обильно сдобрено житейскими мифами о неврозах, которые часто не имеют никакого отношения к реальности.

Например, многие считают, что неврозами страдают все чуть ли не с рождения, а потому и обращать на них внимание — это просто дань моде и способ отъема денег врачами у населения.

Какой смысл лечить невроз, если стрессы в жизни человека не прекратятся и после лечения?

Во-первых, человек с неврозом не рождается, а приобретают его те, кто склонен недооценивать себя, чересчур впечатлительные или чересчур сконцентрированные на себе люди. Если же не опускать руки при неудачах, а сами неудачи воспринимать как одну из обыденных составляющих жизни и не как повод для поиска причин в собственном несовершенстве, то и невроз обойдет стороной.

Во-вторых, лечить неврозы все же надо просто потому, что их в большинстве случаев можно вылечить. Психотерапевт (психолог, психиатр) поможет вам разблокировать эмоции или научит, как принимать себя таким, какой вы есть и справляться со своими проблемами. Лечение продолжается недолго и необязательно для этого искать частного специалиста. Помогут и в районной поликлинике.

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