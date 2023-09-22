Переход к вегетарианству может оказаться непростым, с множеством искушений по пути. Тем не менее, соблюдение следующих советов от HerBeauty.co может помочь вам наслаждаться вегетарианским образом жизни и чувствовать себя лучше, как физически, так и морально.
Фото: "Fruit Vegetables" by Jamie Hamel-Smith is marked with CC0 1.0.
Орехи - ваш верный спутник. Они насыщают и помогают сдерживать аппетит, а также богаты полезными жирами и питательными веществами. Орехи - незаменимый источник питания для начинающих вегетарианцев.
Это отличное время для знакомства с новыми кухнями и блюдами. Попробуйте необычные овощи и фрукты, которые раньше казались вам загадочными. Раскройте для себя ароматы индийской и тайской кухни, и вы точно не будете скучать по мясным блюдам!
Попробуйте приготовить овощи на мангале - это придаст им неповторимый аромат и вкус.
Чем разноцветнее ваша пища, тем она полезнее. Включайте в рацион зелёные листья салата и разноцветные фрукты и овощи, богатые антиоксидантами.
Посещайте уроки вегетарианской кулинарии, чтобы научиться готовить вкусные блюда из овощей и получить вдохновение для создания собственных рецептов.
Если вы употребляете овощи и фрукты в соковой форме, предпочитайте свежевыжатые напитки, чтобы сохранить максимум питательных веществ.
Избегайте вредных перекусов. Вместо чипсов и шоколада сделайте овощные дольки и другие полезные продукты основой вашего питания.
Будьте осторожны с соевыми заменителями. Чрезмерное потребление сои может иметь нежелательное воздействие на гормональный баланс. Замените их грибами и чечевицей для сохранения здоровья и бюджета.
Посещайте приюты для животных или фермы, чтобы укрепить свое решение стать вегетарианцем. Взгляните на пушистых друзей, которых вы хотите защитить, и это укрепит вашу решимость.
Постарайтесь избегать рафинированного сахара, который скрывается во многих продуктах. Пользуйтесь агавой и стевией, чтобы регулировать уровень глюкозы и уменьшить сладость.
Не бросайтесь в веганство сразу - постепенно исключайте мясо из рациона и включайте молочные продукты и яйца в свой рацион как источники белка.
Следуя этим советам, вы сделаете свой путь в вегетарианстве гораздо более приятным и полезным.
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