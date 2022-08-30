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Роспотребнадзор: дети стали чаще болеть коронавирусом

Здоровье

Дети стали чаще болеть коронавирусом, но переносят его намного легче взрослых, заявил академик РАН, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По словам академика, среди маленьких пациентов не отмечается мультивоспалительного синдрома, что даёт лёгкое течение болезни при "омикроне".

"Мы заметили ещё один позитивный момент применительно к детям — при "омикроне" пока в нашей клинике не отмечалось ни одного случая мультивоспалительного синдрома", — пояснил учёный РИА Новости.

По словам Горелова, ранее осложнения выявляли гораздо чаще. Сейчас же большинство детей болеют бессимптомно или со слабыми проявлениями ОРВИ.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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