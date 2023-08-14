Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Илья Панфёров

Диетолог из Нью-Йорка Сент-Онж рассказала о правилах крепкого сна

3:02
Здоровье

Чтобы добиться глубокого и спокойного сна, необходимо обратить внимание на то, что вы едите. Питание играет ключевую роль в качестве вашего сна, и этот аспект часто недооценивается.

Диетолог из Нью-Йорка Сент-Онж рассказала о правилах крепкого сна
Фото: https://miro.medium.com/

Профессор диетологии из Колумбийского университета в Нью-Йорке, Мари-Пьер Сент-Онж, провела исследования в этой области более десяти лет и пришла к интересным выводам.

Роль питания в качестве Сна

Согласно Мари-Пьер Сент-Онж, пища является неотъемлемым фактором для качественного сна. Её исследования показали, что изменение пищевых привычек может существенно улучшить ваш сон.

Она обратила внимание на то, что снижение потребления сахара и насыщенных жиров, при одновременном увеличении потребления клетчатки, способствует более глубокому и спокойному сну.

Влияние диеты на качество сна

Доктор Сент-Онж подчеркивает, что результаты исследований за последние годы однозначно указывают на важное влияние диеты на сон. Люди, которые употребляют больше клетчатки и уменьшают потребление насыщенных жиров и сахара, имеют более стабильный и глубокий сон.

Она также рекомендует рассмотреть диету средиземноморского типа, богатую фруктами, овощами, бобовыми, орехами, цельными злаками и оливковым маслом.

Важность триптофана

Мари-Пьер Сент-Онж отмечает, что триптофан - аминокислота, которая может существенно влиять на качество сна. Триптофан не может быть синтезирован организмом самостоятельно, но его можно получить из определенных продуктов, таких как курица, яйца, бананы, рыба, орехи и индейка. Этот компонент может действовать как предшественник мелатонина — гормона сна.

Мелатонин и качество сна

Мелатонин - гормон, отвечающий за регуляцию сновидений. Он сигнализирует организму о необходимости начать процесс засыпания. Повышенное потребление продуктов, богатых мелатонином, таких как помидоры, ананас, вишня, бананы и растительные масла, может способствовать улучшению сна.

Плохие пищевые привычки и сон

Доктор Сент-Онж также отмечает, что определенные компоненты пищи могут негативно влиять на качество сна. Насыщенные жиры, которые содержатся, например, в сливочном масле и жирном мясе, а также избыточное потребление рафинированного сахара, могут нарушить сон и сделать его менее глубоким.

Исследование качества сна и питания

Исследования, проведенные в этой области, подтверждают, что питание оказывает непосредственное воздействие на качество сна.

В одном исследовании, участники которого потребляли здоровую пищу, затем перешли на обычное меню, показали ухудшение сна после употребления менее здоровой пищи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Невероятно КРЕПКИЙ СОН до утра КАК у МЛАДЕНЦА! РЕЦЕПТ от бессонницы. Как быстро заснуть.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Новости
Взрыв прогремел в элитном жилом комплексе в Москве
Певица Алена Апина требует в своем райдере вино не дешевле 700 рублей
На Украине заявили, что Арестович* может оказаться "агентом спецслужб России"
Во время строительных работ в Москве экскаватор откопал предмет, похожий на зубы динозавра
Полковник Кнутов: российские удары по Одессе могли метить в Буданова и Залужного
Модель Оксану Самойлову уличили в пластической операции на ягодицах
Полковник Дуглас Макгрегор: на Украине выкопали 123 тысячи могил для военных ВСУ
Певица Натали призналась в любви к скончавшемуся мужу
Продюсер Павел Рудченко рассказал о возможном возвращении в Россию Анны Нетребко
В Индии не очень вежливо объяснили, почему не позвали Зеленского на саммит
Популярное
Почему в РФ нужна новая мобилизация и кто может отправиться на СВО

Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.

Баранчик: "В РФ нужна новая мобилизация. Кто может отправиться на СВО"
Телеведущая Лера Кудрявцева похвасталась стройной фигурой в бикини
Кудрявцева в бикини показала стройное тело
Рогов сообщил о тяжёлой ситуации в Урожайном из-за киевского режима
Киев обвинил НАТО в провале контрнаступления
В Польше предложили Украине военный план по Чёрному морю Петр Ермилин В Чехии возмущены украинскими насильниками. Прага обвиняется в лицемерии Любовь Степушова Запад в капкане лицемерия: двойные стандарты приведут к поражению Наталия Красовская
Леонид Агутин объяснил свой отказ повернуться к певцу Shaman на шоу "Голос"
Пять единиц западной техники ВСУ за 10 минут уничтожил лётчик ВС РФ "Самара"
Известный бодибилдер из Боснии устроил стрим с убийством четырёх человек
Известный бодибилдер из Боснии устроил стрим с убийством четырёх человек
Последние материалы
Взрыв прогремел в элитном жилом комплексе в Москве
Певица Алена Апина требует в своем райдере вино не дешевле 700 рублей
Икра: дар природы, обогащающий здоровье
На Украине заявили, что Арестович* может оказаться "агентом спецслужб России"
Во время строительных работ в Москве экскаватор откопал предмет, похожий на зубы динозавра
Полковник Кнутов: российские удары по Одессе могли метить в Буданова и Залужного
Модель Оксану Самойлову уличили в пластической операции на ягодицах
Полковник Дуглас Макгрегор: на Украине выкопали 123 тысячи могил для военных ВСУ
Певица Натали призналась в любви к скончавшемуся мужу
Диетолог из Нью-Йорка Сент-Онж рассказала о правилах крепкого сна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников