Ревность - не чувство, а психическое заболевание?

Вопрос простой: правда ли, что если ревнуют, значит, любят? А, может быть, любят больше себя? А, может, вообще не любят, если подозревают в измене, да еще устраивает публичные разборки? Что же это за чувство такое — ревность? Или это уже не чувство, а психическое заболевание? Об этом корреспондент Рravda.Ru беседует с врачом-психотерапевтом Сергеем Ефимовым.

Ревность — не болезнь?

- Сергей Викторович, можно ли ревность назвать болезнью?

— Ревность — это, скорее, болезненное чувство, которое присуще определенным людям, как неотъемлемая часть их личности. Достаточно внешнего толчка, чтобы это чувство проснулось. Хотя бывают ситуации, когда ревность превращается в болезнь. Например, ревность алкоголика.

Обычно человек, страдающий алкогольной зависимостью, начинает ревновать только после того, как выпьет. Ревнует ко всем: к соседу, одноклассникам, друзьям, которые живут в другом городе, собаке и даже к мебели в доме. Ревнует тем ярче и агрессивнее, чем больше выпито. И, наконец, сам начинает верить в то, что себе напредставлял.

Дело в том, что пьющий человек внутри себя понимает, что он отличается от нормальных людей:

его самооценка падает,

он пытается ее скомпенсировать доступными методами.

А ревность — вариант легкий и доступный. Вот и превращается после рюмки робкий тихоня по жизни в жестокого и драчливого ревнивца. В таких случаях в первую очередь нужно идти к наркологу лечить алкоголизм, а уж потом к психотерапевту поднимать самооценку.

- Другими словами, ревнивец — это человек с комплексом неполноценности?

— "Муки ревности" действительно чаще всего возникают у людей мнительных, застенчивых, униженных в детстве и так далее. Особенно ярко ревность выражается у тех, кто носит обличье льва, а в душе остается мышкой. И чем сильнее этот разрыв, тем яростнее приступы ревности.

- Вы сказали о детских унижениях. Получается, что ревнивцы воспитываются с младых ногтей?

Все идет из детства. Все комплексы, которыми мы страдаем, внутренние причины неудач, болезней закладываются в нас, в основном, до пятилетнего возраста. Недаром некоторые народы, такие как японцы, например, стараются маленьких детей предоставлять самим себе и не наказывать за то, что они там накуролесят. Именно тогда в человеке формируется стержень его личности.

У нас же именно в этот пятилетний период детей воспитывают особенно усиленно. Причем воспитание заключается, как правило, в огромном количестве запретов и рамочных условий типа: "если ты сделаешь так, то я отвечу так".

Мужская ревность. Все комплексы из детства

А представьте маму, которая заявляет своему малышу: "Делай, как сказано, а то я тебя любить не буду". Ребенок в ужасе и вырастает с четкой установкой, что любить можно только "за что-то". Одновременно к нему прирастает маска добропорядочного человека, под которой прячется его истинное лицо, которое не всегда приятно выглядит.

Но в какой-то ситуации это нутро все равно прорвется сквозь маску и выльется либо в невротический комплекс, либо в антисоциальное поведение, либо в озлобленность и болезнь. Это компенсаторная реакция организма, чтобы, так сказать, удержаться на плаву.

А причина ревности обычно заключается в двух особенностях личности:

в неверной самооценке (чаще заниженной),

в чувстве собственности по отношению к другой личности.

— И как с этим справляться?

— Для начала повысить самооценку и разобраться в своих эмоциях. Для этого нужна честность перед самим собой.

А когда вы разберетесь (самостоятельно или с помощью психолога), то тут нужно себя заново принять и зауважать. А затем попытаться понять, что любовь к другому человеку — это прежде всего забота о нем, о развитии его личности. А о каком же развитии можно говорить, если вы его считаете своей собственностью?

Если человека стараются удерживать в жестких рамках любыми способами, то он и вырываться из этих рамок станет любыми способами:

обманом,

хитростью,

скандалом.

А если любимый останется личностно свободным, то при взаимном чувстве он сам останется в рамках благодаря совести. И свои поступки будет оценивать критерием "понравится он любимой или любимому или нет". Так что, чем больше свободы, тем больше любви.

- Хорошо. Но что делать, если человек уже ревнует и, возможно, небеспочвенно. Он изводит и себя и другого. Что тут делать?

— Нужно найти в себе силы перейти некий барьер и вступить в диалог с человеком, которого вы любите. Искренность — главное оружие.

Ревнивцу нужно разобраться в себе, но с ее помощью. Можно представить такой диалог. Он говорит: "Дорогая, я так тебя люблю, что хочу, чтобы ты знала, что я чувствую в этот момент". И никаких оценок! Говорить надо только о своих эмоциях.

Ревность

"Я понимаю, что причина во мне, но моя душа болит, когда я представляю тебя с другим мужчиной, пусть, даже и без всякого повода". Часто бывает, что в ответ он услышит, что ей, оказывается, кажется, что она ему не нужна, что чувствует себя одинокой. Такой диалог раскрывает людей, и вы, вдруг, поймете, что совсем не знали человека, с которым живете. Обычно после такого разговора наступает примирение. Нередко подобное случается даже на бракоразводных процессах.

К сожалению, чаще бывает, что идет поток взаимных обвинений. А когда человека обвиняют, он ничего не способен воспринимать. Все мысли только об обороне.

- Но ведь люди, супруги, обычно собственники. Недаром говорят "мой муж", "моя жена"…

— Увы, это так. Но другие люди могут быть для нас только спутниками в жизни, а никак не заменять собой нас самих. Все попытки сделать из другого человека свою собственную копию или подогнать его под некий идеал обречены на провал. Любовь способна лишь помочь людям пойти на взаимные уступки, чтобы притереться друг к другу, но не потерять свое "я".

- А ведь говорят, что большая любовь порождает большую ревность.

— По-моему, наоборот: чем меньше любовь, тем больше ревность.

Любовь — это стремление человека удовлетворить потребности любимого, забота о его безопасности и развитии. Если же даже один из этих компонентов выпадает, то речь идет о любви "за что-то". А это уже совсем другая история.

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