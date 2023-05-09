Доктор Джозеф Амбани перечислил ранние признаки рака печени, которые проявляются во время приёма пищи.
Как сообщает Mirror со ссылкой на специалиста, пациенты, столкнувшиеся с таким заболеванием, зачастую теряют аппетит из-за чувства дискомфорта в животе или тошноты.
"Даже употребление небольшого количества пищи в случае рака вызывает боль и неприятные ощущения в области желудка", — подчеркнул Амбани.
Кроме того, врач отнёс к ранним сигналам онкологии печени необъяснимую потерю веса, желтуху, увеличение живота на фоне скопления жидкости, одышку, постоянную слабость и рвоту. Доктор порекомендовал срочно обратиться в больницу при обнаружении у себя вышеперечисленных симптомов. Это поможет избежать серьёзных осложнений, указал эксперт.
Ранее эндокринолог Екатерина Янг порекомендовала сократить потребление кофе, фастфуда, сладостей и фруктозы для здоровья печени.
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