Водка — наш непризнанный символ и наша национальная беда. Это слово первым приходит в голову иностранцам, если попросить их рассказать то, что они знают о России.
Напиток, считающийся традиционно русским, давно уже популярен во всем мире, чему отечественные производители крайне рады. У нас есть еще один повод гордиться русской водкой. Ведь она, в отличие от:
многофункциональна.
Пропорция такова:
на стакан водки — 2 чайные ложки измельченного розмарина.
Оставьте на 2 дня. Потом процедите через кофейную гущу. Аккуратно втирайте в кожу головы, не смывайте. Алкоголь очистит кожу от:
и способствует ускорению роста волос.
Налейте немного водки в стакан и поставьте туда бритвы. Через некоторое время водка разъест ржавчину, и лезвие засверкает как новенькое.
А еще можно сделать вот как: смешайте водку с водой. Полученную смесь налейте в формочку для льда и поставьте в морозильник. Теперь в вашем распоряжении незаменимое средство против:
положите на дно литровой банки цветки лаванды, залейте водкой, плотно закройте и оставьте на солнце на 3 дня. Прикладывайте полученную смесь к больным местам.
Немного жидкости на тряпку — и ваши линзы сияют стерильностью и чистотой!
Налейте в пульверизатор водку и разбрызгайте по стене. Оставьте на некоторое время. Спирт разъесть плесень и убьет грибок.
В изготовлении средства для полоскания зубов замене водке, как ни странно, тоже нет. Добавьте 9 столовых ложек корицы в стакан водки. Поместите в вакуумный контейнер на 2 недели. Процедите. Раствор для полости рта готов. Не глотать!
Нужно совсем немного времени, чтобы водка мягко растворила связывающее вещество, и повязку можно было легко снять.
Однако тут стоит быть внимательней: это противопоказано людям с:
Протирайте водкой ступни каждый день перед сном, и запах со временем исчезнет.
Вот лишь некоторые способы применения "прозрачной смерти". Как оказывается, водка может не только приносить зло, но и служить во благо. Главное не пренебрегать инстинктами самосохранения и помнить, что во всем нужна мера.
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