Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Андрей Беляков

Закаливание холодом может обрушить ваш иммунитет

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Сторонники экстремальных методов закаливания, таких как моржевание, любят похвастаться отменным здоровьем и устойчивостью к любым простудам. Но далеко не все из них действительно так здоровы, как кажется. Часть «моржей», спустя несколько лет увлечения зимним купанием, вдруг становятся вполне обычными часто болеющими людьми. И об этом они говорить не любят.

Закаливание холодом может обрушить ваш иммунитет

Ситуация, обычно, развивается по сценарию, который произошел в жизни 50-летнего Петра Васильевича из Подмосковья. Много лет, со студенческой скамьи он ежедневно круглый год купался в открытых водоёмах. Зимой тоже. Но вот несколько лет назад у него проявилась странная особенность. Закалённый, крепкий «морж» стал простужаться от любого сквозняка.

Нет, не подумайте, что мы выступаем против закаливания, как такового, в том числе и закаливания холодом. Просто холод холоду - рознь. При погружении человека в ледяную воду, поверхность тела остывает, кровь устремляется вовнутрь, более интенсивно омывает наши органы и тем самым улучшает их работу. По логике выходит, что чем дольше мы мёрзнем, тем здоровее становимся. Но это только «по логике».

На самом деле, полезное воздействия воды приходится лишь на первые секунды пребывания в проруби. А вот всё последующее пребывание на холоде - не что иное, как бессмысленная проверка собственной выносливости. Долгие заплывы или щеголяние в плавках на фоне сугробов только отнимают силы и делают нас менее защищёнными перед болезнями.

«Цель закаливания - это укрепление иммунитета, - напоминает кандидат биологических наук, физиолог Ринад Минвалеев. - Иммунитет же - это способность нашего организма сопротивляться атакам вредных бактерий. Сопротивляется он по-разному, но, главным образом, при помощи иммунных клеток, которые «отлавливают» и уничтожают непрошенных гостей.

Когда эти специальные клетки передвигаются по телу быстро, сопротивление бактериям (а значит и болезням) проходит отлично. А если клетки двигаются медленно - мы заболеваем. У «моржа», который не просто быстро окунается в полынью, а подолгу плавает, разгребая куски льда, иммунные клетки

  • «обмирают»
  • и напрочь забывают о своих обязанностях,

становятся недееспособными. А вот микроорганизмы внутри нас прекрасно себя чувствуют и плодятся с прежней скоростью, не встречая уже никаких препятствий».

Иными словами, если человек «душой и телом» не боится мороза, это ничего не говорит о состоянии его иммунитета. Длительное пребывание на холоде иммунитет снижает.

Если уж вы решились подружиться с холодной водой, то отнеситесь к этому ответственно. Начинайте не с проруби, а с кратковременных обливаний, и лучше, если не всего тела сразу, а поначалу только ног.

Для повышения иммунитета, по словам Ринада Минвалеева, тело вообще лучше нагревать. Это и станет подлинным закаливанием. Разогреваться можно с помощью внешнего тепла, например, в бане. Но, если опрокинуть на себя ведро холодной воды, поверхность тела тоже нагреется, ведь кратковременное охлаждение - то же нагревание.

А наиболее результативной методикой закаливания остаётся чередование холодного с горячим. Если в парилке довести себя до состояния варёного рака (первое нагревание), а после рвануть к реке и ухнуть в воду, распаренное тело не ощутит никакого дискомфорта (второе нагревание). Но из реки нужно опрометью бежать не пиво пить, а назад в парилку - третье нагревание по мощности превзойдёт оба первые.

В результате, кровоток, а значит и иммунные клетки ускорят своё движение в несколько раз, а болезнетворные бактерии начнут гибнуть пачками. Ведь повышение температуры тела во время болезни - это и есть следствие борьбы иммунных киллеров против инфекции. Но зачем же доводить дело до болезни?

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Лечение холодом Бубновский - польза обливания холодной водой, вред прогревания
Куратор: Елена Андреева
Темы иммунитет закаливание болезнь крови
Новости
Фанаты "Арсенала" и "Спартака" забросали друг друга креслами
Под Курском шестилетний мальчик за рулём насмерть сбил свою маму
Полиция Берлина не разрешила шествие "Бессмертного полка" 9 мая
40-дневная сухая голодовка привела к смерти российского блогера
Президент Польши оскорбил Россию во время выступления на Сейме
Захарова рассказала о шагах России после отключения от SWIFT
Стала известна группа крови, которая наиболее подвержена алкоголизму
Парламент Армении не избрал Пашиняна, чтобы начать самороспуск
В Турции объяснили необходимость признания Крыма российским
После 30 лет диеты бессильны
Последние материалы
Раздельное питание отучает нас переваривать пищу
Уринотерапия: не внутрь, так в глаз!
«Мы едим то, что до нас уже один раз пережевали»
Тибетская медицина и математика помогут создавать лекарства
Закаливание холодом может обрушить ваш иммунитет
Высунутый язык лечит больное горло
Причина агрессивности – раздельное питание
Пять йоговских асан помогут выспаться за 3 часа
Фанаты "Арсенала" и "Спартака" забросали друг друга креслами
Чтобы сердце укрепить, надо деревом побыть
Популярное
Профилактика
Капустные компрессы против инфекций

Самый почитаемый продукт в нашем доме — капуста. Листья белокочанной капусты обладают многими целебными ресурсами

Капустные компрессы против инфекций
Кое-что о мужицких сплетнях
Что новенького?
Кое-что о мужицких сплетнях
Фитнесс
Измени себя: приседания вместо бега
Дерматология
Типы прыщей: от обычных до опасных
Любовь Степушова Бог миловал Россию сделать ставку на Черногорию Любовь Степушова Василий Амирджанов Первомай отмечают здравицами и стачкой ассенизаторов Василий Амирджанов Светлана Суворова (Бобырь) Какие опасности подстерегают охотника за бабочками Светлана Суворова (Бобырь)
Здоровье
При бурсите нельзя долго стоять на одном месте и носить тяжелые вещи
Профилактика
Наши легкие – это печка и лекарство в одном флаконе
Топ-6 мифов о женских тампонах
Акушерство и гинекология
Топ-6 мифов о женских тампонах
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников