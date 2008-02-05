Как справиться с артрозом, не навредив желудку

Дожив до 40 лет, мы с неприятным удивлением обнаруживаем, что у нас есть суставы. То есть, теоретически мы о них, конечно, знали и раньше, но реально ощущать стали лишь теперь, потому что они стали скрипеть, болеть и воспаляться. И с этим приходится что-то делать.

Но, оказывается, начав лечить суставы, можно легко «посадить» собственный желудок.

Обычно, болеть начинают те суставы, на которые «по жизни» приходится наибольшая нагрузка.

У продавца – это

коленные

и тазобедренные суставы,

у балерины –

пальцев

и стопы,

у строителя –

плечевые

и локтевые сочленения.

Болезнь носит название артроз и может поражать сразу несколько суставов.

Поскольку клетки хряща восстанавливаются с трудом и только частично, после профессиональных перегрузок и травм на внутренних поверхностях сустава остаются «шрамы». Но не меньшую роль в развитии артрозов играет и наследственность. У кого хрящи слабые, у того суставы «летят» быстрее и раньше.

Лечится артроз, в основном, нестероидными противовоспалительными средствами (НПВС). Так болезнь лечили и в начале ХХ века, так лечат и теперь, хотя и новыми поколениями лекарств. Что это за препараты? Нестероидными их назвали, чтобы отделить от гормонов-стероидов, которые используют при очень тяжелых заболеваниях суставов, и которые имеют массу побочных действий.

А определение «противовоспалительные» говорит само за себя. Кроме того, НПВС обладают еще двумя эффектами: они снимают боль и снижают температуру. Поскольку боль – наиболее неприятный спутник артрозов, то обезболивающий эффект тут совсем не лишний.

Первым НПВС стала всем известная ацетилсалициловая кислота, более знакомая нам под названием «аспирин». Лекарство синтезировали аж в конце ХIХ века. До этого артрозы лечили салициловой кислотой. Лекарство это было крайне несовершенное: ослабляя боль и воспаление в суставе, оно практически у всех больных вызывало желудочные язвы или кровотечения. Аспирин не смог полностью избавиться от этих недостатков, но проблемы с желудком он вызывал все-таки реже.

Весь ХХ-й век медики пытались найти новые НПВС, которые помогали бы не хуже аспирина, но при этом не портили желудки пациентов. В 1960-м году появился английский препарат ибупрофен. Он меньше других НПВС раздражал желудок, неплохо обезболивал, но противовоспалительное действие у него было слабым.

Затем изобрели

диклофенак

и напроксен.

Но, к сожалению, идеального НПВС из этих препаратов так и не получилось. Все они раздражают желудок и иногда оставляют на его стенках свои «отметины». Поскольку такие препараты приходится пить долго - месяцами, а то и годами,- риск осложнений возрастает.

Чтобы защитить желудок, НПВС нужно принимать только во время еды, или вместе с антацидами - гелями, защищающими слизистую желудка. Наконец, в конце ХХ века им на смену пришли лекарства под общим названием «коксибы», которые раздражали слизистую желудка в 4-8 раз реже, чем НПВС.

Но поскольку лечение артрозов, не ограничивается только приемом препаратов, напомним некоторые правила, которые стоит соблюдать страдающим этим заболеванием.

Обязательно нужно снизить нагрузку на больной сустав, вплоть до смены рода деятельности, отказа от любимого вила спорта и т.п. В период обострения болезни лучше вообще дать суставу полный покой. Попытки «натренировать» его через боль приведут только к стремительному развитию артроза, вплоть до потери сустава как такового.

Лечебная физкультура приветствуется, но только такая, при которой больной сустав не нагружается. Обязательно постарайтесь похудеть: лишний вес подобен гире, которую вы всегда носите с собой.

Больным с запущенными формами заболевания нужно иметь под рукой тросточку, суставные бандажи, грелку и прочую домашнюю физиотерапию -

согревающие аппараты,

гидромассажные устройства и т.п.

Все они помогают ослабить боль и предотвратить обострения болезни, хотя медикаментозного лечения не заменят.

Обратите внимание и на свою диету. Как бы вы не любили острые и пряные блюда, от них придется отказаться. Впрочем, периодически обостряющаяся боль после приятных застолий сама заставит вас сменить рацион. А для облегчения воспалительных состояний, врачи рекомендуют есть рыбу и рис.

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