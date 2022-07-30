При переизбытке витамина D в организме возникает такое опасное состояние, как гипервитаминоз D. Такое состояние чаще всего возникает в результате излишнего приема витаминных препаратов. При гипервитаминозе в крови повышается уровень кальция, что приводит к нарушению функции внутренних органов. О том, чем так опасна передозировка витамином D, рассказала читателям Pravda.Ru медицинский директор Лабораторно-диагностического комплекса НАКФФ Олеся Генералова.
Витамин D относится к жирорастворимым витаминам, он обеспечивает всасывание из тонкого кишечника кальция и фосфора и поддерживает постоянный их уровень в крови. Под термином "витамин D" объединяют группу нескольких разновидностей витамина (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7), которые были обнаружены в продуктах растительного и животного происхождения, за исключением D5, полученного синтетическим способом.
Основные витамины группы D — это: холекальциферол (витамин D3), который вырабатывается самим организмом в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей, и эргокальциферол (витамин D2), который попадает в организм с пищей. Основными источниками витамина D являются:
Гипервитаминоз D возникает при избыточном приеме витамина и его активных метаболитов или при повышенной чувствительности к ним. Доказана невозможность развития гипервитаминоза D при избыточном кожном синтезе витамина D3, основная причина — поступление больших доз через рот. Это приводит к повышению концентрации в крови витамина D, организм отвечает на это резким усилением всасываемости кальция в кишечнике, а так как кальция из кишечника недостаточно, чтобы покрыть избыток витамина D в крови, то организм возмещает из собственных ресурсов — костей, вытягивая из них кальций, что приводит к резорбции костной ткани и развитию остеопороза.
Из-за постоянно высокого уровня кальция в крови он откладывается в миокарде, сосудах, почках, слизистых оболочках желудочно-кишечного тракта, печени. У детей чаще возникает при передозировке препаратами холекальциферола. В редких случаях гипервитаминоз D может возникать на фоне хронических воспалительных заболеваний, при которых даже прием холекальциферола в терапевтических дозах может привести к интоксикации, это возникает из-за продукции кальциферола иммунными клетками или новообразованиями лимфоидной ткани.
При легкой степени тяжести родители обращают внимание на
При средней степени тяжести появляются прямые признаки интоксикации в виде рвоты, задержки или снижении массы тела, со стороны сердечно-сосудистой системы — тахикардия, приглушение тонов сердца. В биохимических анализах крови заметен значительный сдвиг, проявляющийся в повышении в сыворотке уровня кальция, фосфата, понижении магния.
При тяжелой степени:
Диагноз ставится при совокупности анамнестических, клинических и лабораторно-биохимических данных.
Лечение детей с гипервитаминозом D проводится стационарно. Эффективность лечения зависит от своевременности распознавания болезни. Основное лечение — это немедленная отмена витамина D и препаратов кальция, исключение из рациона продуктов, богатых кальцием.
Исходом гипервитаминоза D у детей могут быть:
У беременных женщин гипервитаминоз D влияет на развитие плода. У взрослых при остром течении, интоксикации проявляется резким ухудшением аппетита, тошнотой, рвотой, запорами и болями в животе, аритмией, гипертензией. На этом фоне могут развиться почечная или сердечная недостаточность, которые нередко приводят к летальным случаям.
При хроническом течении картина смазана, беспокоят:
Основная опасность гипервитаминоза D — это отложение кальция в тканях. Возможны атеросклеротические поражения сердца и сосудов, из-за нерастворимых солей кальция в почках и мочевом пузыре образуются камни, а отложение кальция в печени приводит к возникновению токсического гепатита.
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