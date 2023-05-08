Эндокринолог Янг перечислила продукты, разрушающие печень

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Екатерина Янг сообщила, что для поддержания здоровья печени и эффективного вывода токсинов из организма без сбоев необходимо пересмотреть свой рацион. Рекомендациями специалист поделилась в своём Telegram-канале.

Фото: Fotodom.ru

"Печень не просто фильтрует. Она преобразует токсичные вещества в менее токсичные для их безопасного выведения из организма. Также она вырабатывает желчь, необходимую для переваривания жиров, усвоения жирорастворимых витаминов", — отметила Янг .

Печень играет важную роль в борьбе организма с инфекциями и болезнями, поставляя аминокислоты и белки для синтеза иммуноглобулинов, интерферона и антител. Чтобы не перегружать этот орган, необходимо исключить из ежедневного рациона обработанные продукты, включая консервы, а также алкоголь, который провоцирует воспалительный процесс.

Также важно контролировать количество потребляемого кофеина. Нужно быть осторожным с фастфудом, сладостями и фруктозой. Последняя расщепляется в печени без участия инсулина, образуя триглицериды.

"Избыток триглицеридов может вызвать воспаление, источниками фруктозы являются мёд, фрукты и сухофрукты", — предупреждает Янг.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Пять шагов к здоровой печени