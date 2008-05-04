Если вы принадлежите к типу людей, которые используют любой повод для того, чтобы поесть, то вам следует получше контролировать свои эмоции.
Ярость, тревога, грусть, тоска, недовольство собой, нервозность и даже радость — все это может быть причиной для атаки на холодильник. Съеденная шоколадка заглушает негативные эмоции, беспокойство проходит, но неизбежно приводит к проблемам с фигурой.
Привычка "заедать" эмоции может перерасти в стойкую зависимость, и вы будете налегать на еду даже тогда, когда находитесь в хорошем настроении. А это прямой путь к ожирению. После напряженного дня кусок пирога заменяет таким людям дозу спиртного.
Дело в том, что сахароза повышает уровень гормона серотонина, который ответственен за:
"Сладкоголикам" психолог и психотерапевт Ольга Тессари рекомендует в первую очередь наладить регулярные физические упражнения, поскольку они, помимо сжигания калорий, тоже вырабатывают серотонин.
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Однако не надо забывать и об эмоциональной сфере. Обратитесь к психотерапевту, чтобы разобраться, какие именно эмоции вызывают в вас желание поесть, вполне вероятно, что их круг весьма ограничен.
Если вы уже набрали чрезмерный вес, проконсультируйтесь с эндокринологом или диетологом. Диеты, которые обещают чудеса похудания, могут провоцировать отрицательные эмоции и, как следствие, набор веса.
Вот эмоции, которые чаще всего вызывают желание побежать к холодильнику:
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Борьба со стрессом при помощи еды имеет довольно глубокие причины. Однако, существует ряд методов, придерживаясь которых, вы сможете преодолеть недуг:
Помните, что только сам человек в состоянии изменить ситуацию и нормализовать свое поведение. Никто другой не в силах на это повлиять.
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