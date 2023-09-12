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Илья Панфёров

Американский диетолог Амбани предупредил, что антидепрессанты увеличивают вес

2:21
Здоровье

По настоянию врача Джозефа Амбани из американского издания She Finds, следует стараться избегать одновременного применения двух групп лекарств, и в этом вопросе стоит придерживаться решения врача. Это связано с тем, что некоторые из них могут непреднамеренно повлиять на ваш вес как побочное явление.

Американский диетолог Амбани предупредил, что антидепрессанты увеличивают вес
Фото: openverse.org

Конкретно речь идет о препаратах, таких как антидепрессанты и нейролептики, которые могут оказать негативное воздействие на ваш вес и, возможно, затруднить достижение ваших целей в похудении. Поэтому первым шагом рекомендуется попробовать альтернативные методы решения вашей проблемы, а только потом обращаться к этим двум категориям лекарств.

Что же касается антидепрессантов и нейролептиков, то они неоценимы в лечении различных психических расстройств, таких как депрессия и тревога. Однако у некоторых людей они могут вызвать нежелательный эффект — увеличение веса. Например, некоторые СИОЗС (Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина — фармакотерапевтическая группа антидепрессантов третьего поколения) и даже некоторые трициклические антидепрессанты могут способствовать набору лишних килограммов, так как они влияют на нейромедиаторы, регулирующие настроение и аппетит, как пояснил доктор.

Что касается нейролептиков, то они могут быть весьма полезными для людей, страдающих психическими расстройствами, такими как шизофрения и биполярное расстройство. Эти препараты помогают уменьшить симптомы, такие как бред, галлюцинации, беспокойство и агрессия, что позволяет пациентам лучше контролировать свои эмоции и мысли. Нейролептики воздействуют на химические вещества в мозге, улучшая психическое состояние пациентов и помогая им в повседневной жизни. Однако следует помнить, что помимо терапевтических преимуществ, они также могут быть связаны с увеличением веса, как отметил исследователь.

Поэтому очень важно обсудить с врачом потенциальные побочные эффекты лекарств и, при необходимости, искать альтернативные методы лечения, чтобы достичь и поддерживать здоровый вес.

Ранее мы писали, что Амбани рассказал о ранних признаках рака печени, которые проявляются во время еды. 

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Средства для похудения (Аптечные препараты)
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Пономарёва Алла
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