Клиника в Аргентине закрыта на карантин из-за вспышки неизвестной болезни

Пневмония неизвестного происхождения стала причиной смерти двух человек, один из которых врач, в аргентинской провинции Тукуман.

Об этом сообщил региональный Минздрав. Как следует из опубликованного заявления главы ведомства, с симптомами того же заболевания госпитализированы ещё три человека. Один заболевший находится на самоизоляции, так как у него болезнь протекает в лёгкой форме.

Всего, таким образом, неизвестная зараза поразила шесть человек:

пятерых медработников и одну пациентку отделения интенсивной терапии частного санатория, расположенного в Сан-Мигель-де-Тукуман.

По словам министра здравоохранения Тукумана Луиса Медины Руиса, причина болезни, "похожей" на двустороннюю пневмонию, неизвестна. Равно как и непонятно пока, имеет ли она вирусное или бактериальное происхождение.

Власти решили на некоторое время изолировать санаторий, чтобы зараза не распространилась дальше.

Это новый штамм коронавируса?

Первоначально предполагалось, что это может быть COVID-19, грипп или хантавирус, который передаётся грызунами. Однако проведённые исследования исключили эти болезни из списка подозреваемых.

Медина Руис отметил, что ещё 25 микробов "дали отрицательный результат".

Что это может быть?

Руководитель аргентинской службы здравоохранения заверил, что, возможно, это "инфекционный этиологический агент", хотя ещё предстоит доказать, является ли это "вирусным инфекционным микробом".

Каковы симптомы?

По симптоматике, пояснил директор по эпидемиологии провинциальной системы здравоохранения Рохелио Калли, неизвестная болезнь похожа на грипп. У всех заболевших наблюдаются такие симптомы, как

лихорадка,

мышечные боли

и одышка.

Вспышка или эпидемия?

На данный момент новых пациентов с этим заболеванием зарегистрировано не было. Врачи сейчас наблюдают за людьми, контактировавшими с больными.

Представитель министерства здравоохранения провинции сказал, что расследование вспышки началось, когда два пациента, работавшие в клинике, где произошёл первый случай заболевания, были госпитализированы с двусторонней пневмонией.

Впоследствии врачи выявили остальных четырёх человек, которые так или иначе связаны с частным медицинским учреждением.

"Это локальная вспышка, которая связана с санаторием, поэтому вариант новой эпидемии исключается", — сказал чиновник.

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