Названы здоровые сорта макаронных изделий

4:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С каждым годом, раз за разом, исследователи и питательные специалисты поднимают вопрос о негативном влиянии рафинированных углеводов на наше здоровье, повышая риски ожирения, диабета, инсультов и других заболеваний.

Фото: https://www.organicauthority.com/

Все это тревожит ценителей пасты со всего мира, когда они с печалью рассматривают варианты макарон из цельных зерен на прилавках супермаркетов.

Преодоление трудностей

Выбор здоровых видов макаронных изделий также является вариантом, однако они могут оказаться слишком жесткими и плотными, что совсем не подходит.

Новые перспективы: Здоровые сорта макаронных изделий

Однако будьте на чеку, потому что, возможно, вам еще неизвестно, что существует множество вариантов макарон, которые обещают сохранить вкус и текстуру вашего блюда, а также быть полезными для вашего здоровья!

Вот список, который вам понадобится при следующем посещении супермаркета.

Макароны из цельной пшеницы

Макароны из цельной пшеницы богаты клетчаткой, белком и важными питательными веществами.

Самая базовая и традиционная альтернатива рафинированным макаронам — макароны из цельной пшеницы — фантастический выбор для тех из нас, кто стремится увеличить потребление клетчатки и белка.

В отличие от макарон, изготовленных из рафинированных углеводов, мука, используемая для приготовления макарон из цельных зерен, не лишена всех важных питательных веществ в процессе помола.

Этот вид муки также связан с снижением риска ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и даже некоторых видов рака.

Однако стоит помнить, что многие продукты могут заявлять, что они изготовлены из цельной пшеницы, но по-прежнему содержат рафинированные зерна. Поэтому внимательно изучайте список ингредиентов и убедитесь, что-то, что вы покупаете, на 100% состоит из цельной пшеницы.

Еще одно предостережение: такие макароны не являются безглютеновыми, поэтому абсолютно непригодны для людей, страдающих непереносимостью глютена или целиакией.

Макароны из киноа

Макароны из киноа без глютена богаты белком и минералами, стабилизируют уровни сахара, инсулина и триглицеридов.

Киноа технически является семенем, которое можно измельчить в муку и затем использовать для приготовления хлеба и макарон.

По этой причине большинство людей рассматривают ее как зерно. Макароны из киноа богаты белком, больше, чем в любой другой разновидности макарон, изготовленных из других видов муки. Этот вид макарон также богат важными минералами, такими как железо и магний.

Это разнообразие макарон также снижает уровень сахара в крови и помогает поддерживать стабильные уровни инсулина и триглицеридов, что делает его отличным выбором для тех, у кого есть целиакия или аллергия на глютен.

Однако снова следует отметить, что многие производители пищевых продуктов использовали популярность киноа, чтобы извлечь выгоду, бесстыдно маркируя свои упаковки как макароны из киноа, когда на самом деле содержимое состоит из риса или кукурузы, а киноа присутствует в крайне небольших количествах.

Поэтому будьте внимательны к списку ингредиентов на обратной стороне упаковки. В нем должно быть только одно слово — киноа.

Макароны из спельты

Макароны из спельты богаты белком и клетчаткой, но не полностью лишены глютена.

Спельта - это "древнее зерно".

Это означает, что ее потребление насчитывает тысячи лет, когда процесс помола не был механизирован или достаточно сложен, чтобы исключить питательные компоненты этого зерна. Благодаря сохранению этого процесса, зерна остаются такими же полезными, какими они были всегда.

Макароны, изготовленные из спельты, богаты клетчаткой и белком, и полностью не содержат пшеницы. Однако, будучи относительно близкой кузиной пшеницы, они все же содержат умеренное количество глютена.

Это делает их неприемлемыми для людей с строгой непереносимостью глютена и целиакией, однако это может быть хорошим выбором для тех, кто переносит глютен в небольших количествах.

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