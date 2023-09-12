Американский диетолог Амбани предупредил, что антидепрессанты увеличивают вес

2:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По настоянию врача Джозефа Амбани из американского издания She Finds, следует стараться избегать одновременного применения двух групп лекарств, и в этом вопросе стоит придерживаться решения врача. Это связано с тем, что некоторые из них могут непреднамеренно повлиять на ваш вес как побочное явление.

Фото: openverse.org

Конкретно речь идет о препаратах, таких как антидепрессанты и нейролептики, которые могут оказать негативное воздействие на ваш вес и, возможно, затруднить достижение ваших целей в похудении. Поэтому первым шагом рекомендуется попробовать альтернативные методы решения вашей проблемы, а только потом обращаться к этим двум категориям лекарств.

Что же касается антидепрессантов и нейролептиков, то они неоценимы в лечении различных психических расстройств, таких как депрессия и тревога. Однако у некоторых людей они могут вызвать нежелательный эффект — увеличение веса. Например, некоторые СИОЗС (Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина — фармакотерапевтическая группа антидепрессантов третьего поколения) и даже некоторые трициклические антидепрессанты могут способствовать набору лишних килограммов, так как они влияют на нейромедиаторы, регулирующие настроение и аппетит, как пояснил доктор.

Что касается нейролептиков, то они могут быть весьма полезными для людей, страдающих психическими расстройствами, такими как шизофрения и биполярное расстройство. Эти препараты помогают уменьшить симптомы, такие как бред, галлюцинации, беспокойство и агрессия, что позволяет пациентам лучше контролировать свои эмоции и мысли. Нейролептики воздействуют на химические вещества в мозге, улучшая психическое состояние пациентов и помогая им в повседневной жизни. Однако следует помнить, что помимо терапевтических преимуществ, они также могут быть связаны с увеличением веса, как отметил исследователь.

Поэтому очень важно обсудить с врачом потенциальные побочные эффекты лекарств и, при необходимости, искать альтернативные методы лечения, чтобы достичь и поддерживать здоровый вес.

Ранее мы писали, что Амбани рассказал о ранних признаках рака печени, которые проявляются во время еды.

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Средства для похудения (Аптечные препараты)

Автор Илья Панфёров Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru Редактор Кирилл Янчицкий Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру. Специалист Пономарёва Алла Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате. Специализируется на лечении гепатитов, панкреатитов, гастритов, язвенной болезни желудка и 12 кишки, холециститов, колитов, дискинезия желчевыводящих путей, синдром раздраженного кишечника, неспецифический язвенный колит. В качестве диетолога занимается только коррекцией веса при избыточной массе тела. Специалист Щербаков Сергей Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин. Владеет методикой оказания неотложной медицинской помощи при острых состояниях (комы различного генеза, кризы). Постоянный участник научно-практических конференций, конгрессов и семинаров по эндокринологии. Специалист Елисеева Виктория Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия. Ведущий специалист.

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