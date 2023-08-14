Диетолог из Нью-Йорка Сент-Онж рассказала о правилах крепкого сна

3:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чтобы добиться глубокого и спокойного сна, необходимо обратить внимание на то, что вы едите. Питание играет ключевую роль в качестве вашего сна, и этот аспект часто недооценивается.

Фото: https://miro.medium.com/

Профессор диетологии из Колумбийского университета в Нью-Йорке, Мари-Пьер Сент-Онж, провела исследования в этой области более десяти лет и пришла к интересным выводам.

Роль питания в качестве Сна

Согласно Мари-Пьер Сент-Онж, пища является неотъемлемым фактором для качественного сна. Её исследования показали, что изменение пищевых привычек может существенно улучшить ваш сон.

Она обратила внимание на то, что снижение потребления сахара и насыщенных жиров, при одновременном увеличении потребления клетчатки, способствует более глубокому и спокойному сну.

Влияние диеты на качество сна

Доктор Сент-Онж подчеркивает, что результаты исследований за последние годы однозначно указывают на важное влияние диеты на сон. Люди, которые употребляют больше клетчатки и уменьшают потребление насыщенных жиров и сахара, имеют более стабильный и глубокий сон.

Она также рекомендует рассмотреть диету средиземноморского типа, богатую фруктами, овощами, бобовыми, орехами, цельными злаками и оливковым маслом.

Важность триптофана

Мари-Пьер Сент-Онж отмечает, что триптофан - аминокислота, которая может существенно влиять на качество сна. Триптофан не может быть синтезирован организмом самостоятельно, но его можно получить из определенных продуктов, таких как курица, яйца, бананы, рыба, орехи и индейка. Этот компонент может действовать как предшественник мелатонина — гормона сна.

Мелатонин и качество сна

Мелатонин - гормон, отвечающий за регуляцию сновидений. Он сигнализирует организму о необходимости начать процесс засыпания. Повышенное потребление продуктов, богатых мелатонином, таких как помидоры, ананас, вишня, бананы и растительные масла, может способствовать улучшению сна.

Плохие пищевые привычки и сон

Доктор Сент-Онж также отмечает, что определенные компоненты пищи могут негативно влиять на качество сна. Насыщенные жиры, которые содержатся, например, в сливочном масле и жирном мясе, а также избыточное потребление рафинированного сахара, могут нарушить сон и сделать его менее глубоким.

Исследование качества сна и питания

Исследования, проведенные в этой области, подтверждают, что питание оказывает непосредственное воздействие на качество сна.

В одном исследовании, участники которого потребляли здоровую пищу, затем перешли на обычное меню, показали ухудшение сна после употребления менее здоровой пищи.

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