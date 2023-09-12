По настоянию врача Джозефа Амбани из американского издания She Finds, следует стараться избегать одновременного применения двух групп лекарств, и в этом вопросе стоит придерживаться решения врача. Это связано с тем, что некоторые из них могут непреднамеренно повлиять на ваш вес как побочное явление.
Конкретно речь идет о препаратах, таких как антидепрессанты и нейролептики, которые могут оказать негативное воздействие на ваш вес и, возможно, затруднить достижение ваших целей в похудении. Поэтому первым шагом рекомендуется попробовать альтернативные методы решения вашей проблемы, а только потом обращаться к этим двум категориям лекарств.
Что же касается антидепрессантов и нейролептиков, то они неоценимы в лечении различных психических расстройств, таких как депрессия и тревога. Однако у некоторых людей они могут вызвать нежелательный эффект — увеличение веса. Например, некоторые СИОЗС (Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина — фармакотерапевтическая группа антидепрессантов третьего поколения) и даже некоторые трициклические антидепрессанты могут способствовать набору лишних килограммов, так как они влияют на нейромедиаторы, регулирующие настроение и аппетит, как пояснил доктор.
Что касается нейролептиков, то они могут быть весьма полезными для людей, страдающих психическими расстройствами, такими как шизофрения и биполярное расстройство. Эти препараты помогают уменьшить симптомы, такие как бред, галлюцинации, беспокойство и агрессия, что позволяет пациентам лучше контролировать свои эмоции и мысли. Нейролептики воздействуют на химические вещества в мозге, улучшая психическое состояние пациентов и помогая им в повседневной жизни. Однако следует помнить, что помимо терапевтических преимуществ, они также могут быть связаны с увеличением веса, как отметил исследователь.
Поэтому очень важно обсудить с врачом потенциальные побочные эффекты лекарств и, при необходимости, искать альтернативные методы лечения, чтобы достичь и поддерживать здоровый вес.
Ранее мы писали, что Амбани рассказал о ранних признаках рака печени, которые проявляются во время еды.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
|
|
Медцентр ОН КЛИНИК на Новом Арбате
ул. Большая Молчановка, д. 32, стр. 1
|
|
Клиника андрологии на Курской
2-й Сыромятнический пер., д. 10
|
|
Семейная на Каширской
Каширское ш., д. 56 корп. 1
Семейная на Университете
Университетский пр-т, д. 4
|
1043 отзыва
|
Клиника андрологии
многопрофильный медицинский центр
2-й Сыромятнический пер., д. 10
Курская
Курская
Чкаловская
Клиника андрологии. В клинике оказывают широкий спектр медицинских и косметологических процедур пациентам старше 18 лет. Клиника предлагает консультац... читать далее »
Первичный приём от 1820 руб.
|
115 отзывов
|
Клиника Иммунохелс
многопрофильная клиника
Бахрушина, д.13
Новокузнецкая
Павелецкая
Павелецкая
Третьяковская
Третьяковская
Клиника иммунодиетологии ImmunoHealth лечит хронические заболевания, обусловленные пищевой дезадаптацией. В клинике работают специалисты по направлени... читать далее »
Первичный приём от 3000 руб.
|
1735 отзывов
|
Ист Клиник на Университете
многопрофильный медицинский центр
Ломоносовский пр-т, д. 25, корп. 4
Новые Черемушки
Проспект Вернадского
Университет
Юго-западная
Ломоносовский проспект
Раменки
Проспект Вернадского
Новаторская
Первичный приём от 1500 руб.
Стюардессе, которая прыгала по автомобилям в аэропорту, поставлены диагнозы.