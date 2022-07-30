Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ирина Гусакова

Эксперт Генералова: "Переизбыток витамина D может привести к летальному исходу"

Здоровье

При переизбытке витамина D в организме возникает такое опасное состояние, как гипервитаминоз D. Такое состояние чаще всего возникает в результате излишнего приема витаминных препаратов. При гипервитаминозе в крови повышается уровень кальция, что приводит к нарушению функции внутренних органов. О том, чем так опасна передозировка витамином D, рассказала читателям Pravda.Ru медицинский директор Лабораторно-диагностического комплекса НАКФФ Олеся Генералова.

Эксперт Генералова: "Переизбыток витамина D может привести к летальному исходу"

Витамин D: как попадает в организм

Витамин D относится к жирорастворимым витаминам, он обеспечивает всасывание из тонкого кишечника кальция и фосфора и поддерживает постоянный их уровень в крови. Под термином "витамин D" объединяют группу нескольких разновидностей витамина (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7), которые были обнаружены в продуктах растительного и животного происхождения, за исключением D5, полученного синтетическим способом.

Основные витамины группы D — это: холекальциферол (витамин D3), который вырабатывается самим организмом в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей, и эргокальциферол (витамин D2), который попадает в организм с пищей. Основными источниками витамина D являются:

  • жирные сорта рыбы,
  • яйца,
  • молочные продукты,
  • грибы.

Как возникает гипервитаминоз D

Гипервитаминоз D возникает при избыточном приеме витамина и его активных метаболитов или при повышенной чувствительности к ним. Доказана невозможность развития гипервитаминоза D при избыточном кожном синтезе витамина D3, основная причина — поступление больших доз через рот. Это приводит к повышению концентрации в крови витамина D, организм отвечает на это резким усилением всасываемости кальция в кишечнике, а так как кальция из кишечника недостаточно, чтобы покрыть избыток витамина D в крови, то организм возмещает из собственных ресурсов — костей, вытягивая из них кальций, что приводит к резорбции костной ткани и развитию остеопороза.

Из-за постоянно высокого уровня кальция в крови он откладывается в миокарде, сосудах, почках, слизистых оболочках желудочно-кишечного тракта, печени. У детей чаще возникает при передозировке препаратами холекальциферола. В редких случаях гипервитаминоз D может возникать на фоне хронических воспалительных заболеваний, при которых даже прием холекальциферола в терапевтических дозах может привести к интоксикации, это возникает из-за продукции кальциферола иммунными клетками или новообразованиями лимфоидной ткани.

При легкой степени тяжести родители обращают внимание на

  • снижение аппетита,
  • потливость,
  • раздражительность,
  • нарушение сна,
  • задержку нарастания массы тела ребенка.

При средней степени тяжести появляются прямые признаки интоксикации в виде рвоты, задержки или снижении массы тела, со стороны сердечно-сосудистой системы — тахикардия, приглушение тонов сердца. В биохимических анализах крови заметен значительный сдвиг, проявляющийся в повышении в сыворотке уровня кальция, фосфата, понижении магния.

При тяжелой степени:

  • выраженный токсикоз,
  • рвота,
  • присоединяются осложнения в виде пневмонии, пиелонефрита, панкреатита и т. д.

Диагноз ставится при совокупности анамнестических, клинических и лабораторно-биохимических данных.

Методы лечения и опасные последствия

Лечение детей с гипервитаминозом D проводится стационарно. Эффективность лечения зависит от своевременности распознавания болезни. Основное лечение — это немедленная отмена витамина D и препаратов кальция, исключение из рациона продуктов, богатых кальцием.

Исходом гипервитаминоза D у детей могут быть:

  • токсический гепатит,
  • миокардит,
  • ранний атеросклероз сосудов,
  • острая почечная недостаточность,
  • летальный исход.

У беременных женщин гипервитаминоз D влияет на развитие плода. У взрослых при остром течении, интоксикации проявляется резким ухудшением аппетита, тошнотой, рвотой, запорами и болями в животе, аритмией, гипертензией. На этом фоне могут развиться почечная или сердечная недостаточность, которые нередко приводят к летальным случаям.

При хроническом течении картина смазана, беспокоят:

  • слабость,
  • вялость,
  • нарушение сна,
  • эмоциональная неустойчивость,
  • мышечно-суставные боли.

Основная опасность гипервитаминоза D — это отложение кальция в тканях. Возможны атеросклеротические поражения сердца и сосудов, из-за нерастворимых солей кальция в почках и мочевом пузыре образуются камни, а отложение кальция в печени приводит к возникновению токсического гепатита.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Передозировка и симптомы гипервитаминоза
Куратор: Василий Шуров, Николай Андриянов, Всеволод Северцев

Специалисты

4.7
18 отзывов
 Шуров
Василий Александрович
Нарколог
Стаж 19 лет
Приём от 10000 руб.
Медплюс
Электролитный проезд, д. 1 корп. 3 эт. 1
4.2
6 отзывов
 Андриянов
Николай Иосифович
Нарколог
Стаж 10 лет
Врач первой категории
Приём от 3500 руб.

