10 нестандартных способов использования водки

Водка — наш непризнанный символ и наша национальная беда. Это слово первым приходит в голову иностранцам, если попросить их рассказать то, что они знают о России.

Напиток, считающийся традиционно русским, давно уже популярен во всем мире, чему отечественные производители крайне рады. У нас есть еще один повод гордиться русской водкой. Ведь она, в отличие от:

шотландских виски

и японского саке

многофункциональна.

Чем полезна водка, помимо употребления внутрь

Водка незаменима при борьбе с перхотью

Пропорция такова:

на стакан водки — 2 чайные ложки измельченного розмарина.

Оставьте на 2 дня. Потом процедите через кофейную гущу. Аккуратно втирайте в кожу головы, не смывайте. Алкоголь очистит кожу от:

перхоти

и токсинов

и способствует ускорению роста волос.

Водка дает "вторую жизнь" старым бритвам.

Налейте немного водки в стакан и поставьте туда бритвы. Через некоторое время водка разъест ржавчину, и лезвие засверкает как новенькое.

Водка от ушибов, растяжек и синяков

А еще можно сделать вот как: смешайте водку с водой. Полученную смесь налейте в формочку для льда и поставьте в морозильник. Теперь в вашем распоряжении незаменимое средство против:

ушибов

растяжек

фингалов

и черных кругов.

Рецепт из "бабушкиного сундука":

положите на дно литровой банки цветки лаванды, залейте водкой, плотно закройте и оставьте на солнце на 3 дня. Прикладывайте полученную смесь к больным местам.

Если у вас потеют ступни, водка вам тоже будет кстати

Водка — идеальна для того, чтобы протирать очки

Немного жидкости на тряпку — и ваши линзы сияют стерильностью и чистотой!

Водкой можно отмывать стыки между плиткой в ванне

Налейте в пульверизатор водку и разбрызгайте по стене. Оставьте на некоторое время. Спирт разъесть плесень и убьет грибок.

Водка для полоскания зубов

В изготовлении средства для полоскания зубов замене водке, как ни странно, тоже нет. Добавьте 9 столовых ложек корицы в стакан водки. Поместите в вакуумный контейнер на 2 недели. Процедите. Раствор для полости рта готов. Не глотать!

При помощи водки можно безболезненно снимать повязку и бандаж

Нужно совсем немного времени, чтобы водка мягко растворила связывающее вещество, и повязку можно было легко снять.

В жаркую погоду можно намочить простынь водкой и замотаться в нее

Однако тут стоит быть внимательней: это противопоказано людям с:

больным сердцем

высоким артериальным давлением.

Если у вас потеют ступни, водка вам тоже будет кстати

Протирайте водкой ступни каждый день перед сном, и запах со временем исчезнет.

Вот лишь некоторые способы применения "прозрачной смерти". Как оказывается, водка может не только приносить зло, но и служить во благо. Главное не пренебрегать инстинктами самосохранения и помнить, что во всем нужна мера.

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