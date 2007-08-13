Поздний ужин чреват ночной катастрофой

То, что ужин надо "отдавать врагу", мы помним с детства. Другое дело, что порой до старости нас мучает вопрос: "А почему?"

Ведущий научный сотрудник ГНИЦ профилактической медицины Галина Холмогорова предлагает ответ на него, доказывая, что плотный ужин перед сном — путь к болезням.

Вообще пища предназначена для двух вещей:

давать строительный материал для наших тканей

и снабжать организм энергией.

Меню современного человека насыщено легкоусвояемыми углеводами

Они очень быстро всасываются в кровь и поднимают в ней уровень глюкозы.

Если человек после еды двигается (и желательно, активно), то весь этот "сахар" усваивается нашими мышцами. Но если едок ложится спать, то спать ложатся и мышцы, а значит, глюкоза идет прямым ходом в печень, где под воздействием ферментов превращается в жир.

Этот жир затем распределяется по всему организму, откладываясь в самых разных частях тела, а главное, вызывает ожирение даже внутренних органов. Дальше результат, как правило, одинаков:

возникновение сахарного диабета,

гипертонической болезни и атеросклероза.

О таком сценарии написано и сказано много, но воз, что называется, и ныне там. Работающие люди давно перестали обращать внимание на режим своего питания. Утром есть не хочется или некогда, в обед негде или фастфуд (который тоже под запретом у врачей), а вечером, получается, тоже голодай?! Нет уж, лучше хоть раз в день, но плотно поесть, чтобы ноги не протянуть.

Хорошо, вы пришли с работы и, съев все, что нашли на плите, легли спать. Вот только спать вы легли не один, а вместе со своей 12-перстной кишкой, в которую запихали приличный пищевой комок. Кишка спит и никаких веществ, необходимых для продвижения пищи по желудочно-кишечному тракту не вырабатывает. Весь ваш ужин остался в ней до утра!

Кишке сладко спится, но остальным органам не до сна

Ведь она растянута пищей, а это уже сигнал для желчного пузыря, что нужно производить желчь для переваривания еды. Мало того, он "будит" поджелудочную железу, и та начинает вырабатывать ферменты, которые расщепляют белки, жиры и углеводы.

Камни желчного пузыря

Но желчь не в состоянии пробиться через закупоренную пищей 12-перстную кишку, потому что та во сне даже не собирается сокращаться. В результате желчь застаивается в желчном пузыре, сгущается и постепенно превращается в камни.

Поджелудочной железе приходится ещё хуже

Ее ферменты направляются в 12-перстную кишку, чтобы переварить все вами съеденное, а там их никто не ждет. Разочарованные, они возвращаются обратно в поджелудочную железу, где тут же принимаются "переваривать" ее ткани. В итоге железа воспаляется (панкреатит), а в худшем случае просто омертвевает (некроз).

Кроме того, если пищеварение нарушено, в кишечнике развиваются гнилостные бродильные процессы, что приводит к аллергиям и интоксикациям (продукты распада начинают всасываться в кровь). А ведь избежать всей этой ночной катавасии можно очень просто.

Ужинать за 2-3 часа до сна. После ужина не усаживаться перед телевизором, а заняться домашними делами, погулять с собакой или, наконец, с женой.

Не есть на ночь булок, картошки, риса, тортов и пирожных — все те короткие углеводы, которые быстро всасываются. Замените их на длинноцепочные углеводы (морковь, капуста, брюква, редька, гречневая, пшенная каша). Они дольше перевариваются и не вызывают резкого повышения уровня инсулина.

Питайтесь, распределяя нагрузку на организм

25% суточных калорий съедайте за завтраком, 30-40% — за обедом, затем легкий полдник, и 15-20% должно приходиться на ужин. Это нормальное распределение калорийности в течение дня. Самое главное, примерно 60-70% калорий своего рациона вы должны съесть до четырех часов дня. В это время вы активны, вся глюкоза переработается и уйдет из организма, а не отложится в жир.

Кстати, вечернее питье чая, которое зачастую растягивается на 2-3 часа и во время которого съедается корзиночка печенья и конфет, — это тоже поздний ужин, даже если вы считаете, что поужинали в 6 вечера, а в 10 только попили чай.

Организму необходим интервал между приемами пищи в 12 часов. Если вы поужинали в 7 вечера и позавтракали в 7-8 утра, вы его выдержали.

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Что будет, если вы поели на ночь?! Угрозы позднего ужина

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