4.0
0 отзывов
 Северцев
Всеволод Вячеславович
Нарколог
Стаж 3 года
Врач первой категории
Приём от 4500 руб.
Unica+ (Уника+)
ул. Приорова, д. 24, стр. 2

Клиники

8.9
104 отзыва
 Доктор Рядом на Павелецкой многопрофильный медицинский центр
ул. Кожевническая, д. 10, стр. 1
Павелецкая
Консультативно-диагностический медцентр Доктор рядом на Павелецкой предлагает воспользоваться большим выбором медицинских услуг по всем основным напра... читать далее »
Первичный приём от 900 руб.
8.8
140 отзывов
 Столица на Бабушкинской многопрофильный медицинский центр
ул. Летчика Бабушкина, д. 48Б
Бабушкинская
Сеть клиник с полным комплексом услуг по профилактике, диагностике и лечению заболеваний. Оказывает профессиональную медицинскую помощь взрослым и дет... читать далее »

8.8
3 отзыва
 Миронова Софья Владимировна на Таежной медицинская клиника
ул. Таежная, дом 1 стр.1 этаж 8
Медведково
Первичный приём от 3000 руб.

Новости
Реактивные системы залпового огня HIMARS уже бесполезны на Украине.
Вольф Мессинг указал, где начнётся ядерная война, и кто первым нажмёт кнопку
NRK: ВМФ РФ пытается сорвать совместные учения НАТО у берегов Норвегии
Арестович заявил, что контрнаступление на Херсон "немного откладывается"
Лубинец: Киев начал процесс возвращения погибших в Еленовке нацистов
Википедия "похоронила" Пелоси перед полётом на Тайвань: "Тварина сдохла"
Ходарёнок: Россия "сотрёт в порошок" ВСУ в случае применения ракет ATACMS
Макгрегор: правительство Германии уйдет в отставку ради дружбы Берлина с Москвой
Полковник Макгрегор: у Киева есть последняя возможность договориться с Москвой
В ДНР разгромлен эшелон, перевозивший штурмовой батальон президента Украины
Популярное
Мир. Новости мира
360kuai заявило, что НАТО начинает догадываться о действиях ВС РФ на Украине

В НАТО проанализировали действия ВС РФ на Украине.

360kuai заявило, что НАТО начинает догадываться о действиях ВС РФ на Украине
Скоро ВС РФ начнут спецоперацию на Украине по-настоящему
Силовые структуры
Скоро ВС РФ начнут спецоперацию на Украине по-настоящему
Мир. Новости мира
19FortyFive: президент РФ Путин уже использует ядерное оружие против Запада
Общество
Жители Польши высказались против украинизации в стране
Ольга Лебедева Политиков в США перестала устраивать двухпартийная система Ольга Лебедева Любовь Степушова Налицо множество причин удара ВСУ по колонии в Еленовке и лишь одна версия о причастности РФ Любовь Степушова Игорь Латунский Экс-генерал Разведки СССР: в нашей стране быть агентом спецслужб почётнее, чем в США Игорь Латунский
Мир. Новости мира
Супруга пленного ВСУшника про удары по колонии в Еленовке: "Думала, с ума сойду"
Силовые структуры
RC о сценарии войны Россия — НАТО: "Сразу ядерный удар"
США призвали остановить зерновую сделку и развернуть корабли ООН в Чёрном море
Мир. Новости мира
США призвали остановить зерновую сделку и развернуть корабли ООН в Чёрном море
Последние материалы
Реактивные системы залпового огня HIMARS уже бесполезны на Украине.
Вольф Мессинг указал, где начнётся ядерная война, и кто первым нажмёт кнопку
NRK: ВМФ РФ пытается сорвать совместные учения НАТО у берегов Норвегии
Арестович заявил, что контрнаступление на Херсон "немного откладывается"
Лубинец: Киев начал процесс возвращения погибших в Еленовке нацистов
Википедия "похоронила" Пелоси перед полётом на Тайвань: "Тварина сдохла"
Ходарёнок: Россия "сотрёт в порошок" ВСУ в случае применения ракет ATACMS
Макгрегор: правительство Германии уйдет в отставку ради дружбы Берлина с Москвой
Полковник Макгрегор: у Киева есть последняя возможность договориться с Москвой
В ДНР разгромлен эшелон, перевозивший штурмовой батальон президента Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников