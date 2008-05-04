Как перестать заедать стресс?

Если вы принадлежите к типу людей, которые используют любой повод для того, чтобы поесть, то вам следует получше контролировать свои эмоции.

Как победить стресс? Советы психолога

Ярость, тревога, грусть, тоска, недовольство собой, нервозность и даже радость — все это может быть причиной для атаки на холодильник. Съеденная шоколадка заглушает негативные эмоции, беспокойство проходит, но неизбежно приводит к проблемам с фигурой.

Почему стресс возбуждает аппетит

Привычка "заедать" эмоции может перерасти в стойкую зависимость, и вы будете налегать на еду даже тогда, когда находитесь в хорошем настроении. А это прямой путь к ожирению. После напряженного дня кусок пирога заменяет таким людям дозу спиртного.

Дело в том, что сахароза повышает уровень гормона серотонина, который ответственен за:

удовольствие

хорошее настроение

снижает тоску

снижает нервозность и т. д.

"Сладкоголикам" психолог и психотерапевт Ольга Тессари рекомендует в первую очередь наладить регулярные физические упражнения, поскольку они, помимо сжигания калорий, тоже вырабатывают серотонин.

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Однако не надо забывать и об эмоциональной сфере. Обратитесь к психотерапевту, чтобы разобраться, какие именно эмоции вызывают в вас желание поесть, вполне вероятно, что их круг весьма ограничен.

Если вы уже набрали чрезмерный вес, проконсультируйтесь с эндокринологом или диетологом. Диеты, которые обещают чудеса похудания, могут провоцировать отрицательные эмоции и, как следствие, набор веса.

Вот эмоции, которые чаще всего вызывают желание побежать к холодильнику:

трудности в общении с другими людьми

чувство, вы не любимы

финансовые проблемы

отсутствие бытового комфорта

расставание

тоска

низкая самооценка

одиночество и многое другое.

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Фото: psyblog.com.ua

Решение психологической зависимости от еды

Борьба со стрессом при помощи еды имеет довольно глубокие причины. Однако, существует ряд методов, придерживаясь которых, вы сможете преодолеть недуг:

учитесь контролировать себя. Вы недавно уже ели и подумываете снова перекусить, например шоколадом? Отвлекитесь, например, сделайте 10-ти минутную зарядку, направленную на проблемные зоны. Желание поесть может пропасть, если нет, съешьте вместо сладкого какой-нибудь фрукт. попытайтесь принимать пищу в определенные часы, тщательно ее прожевывая. займитесь спортом. Запишитесь в группу аэробики, в бассейн и т. д. Помимо решения проблем с весом, занятие спортом в группе изменит ваше психологическое состояние, появятся положительные эмоции, новые друзья. не ходите в магазин, испытывая чувство голода, иначе вы купите намного больше продуктов, чем вам нужно. Побороть грусть может помочь психолог. Психоанализ и психотерапия — верные помощники при депрессивных состояниях.

Помните, что только сам человек в состоянии изменить ситуацию и нормализовать свое поведение. Никто другой не в силах на это повлиять.

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