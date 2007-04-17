"Географический язык": причины возникновения и лечение

Если после посещения стоматолога, вы услышите от него, что у вас язык "географический", не подумайте, что он над вами подшучивает. Есть такой медицинский диагноз!

О каких болезнях расскажет ваш язык?

Как рассказали "Правде.Ру" специалисты ЦНИИ стоматологии "географический язык" — это заболевание, впервые описанное в 1831 году. По сути, это хроническое слущивание. На поверхности языка больного появляются пятна диаметром 0,5 см вначале серой, а затем красноватой окраски. Эти пятна разделяются между собой желтовато-серыми валиками, состоящими из утолщенных нитевидных сосочков языка.

Сливаясь друг с другом, они создают рисунок неправильных очертаний, напоминающий географическую карту.

Пятна могут долгое время не меняться, а потом за несколько дней, а то и часов вдруг изменяют не только свою форму, но и местоположение на языке.

Вкусовая чувствительность у человека при этом остается, никаких болей нет, если не считать легкого жжения, да и то от случая к случаю.

Откуда берется эта болезнь до сих пор до конца не ясно. Есть медицинское описание случаев возникновения "географического языка" при:

системных заболеваниях желудочно-кишечного тракта

гормональных перестройках организма.

Иногда язык меняется у детей в период прорезывания зубов. Инфекционная природа болезни пока ничем не подтвердилась.

Хорошая новость: "географический язык" никакого специального лечения не требует, поскольку пятна на нем никогда не перерождаются, не растут, не лопаются и не нарывают.

Главное — никому язык не показывать, если хотите все сохранить в тайне.

Причины появления "географического языка"

Причины появления географического языка окончательно не установлены. Но есть предположение, что "географический язык" возникает из-за специфической инфекции и является спутником многочисленных заболеваний:

Болезни ЖКТ.

Эндокринные заболевания.

Болезни крови.

Болезни печени.

Вегетативно-эндокринные расстройства.

Острые инфекции.

Аутоиммунные болезни.

Простудные инфекции.

Нервные расстройства.

Экссудативный диатез.

Болезни ротовой полости (скротальный язык).

Наследственные факторы.

"Географический язык" может также проявить себя из-за нехватки витаминов, хронических кожных заболеваний, нервных потрясений. Еще одной причиной странного языка может стать длительное лечение антибиотиками.

Фото mc-plus.ru

Как лечить "географический язык"

Лечить сам язык не стоит, конечно. Необходимо устранить сопутствующие заболевания. Не лишним будет прибегнуть к следующему:

Полное исключение раздражающих факторов (то есть, не кушать слишком соленую, горячую, острую и холодную пищу).

(то есть, не кушать слишком соленую, горячую, острую и холодную пищу). Проведение санации ротовой полости (то есть, вылечивание всех болезней зубов и десен).

(то есть, вылечивание всех болезней зубов и десен). Первое выявление заболеваний должно сопровождаться щелочным полосканием и аппликациями с анестетиками.

Обязательный прием поливитаминных препаратов (особое внимание следует уделить употреблению витамина Б).

(особое внимание следует уделить употреблению витамина Б). Проведение терапии, уменьшающую аллергическую активность.

При жжении и других неприятных симптомах проводить полоскание ротовой полости антисептиком (раствор цитраля), аппликации масляным раствором витамина А и витамина Е, прием пантотената кальция (0,2 грамма по 3 раза).

Народная медицина для "географического языка"

Домашняя терапия поможет уменьшить симптомы глоссита без угрозы здоровью. Для устранения проявлений "географического языка" можно использовать народную медицину.

Средство народной медицины Как приготовить Отвар из коры дуба Залить стаканом кипятка 1 ч. л. сырья и проварить 10 минут. Остудить до комнатной температуры и процедить. Полоскать ротовую полость несколько раз в день. Масло подсолнечника Его нужно прокипятить и охладить до комнатной температуры. Смазывать пораженный язык ватным диском 5-6 раз на день. Важно! Перед каждым применением средство нужно немного подогревать Натуральный мед Его нужно рассасывать во рту. Для этого после каждого приема пищи рекомендуется использовать 1 ч. л. меда. Отвар из коры дуба и ромашки лекарственной В стакан кипятка добавить 1 ч. л. коры дуба и 1 ч. л. ромашки. Варить на медленном огне 7-8 минут. Процедить и остудить. Полоскать рот 2-4 раза в день. Отвар подмаренника Залить чашкой кипятка 1 ч. л. сырья и проварить 3 минуты на слабом огне. Трижды в день полоскать ротовую полость. Отвар календулы Взять 1 ч. л. цветков ромашки и залить чашкой кипятка. Варить на медленном огне 10 минут. Проводить процедуру 2-5 раз в день по 3 минуты. Содово-йодный раствор В стакане теплой воды растворить 3 щепотки соды и добавить 3 капли йода. Полоскать ротовую полость как минимум 3 раза в день. Эфирные масла Масло чайного дерева смешать в равной пропорции с облепиховым или оливковым и смазать пораженный язык. Картофельный сок Одну среднюю картофелину измельчить в блендере и процедить через марлю, собрав сок. Процедуру полоскания проводить 4 раза в день. Вазелиновый компресс Против сухости язык нужно смазывать вазелином. Средство поможет устранить не только причину сухости, но и немного подлечить трещинки.

Кроме всего перечисленного, нужно отметить сок алоэ, подорожника и каланхоэ. Эти средства хорошо помогают заживить ранки и снять воспалительный процесс. Однако, каждый случай индивидуален, поэтому, все-таки, рекомендуется получение рекомендаций врача.

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