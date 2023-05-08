Эндокринолог Екатерина Янг сообщила, что для поддержания здоровья печени и эффективного вывода токсинов из организма без сбоев необходимо пересмотреть свой рацион. Рекомендациями специалист поделилась в своём Telegram-канале.
"Печень не просто фильтрует. Она преобразует токсичные вещества в менее токсичные для их безопасного выведения из организма. Также она вырабатывает желчь, необходимую для переваривания жиров, усвоения жирорастворимых витаминов", — отметила Янг .
Печень играет важную роль в борьбе организма с инфекциями и болезнями, поставляя аминокислоты и белки для синтеза иммуноглобулинов, интерферона и антител. Чтобы не перегружать этот орган, необходимо исключить из ежедневного рациона обработанные продукты, включая консервы, а также алкоголь, который провоцирует воспалительный процесс.
Также важно контролировать количество потребляемого кофеина. Нужно быть осторожным с фастфудом, сладостями и фруктозой. Последняя расщепляется в печени без участия инсулина, образуя триглицериды.
"Избыток триглицеридов может вызвать воспаление, источниками фруктозы являются мёд, фрукты и сухофрукты", — предупреждает Янг.
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