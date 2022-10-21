Зависимость от погоды может сильно влиять на здоровье человека

Никто не сомневается, особенно когда мы проходим тридцатилетний рубеж, что человек — существо метеозависимое. Изменение погоды мы воспринимаем, порой, слишком близко к сердцу. А скорее, наше сердце зависит от погоды. Для одних метеочувствительность — всего лишь тяжесть в голове. Для других, например, повышение давления воздуха — похлеще всякой пытки.

А за окном то дождь, то снег

Действительно, когда погода бурлит, и земная атмосфера ведёт себя непостоянно — люди начинают страдать. Зачастую погода досаждает человеческому организму, особенно в европейских широтах. Метеокухня у нас, в отличие от Марокко, где круглый год тёплое лето, отличается непостоянством.

Например, у нас сейчас кругом осень, позже будет (и неизвестно какая) — зима. Солнца всё меньше, зато всё больше сумрачного настроения и нытья. Наш жизненный тонус падает, всё больше апатии и жалоб на усталость. У кого-то болят суставы, и чаще болит голова. И это неудивительно.

Французский философ Вольтер жаловался на меланхолию, которая его посещала осенью, композитор Вагнер всегда тосковал по солнцу, а поэт Гёте вообще считал себя живым барометром.

Братья наши меньшие поумнее нас. Когда на улице холодно, они меняют шкурку. Весной рожают, зимой включают новый обмен веществ: побольше спать и поменьше двигаться. Когда позволяют условия. Наши предки были внимательнее нас. По полёту стрижей и по прыганью лягушек они уже могли определить погоду. Их природная пища — комары и мошкара — летает на разной высоте в зависимости от смены влажности воздуха.

Человек не меньше, если не больше, зависит от погоды. Летом нам не рекомендуют много загорать — рак кожи, осенью иммунная система идёт чёрт знает куда — простудные заболевания.

Тот же Гиппократ (говорят, его именем названа клятва у врачей) ещё пару тысяч лет назад сказал, что следует быть особенно осторожным при перемене погоды. В такое время нельзя заниматься кровопусканием, прижиганиями и любыми хирургическими операциями. Поэтому уже в новое время медики, как и метеорологи, постоянно занимаются сбором данных о влиянии погоды (небесного свода) на нас с вами.

В Германии, например, приводилась статистика транспортных происшествий, которые были "связаны" с погодными условиями. Число аварий возрастало не только в туманную и дождливую погоду, но и во время аномальной жары. Или во время некомфортного для нас холода. В период "нейтральной термической нагрузки" — +20-25 градусов — кривая аварий на дорогах шла вниз. Это объясняли тем, что температура и влажность воздуха оказывают огромное влияние на концентрацию внимания водителей автомашин.

"Боже мой, только бы выглянуло солнце!"

После исследования более 2 миллионов случаев со смертельным исходом в Баден-Вюртенберге за четверть века, специалисты утверждают, что с увеличением тепловой нагрузки смертность возрастает более, чем на 10 процентов.

Людям пожилого возраста хорошо известно низкое атмосферное давление. Это головные боли, депрессии, тромбозы, бессонница, инфаркт и что ещё похуже. С другой стороны циклона у нас могут быть стенокардия и артриты. В любом случае, учёные сегодня только могут констатировать свои наблюдения, но не отвечать на вопрос, почему это происходит.

Главное, на что нам надо обращать внимание — на стабильную температуру тела, где-то 37 градусов. При "плохих" температурах наш организм уже начинает работать с перегрузкой, а, будучи ещё завязан на регулировку кровяного давления, может и не справиться. Центральная нервная система не отстаёт от погодных перемен. Если температура в мозге выше 41 градуса, у вас будут бред, судороги и потеря сознания. При охлаждении — то же самое. Кстати, низкие температуры вредят нашим суставам, у которых практически нет защиты в виде мышечной или жировой ткани.

Люди грамотные знают о пользе витамина Д, который помогает организму усваивать кальций из пищи. Его нам дают ультрафиолетовые лучи солнца, которые влияют и на другие наши рецепторы. Скрывается солнышко, и у нас снижаются реакция и концентрация внимания. Немецкий композитор Рихард Вагнер полтора века назад умолял природу: "Боже мой, только бы выглянуло солнце!" Потёмки мешали ему закончить работу над очередной оперой.

Добрые советы врачей и специалистов по поводу снятия всяких болячек в плохую погоду мало чем отличаются от советов наших предков, которые впитали это в себя за тысячелетия. Например, зимой пораньше встать с постели (зимний день короток), побольше находиться на улице.

Депрессиям зимой чаще подвергаются женщины. Как считают шотландские учёные, в далёкие времена такой приказ отдала эволюция, снижая зимой жизненный тонус женщины. В частности, речь шла об активной сексуальности. Иначе бы дети появлялись осенью, а это в стародавние времена мало давало бы шансов потомству выжить.

Тема погоды и её влияния на наш организм огромна. Мы пьём витамины, кутаемся или раздеваемся, лечимся от меланхолии, а погода остаётся прежней. Изменчивой. К тому же, до сих пор нам сложно бороться с влиянием ветра, влажностью воздуха, химическим составом атмосферы. И ещё с другими составляющими погоды, которые нас окружают со дня рождения. Тем более, что на многие наши вопросы нет научно обоснованных ответов. Хотя, почему "дует ветер", мы знаем.

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