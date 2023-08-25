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Илья Панфёров

Эксперты Cancer Research UK: 6 признаков рака крови

3:48
Здоровье

Каждый год в России жертвами рака становятся около 300 000 человек. Статистика печальная: 54% из них — мужчины и 46% — женщины.

Эксперты Cancer Research UK: 6 признаков рака крови
Фото: "Leukemia" by Margherita is licensed under CC BY 4.0.

Однако специалисты сходятся во мнении, что ежегодно раком крови, известным также как лейкоз, заболевают примерно 30 000 человек.

Команда экспертов из Cancer Research UK выделила шесть ключевых симптомов рака крови, важно заметить, что некоторые из них могут проявляться утром.

Один из важных симптомов развития онкологии — утренняя сонливость. Этот признак связан с избытком кальция в крови, известным как гиперкальциемия. Подобное явление возникает, когда повреждаются кости, и кальций начинает выделяться в кровь.

Согласно руководству, около 30% пациентов с миеломой, формой рака крови, при которой поражается костный мозг, сталкиваются с этими симптомами при обращении к врачу.

Эксперты утверждают, что больные также могут испытывать сильную жажду, тошноту и усталость.

"Мочеиспускание может увеличиться из-за того, что организм пытается избавиться от лишнего кальция. Если гиперкальциемию не лечить и она ухудшится, это может привести к сонливости и затруднениям с пробуждением", — добавили специалисты.

Несмотря на то что это лишь один из признаков, эксперты выделили еще шесть, на которые важно обратить внимание:

  • Боль и повреждение костей

Согласно благотворительной организации, до 70% пациентов с миеломой страдают от болей в костях. Обычно это ощущается как тупая или ноющая боль, которая чаще всего ощущается в нижней части спины или ребрах. Боль вызвана скоплением плазматических клеток в определенных областях, и крупные клетки могут повредить кости, что иногда приводит к переломам.

  • Усталость

Специалисты объяснили, что одышка и усталость могут возникнуть из-за недостатка эритроцитов.

"Это происходит из-за наличия аномальных плазматических клеток в вашем костном мозге. Они повреждают кости и вытесняют нормальные кровяные клетки", — пояснили эксперты.

  • Инфекции

Подверженность инфекциям, включая инфекции грудной клетки, и длительное восстановление также могут свидетельствовать об онкологии. Это происходит из-за недостатка здоровых лейкоцитов, необходимых для борьбы с бактериями и вирусами.

  • Компрессия спинного мозга

Эксперты разъяснили, что сдавливание спинного мозга возникает, когда давление на него прерывает нормальную работу нервов. Симптомы могут различаться в зависимости от местоположения давления.

Боль часто становится первым признаком и затрагивает 90% пациентов с миеломой. Сдавливание спинного мозга требует немедленного вмешательства. Эксперты рекомендуют обратиться к врачу, если есть какие-либо признаки сдавливания спинного мозга.

  • Изменения в почках

Этот симптом обычно проявляется позже и связан с большим количеством белка антител, производимых аномальными плазматическими клетками. Большое количество этого белка может повредить почки, так как он выводится из крови в мочу. Это может привести к тошноте, потере аппетита, обезвоживанию, усталости и потере веса, а также отекам конечностей.

  • Кровоподтеки и кровотечения

Специалисты сообщили, что аномальные кровоподтеки и кровотечения могут возникнуть из-за большого количества плазматических клеток в костном мозге, что замедляет процесс образования тромбоцитов. Тем не менее, такие случаи при миеломе встречаются редко.

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Что такое рак крови - Михаил Масчан // острый лейкоз, лейкемия, лимфомы, белокровие
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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