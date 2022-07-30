Эксперт Генералова: "Переизбыток витамина D может привести к летальному исходу"

При переизбытке витамина D в организме возникает такое опасное состояние, как гипервитаминоз D. Такое состояние чаще всего возникает в результате излишнего приема витаминных препаратов. При гипервитаминозе в крови повышается уровень кальция, что приводит к нарушению функции внутренних органов. О том, чем так опасна передозировка витамином D, рассказала читателям Pravda.Ru медицинский директор Лабораторно-диагностического комплекса НАКФФ Олеся Генералова.

Витамин D: как попадает в организм

Витамин D относится к жирорастворимым витаминам, он обеспечивает всасывание из тонкого кишечника кальция и фосфора и поддерживает постоянный их уровень в крови. Под термином "витамин D" объединяют группу нескольких разновидностей витамина (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7), которые были обнаружены в продуктах растительного и животного происхождения, за исключением D5, полученного синтетическим способом.

Основные витамины группы D — это: холекальциферол (витамин D3), который вырабатывается самим организмом в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей, и эргокальциферол (витамин D2), который попадает в организм с пищей. Основными источниками витамина D являются:

жирные сорта рыбы,

яйца,

молочные продукты,

грибы.

Как возникает гипервитаминоз D

Гипервитаминоз D возникает при избыточном приеме витамина и его активных метаболитов или при повышенной чувствительности к ним. Доказана невозможность развития гипервитаминоза D при избыточном кожном синтезе витамина D3, основная причина — поступление больших доз через рот. Это приводит к повышению концентрации в крови витамина D, организм отвечает на это резким усилением всасываемости кальция в кишечнике, а так как кальция из кишечника недостаточно, чтобы покрыть избыток витамина D в крови, то организм возмещает из собственных ресурсов — костей, вытягивая из них кальций, что приводит к резорбции костной ткани и развитию остеопороза.

Из-за постоянно высокого уровня кальция в крови он откладывается в миокарде, сосудах, почках, слизистых оболочках желудочно-кишечного тракта, печени. У детей чаще возникает при передозировке препаратами холекальциферола. В редких случаях гипервитаминоз D может возникать на фоне хронических воспалительных заболеваний, при которых даже прием холекальциферола в терапевтических дозах может привести к интоксикации, это возникает из-за продукции кальциферола иммунными клетками или новообразованиями лимфоидной ткани.

При легкой степени тяжести родители обращают внимание на

снижение аппетита,

потливость,

раздражительность,

нарушение сна,

задержку нарастания массы тела ребенка.

При средней степени тяжести появляются прямые признаки интоксикации в виде рвоты, задержки или снижении массы тела, со стороны сердечно-сосудистой системы — тахикардия, приглушение тонов сердца. В биохимических анализах крови заметен значительный сдвиг, проявляющийся в повышении в сыворотке уровня кальция, фосфата, понижении магния.

При тяжелой степени:

выраженный токсикоз,

рвота,

присоединяются осложнения в виде пневмонии, пиелонефрита, панкреатита и т. д.

Диагноз ставится при совокупности анамнестических, клинических и лабораторно-биохимических данных.

Методы лечения и опасные последствия

Лечение детей с гипервитаминозом D проводится стационарно. Эффективность лечения зависит от своевременности распознавания болезни. Основное лечение — это немедленная отмена витамина D и препаратов кальция, исключение из рациона продуктов, богатых кальцием.

Исходом гипервитаминоза D у детей могут быть:

токсический гепатит,

миокардит,

ранний атеросклероз сосудов,

острая почечная недостаточность,

летальный исход.

У беременных женщин гипервитаминоз D влияет на развитие плода. У взрослых при остром течении, интоксикации проявляется резким ухудшением аппетита, тошнотой, рвотой, запорами и болями в животе, аритмией, гипертензией. На этом фоне могут развиться почечная или сердечная недостаточность, которые нередко приводят к летальным случаям.

При хроническом течении картина смазана, беспокоят:

слабость,

вялость,

нарушение сна,

эмоциональная неустойчивость,

мышечно-суставные боли.

Основная опасность гипервитаминоза D — это отложение кальция в тканях. Возможны атеросклеротические поражения сердца и сосудов, из-за нерастворимых солей кальция в почках и мочевом пузыре образуются камни, а отложение кальция в печени приводит к возникновению токсического гепатита.

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Передозировка и симптомы гипервитаминоза

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