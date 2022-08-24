Травматолог-ортопед: "Гормональный дисбаланс - фактор риска развития остеопороза"

Остеопороз — это хроническое заболевание костей скелета, которое характеризуется снижением их плотности в результате уменьшения количества костного вещества и нарушения структуры костной ткани. Заболевание опасно повышенной хрупкостью костей, что приводит к патологическим переломам. Перелом может произойти при минимальной травме, незначительном ударе, падении с высоты собственного роста. Иногда человек даже сам не знает, как именно он получил травму.

По данным ВОЗ, в 35% случаев у женщин и 20% у мужчин переломы связанны с остеопорозом. Обычно именно так, из-за случайного перелома при минимальной травме, и диагностируется заболевание, поскольку на ранних этапах развития остеопороз не характеризуется какими-либо специфическими симптомами. О том, какие факторы приводят к появлению недуга и как лечить остеопороз, рассказал читателям Pravda.Ru травматолог-ортопед медицинской клиники НАКФФ Александр Гаря.

Остеопороз: факторы риска

Остеопороз обладает множественными факторами риска: генетическими, эндокринологическими, поведенческими. Усугубляя друг друга, они приводят к развитию этого коварного заболевания. Рассмотрим основные факторы:

Генетическая предрасположенность. К сожалению, наличие патологических переломов у родителей, бабушек и дедушек, особенно, переломов шейки бедра, позвонков, может свидетельствовать о наследственной предрасположенности к развитию остеопороза.

Зрелый и пожилой возраст. Чем старше человек, тем выше риск остеопороза. Считается, что до 30 лет костная масса у человека растет. Ещё 10 лет костная структура находится примерно в равновесии, а после 40 лет вступают в права разрушительные процессы, и костная масса убывает. Причём у женщин этот процесс происходит значительно быстрее.

Пол. Риск развития остеопороза у женщин, особенно в зрелом возрасте, значительно выше, чем у мужчин. Это связано с особенностями организма — с наступлением менопаузы женщины стремительно теряют плотность костной ткани. В МКБ-10 (Международный классификатор болезней) даже отдельно выделяют постменопаузальный остеопороз у женщин.

Заболевания эндокринной системы. Любой гормональный дисбаланс может приводить к риску развития остеопороза.

Низкий вес и высокий рост. Учёными доказано, что чрезмерное снижение объёма жировой ткани ведет в том числе к потере костной массы.

Малоподвижный образ жизни. Тренировка мышечной системы стимулирует наращивание костной массы. Низкая физическая активность тормозит этот важный процесс. Было проведено исследование, в рамках которого молодые люди 1 неделю постоянно находились в положении лёжа. Результатом стало снижение плотности их костей на 0,9%.

Дефицит витаминов и минералов. Наибольшее значение для построения и поддержания структуры костей имеют витамин D и кальций. При системном дефиците кальция и витамина D развивается особенно опасный диффузный остеопороз.

Несоблюдение принципов здорового образа жизни: злоупотребление алкоголем и курение. Алкоголь выводит из организма необходимые калий и магний, негативно воздействует на ферменты желудка, что затрудняет переваривание пищи и всасывание необходимых полезных веществ. Никотин способствует выведению кальция из организма.

Длительный или бесконтрольный приём определённых групп лекарственных препаратов. Среди них: противосудорожные, антиретровирусные, химиотерапевтические, антипсихотические препараты, гормональная или эндокринная терапия, литий, гепарин, антациды (содержащие алюминий), антидепрессанты. Любые лекарственные препараты необходимо принимать строго по назначению лечащего врача.

Остеопороз: как лечить

Остеопороз — это хроническое заболевание, поэтому вылечить его полностью невозможно. Основные меры сводятся к предотвращению или снижению количества переломов и повышению плотности костной ткани. Существуют медикаментозные методы лечения, в отдельных случаях эффективной оказывается лекарственная терапия, которая может быть назначена лечащим врачом после сбора анамнеза и проведения диагностики. Но в первую очередь для профилактики переломов при остеопорозе требуется скорректировать образ жизни:

поддерживать физическую активность, выполнять упражнения для укрепления и роста мышц и улучшения равновесия;

обеспечивать достаточное потребления кальция и витамина D каждый день;

соблюдать сбалансированную диету в питании, способствующую абсорбции кальция и витамина D, содержащую также магний, калий, фосфор, цинк и другие микроэлементы и витамины;

полностью отказаться от алкоголя, курения, ограничить солёную пищу — всё это выводит кальций из организма;

соблюдать меры предосторожности для предотвращения травм и падений.

Кроме того, умеренная физическая активность, здоровый образ жизни и сбалансированная диета положительно скажутся не только на состоянии костной ткани, но и помогут укрепить организм, повысить жизненный тонус, улучшить качество жизни.

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